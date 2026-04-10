Vox no descarta ahora un "sillón" en la Mesa de las Cortes de Castilla y León

Publicado por Ricardo García Valladolid Creado: Actualizado:

No todo está dicho de cara a la constitución de las Cortes de Castilla y León el próximo martes, y mucho menos la composición de la Mesa del Parlamento ahora que Vox, después de insistir en su desinterés al respecto, se ve con opciones de formar parte del principal órgano del Legislativo. Desde el partido de Santiago Abascal han venido repitiendo a lo largo de las últimas semanas que no les interesan los "sillones" en las negociaciones, aunque en la Comunidad no descartan poder ocupar uno.

Así lo señaló este viernes el procurador electo de Vox por León y presidente saliente de las Cortes, Carlos Pollán, quien señaló que si bien el partido aún no tiene decidido si presentarán candidatos a todos los puestos de la Mesa, no descartan ahora poder acceder a uno. "Entiendo que si en alguno de los casos tenemos posibilidad por la representación que tenemos de acceder a un puesto, no es que peleemos por los sillones, sino que nos puede corresponder y podremos estar con ello, pero no lo hemos decidido", apunto, y a lo que agregó que "no sería factible tener dos puestos en la Mesa".

Por lo tanto, y después de que incluso desde Bambú, sede nacional de Vox, se asegurara esta misma semana que el partido no aspiraba a esos "sillones", como ellos mismos los definieron, a través de las declaraciones del portavoz nacional, José Antonio Fúster, y de la portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ahora parece que la puerta no está cerrada del todo a que los de Abascal puedan sentarse en la Mesa de las Cortes de Castilla y León.

El propio Pollán, que este viernes consideraba una posibilidad ocupar uno de esos asientos, señalaba también pocos días antes y en línea con los dirigentes del partido, que eso no estaba en sus planes. Sí mencionaba que estaba disponible en el caso de que el Partido Popular necesitase apoyos y que solo tenían que llamarle. Llamada que, en el caso de las Cortes, serviría solo para abordar el reparto de asientos en la Mesa, cada uno de ellos acompañado de un ostentoso BMW Serie 5 como coche oficial y un sueldo de más de 100.000 euros anuales.

En todo caso, las aspiraciones de Vox a acceder a un puesto en la Mesa pasan irremediablemente por alcanzar una de las tres secretarías, a las que cada grupo puede presentar un solo candidato y que, por lo tanto, permiten que PP, PSOE y Vox voten cada uno por el suyo garantizándose estos asientos.

Cosa distinta sería que alguno de los grupos, fruto de algún acuerdo, cediera parte de sus votos para permitir la entrada de otra formación en la Mesa. Podría darse, por ejemplo, con el PP y Por Ávila mediante la cesión de votos de los primeros, aunque eso implica otros cálculos y algunas cesiones más.

En todo caso, el cambio de enfoque que ha protagonizado Vox sobre su presencia en la Mesa vendría en cierto modo fomentado por esa posibilidad de que el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, se siente finalmente en este órgano. Los de Abascal, que obtuvieron el pasado 15-M muchos más votos, no estarían de acuerdo con esta representación, y es por lo que ahora apuntan a ese "sillón" que antes rechazaban.

En cuanto a las negociaciones entre el PP y Vox de cara a la conformación del gobierno autonómico, en palabras de Pollán no habrá concluido en ningún caso antes de la constitución de las Cortes como sí ocurrió en 2022.

"Lo descartamos totalmente", afirmó el procurador electo, lo "porque hemos hablado alguna vez Alfonso Fernández de Mañueco, tenemos una relación cordial y fluida y contactos desde ese día, pero va a ser una negociación larga y muy minuciosa y como ya he dicho otras veces, queremos que sea una negociación que no sean los medios de comunicación, porque normalmente cuando se habla mucho en la prensa de un posible acuerdo, como queremos que sea este y que sea productivo para Castilla y León, no ayuda mucho el hecho de que estemos con declaraciones todos los días en los medios de comunicación", apuntó.

Es más, y tal y como vienen señalando desde la cúpula nacional de Vox y las fuentes consultadas por este periódico, el objetivo ahora es cerrar los acuerdos de gobierno en Extremadura y Aragón. De hecho, el de Castilla y León, como ya avanzaba este periódico, se iría después de las elecciones de Andalucía, previstas para el 17 de mayo.

Precisamente, y sobre esto mismo, Pollán opinó que hablar de si su siguiente etapa será formando parte de la Junta "es mucho decir ahora mismo". Sí señaló, en todo caso, que "el Partido Popular ha ganado las elecciones y es el que tiene, en primer lugar, la necesidad o la obligación de intentar formar un gobierno. "Creo que el Partido Popular es el que tiene que tomar esa iniciativa y vamos a ver si somos capaces de intentar llegar a un acuerdo", confió Pollán, a lo que agregó que "como hemos dicho siempre, nosotros queremos un acuerdo programático si quiere contar con nosotros, un acuerdo de medida a medida, de garantías de cumplimiento".

"Nosotros no tenemos ningún interés en estar en un gobierno para marcharnos, pero lo que sí queremos es que se proceso que ya se inició en el 2022 con nuestra entrada en el gobierno por primera vez aquí, pueda seguir adelante para cambiar las políticas que nosotros creemos en Castilla y León, pero tiene que ser de otra forma totalmente distinta como fue en el 2022", insistió Carlos Pollán, y apostilló que, por el momento, no ha recibido ninguna llamada de Fernández Mañueco en el sentido de las negociaciones.

Balance de legislatura

Aprovechando que estos días Pollán se encuentra participando en sus últimos actos como presidente de las Cortes, realizó ante los medios de comunicación un balance sobre la pasada legislatura y su experiencia como jefe del Legislativo autonómico. Afirmó que se marcha "con muy buen sabor de boca" tras una "experiencia personal que nunca podía haber imaginado".

"Yo entré en política muy mayor, con 55 años entré en este parlamento", recordó Pollán, "y nunca me imaginé que mi paso por la política me trajera aquí como primer puesto o cargo institucional, que no es fácil en un partido político en crecimiento". En todo caso, se mostró "muy contento, muy satisfecho y muy honrado"

"Seguro que habré cometido errores porque eso nadie está exento de hacerlo", apuntó también Pollán , "pero me voy satisfecho con el trabajo hecho, con la relación con todo el mundo, con los procuradores de todos los partidos políticos, a pesar de los comienzos que fueron muy difíciles". "Y sobre todo también con el personal de la casa", apostilló, "que creo que es excepcional y es el que hace que todo esto pueda funcionar tan bien como funciona".

Finalmente, y como consejo a quien le suceda como presidente de las Cortes, Pollán recomendó "intentar ser el presidente de todos". "Eso crea ciertos problemas a veces", reconoció, "primero con tus rivales entre comillas directos antes de que seas presidente de las Cortes, y también con los tuyos propios puedes tener diferencias como hemos tenido durante la legislatura". "Pero sobre todo que intente ser el presidente de todos los procuradores de estas Cortes de Castellón, porque en definitiva representamos a los ciudadanos, no somos nosotros mismos, sino que representamos a las personas que nos han votado, a las personas que depositan su confianza en nosotros y creo que eso es lo que tiene que tener el presidente de una institución como el Parlamento Autonómico, que defienda a todos los procuradores por igual que intente que se aplique el reglamento y que se cumplan todos los procedimientos", remachó.