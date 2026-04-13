PP y Vox pactan la Mesa de las Cortes: la Presidencia para los populares y la Vicepresidencia para los de Abascal

Publicado por Ricardo García Valladolid Creado: Actualizado:

Fin a las incógnitas. La Mesa de las Cortes de Castilla y León tendrá, como todo apuntaba, un procurador del Partido Popular como presidente y al que se sumará, además, un vicepresidente primero que saldrá de las filas de Vox. Así lo han acordado ambas formaciones y lo han dado a conocer a través de una nota de prensa difundida por el partido de Santiago Abascal, que garantiza su "apoyo" al candidato a la Presidencia del Parlamento que elijan los 'populares'.

Apenas 24 horas antes de que dé comienzo la sesión de constitución de las Cortes este martes, una de las grandes dudas que existían al respecto ha quedado despejada. Gracias al acuerdo con Vox, el PP se garantiza votos suficientes para hacerse con la Presidencia del Parlamento. A cambio, cede la Vicepresidencia primera a los de Abascal que, en caso contrario, deberían haberse conformado con la Secretaría tercera.

Así las cosas, todo parece dispuesto para que el PP presida el Parlamento de Castilla y León tras dos legislaturas sin hacerlo. El nombre que suena en los pasillos de la sede de las Cortes es el del procurador por Segovia Francisco Vázquez, al que ahora se sumará como número dos en la Mesa alguien de Vox.

En la nota de prensa difundida, precisamente, por los de Santiago Abascal, la formación señala que el acuerdo con el PP en torno a la constitución de la Mesa de las Cortes se ha alcanzado "con el objetivo de dotar de estabilidad a la nueva legislatura".

"Este pacto demuestra la voluntad de entendimiento de los dos partidos políticos, que coinciden en la necesidad de que la Comunidad tenga un Gobierno autonómico que siga funcionando, prestando servicios públicos de calidad y ofreciendo oportunidades a los castellanos y leoneses; y un Parlamento autonómico que recoge así el mandato otorgado por los ciudadanos de Castilla y León el pasado 15 de marzo", recoge el comunicado, dejando claro que este primer acuerdo es solo un primer paso de cara a las conversaciones que ambos partidos mantendrán en las próximas semanas para alcanzar un pacto de gobierno.

De hecho, desde Vox reconocen en este sentido que "se trata de un acuerdo firme y duradero en las Cortes como paso previo a la formación de un Ejecutivo autonómico útil y eficaz para todos".

El acuerdo en la Mesa de las Cortes contempla el apoyo a un procurador del PP como presidente del Parlamento de la Comunidad, mientras que la Vicepresidencia primera será asumida por un representante de Vox que aún no se ha desvelado. Conviene recordar, eso sí, que Vox presidió la pasada Legislatura el Parlamento de la mano de Carlos Pollán y que la otra representante del partido en la Mesa fue Fátima Pinacho como secretaria tercera. Asimismo, PP y Vox se responsabilizarán de dos secretarías del órgano rector de la Cámara.

Según subrayan ambos partidos y como destaca la nota de prensa, "este acuerdo tiene carácter definitivo, lo que evidencia la voluntad de garantizar desde el inicio el buen funcionamiento de la institución parlamentaria". "PP y Vox enmarcan este entendimiento en el mandato expresado por los ciudadanos en las últimas elecciones, interpretando los resultados como una llamada a facilitar la gobernabilidad". En este sentido, consideran que "la configuración de la Mesa permitirá garantizar la estabilidad legislativa durante los próximos cuatro años".

Poco después de que Vox lanzara la nota de prensa con la información acerca de este pacto con el PP, la formación 'popular' confirmó a este periódico que, tal y como venían avanzando los rumores, será su procurador por Segovia, Francisco Vázquez, quien presidirá las Cortes durante la próxima legislatura. Asimismo, una Secretaría recaerá en la hasta ahora consejera de Educación, Rocío Lucas.

Por parte de los de Abascal, las fuentes consultadas por este periódico señalaron que ya existe una propuesta con los dos nombres que ocuparán la Vicepresidencia primera de la Cámara y una secretaría, aunque no se hará oficial hasta que reciba el visto bueno de la sede nacional de Vox en Bambú.

Fruto de este reparto de los puesto de la Mesa, el órgano del Parlamento autonómico se configurará de forma directamente inversa a la anterior legislatura. Mientras que en 2022 Vox se hizo con la Presidencia, esta recaerá ahora en el PP, que a su vez cede la Vicepresidencia primera a los de Abascal para, eso sí, conservar el primer y segundo asiento.

Asimismo, despejadas estas incógnitas, queda patente también que el reparto de la Mesa será, al igual que la legislatura pasada, a partes iguales entre los tres partidos mayoritarios. No en vano, y aunque queda fuera de esta ecuación, el PSOE aún se quedará con la Vicepresidencia segunda y la Secretaría restante. Los socialistas ya avanzaron la semana pasada que, fruto de la aritmética parlamentaria, descartaban optar a la Presidencia de la Cámara, si bien aún mantienen dos asientos para los que los nombres que suenan son los de Nuria Rubio y Daniel de la Rosa, vicesecretaria general y secretario de Organización del partido en Castilla y León.

Esta irrupción de Vox en las Mesa de las Cortes es, en todo caso, una sorpresa sobre todo después de las declaraciones la pasada semana de dirigentes nacionales de la formación en las que rechazaban tener ningún interés en ocupar "sillones", como se refirieron, entre otros cargos, a los puestos en la Mesa de las Cortes. En la misma idea incidió también el procurador de la formación por León Carlos Pollán aunque, frente a esto, el pasado viernes ya abría la puerta a que su partido tuviera representación en el máximo órgano del Parlamento autonómico.

A preguntas de los periodistas, Pollán señalaba en el que fue su último día con actos programados como presidente de las Cortes que, si bien para Vox lo importante no es ocupar "sillones", no cerraba ahora esta posibilidad. "Entiendo que si en alguno de los casos tenemos posibilidad por la representación que tenemos de acceder a un puesto, no es que peleemos por los sillones, sino que nos puede corresponder y podremos estar con ello, pero no lo hemos decidido", señalaba al parlamentario leonés a este respecto.

Es más, en esa misma intervención Pollán consideraba que "no sería factible tener dos puestos en la Mesa", una situación que a lo largo del fin de semana ha cambiado drásticamente puesto que ahora los de Abascal sí que ocuparán dos asientos con esa Vicepresidencia primera y una de las tres secretarías.

Así las cosas, y después de que el mismo Pollán reiterara en varias ocasiones que su partido estaba disponible ante la llamada del PP para brindarles su apoyo de cara a que los de Mañueco lograran esa Presidencia de las Cortes, todo apunta a que esa conversación telefónica se acabó produciendo y que, fruto de ella, surgió el acuerdo que ha determinado la composición de la Mesa para la legislatura que arrancará oficialmente este martes.