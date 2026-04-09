La Junta convoca 100.000 euros en ayudas a empresas con trabajadores afectados por ERTES en municipios con inundaciones

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo publicó este jueves las subvenciones dirigidas a empresas con trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en centros de trabajo ubicados en términos municipales de Castilla y León que sufrieron las inundaciones de febrero.

La cuantía total de las ayudas será de 100.000 euros, aunque los créditos asignados a esta convocatoria podrán ser incrementados durante la vigencia de la misma en un importe adicional no superior al 100 por ciento del total, informa Ical.

La subvención a conceder será el importe de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, liquidadas y pagadas por la empresa, hasta un máximo de 5.000 euros por beneficiario. Se calculará considerando sólo el periodo afectado por el expediente de regulación de empleo, prorrateándose por días los meses incompletos.

Podrán recibir estas subvenciones las empresas privadas que tengan trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo, ya sea mediante suspensión temporal de la relación laboral o reducción de jornada, siempre que cuenten con acuerdo con los representantes de los trabajadores y estén fundamentados en causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor temporal, y que los trámites del expediente se hayan iniciado durante febrero de 2026 en centros de trabajo ubicados en municipios de Castilla y León afectadas por las inundaciones.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) y finalizará el 20 de octubre, salvo que los efectos del expediente de regulación de empleo finalicen con anterioridad al 1 de septiembre de 2026. En este último supuesto el plazo de solicitud finalizará el último día del mes natural posterior a aquel mes en que finalizó la suspensión o reducción de jornada derivada del expediente de regulación de empleo.