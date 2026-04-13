Francisco Vázquez presidirá las Cortes de Castilla y León y la consejera de Educación se sube a la Mesa

Publicado por Diario de Castilla y León | El Mundo

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El culebrón llega a su fin y las vacantes en el máximo órgano de las Cortes de Castilla y León comienzan a llenarse con nombres y apellidos. Después de algunas semanas de rumores, quien presidirá el Parlamento autonómico durante esta legislatura será el procurador del PP por Segovia, Francisco Vázquez, a quien se sumará también en la Mesa la hasta ahora consejera de Educación, Rocío Lucas. Igualmente, y según confirman fuentes regionales del Partido Popular a este periódico, la portavoz del grupo parlamentario será la hasta ahora consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García.

Vázquez y Lucas serán, por tanto, los representantes de los 'populares' en la Mesa durante los próximos cuatro años. Fruto de un pacto con Vox, anunciado también este lunes, los 'populares' se han garantizado la jefatura del Legislativo a cambio de ceder una Vicepresidencia a los de Abascal.

Con este nuevo reparto, quien tendrá que bajar de la Mesa será la hasta ahora secretaria segunda de la Mesa y procuradora por Salamanca Rosa Esteban, que se incorporará a la dirección del grupo parlamentario junto a la palentina Mercedes Cófreces, que continuará.

Procurador por Segovia y con décadas de experiencia, Francisco Vázquez ha ocupado responsabilidades clave tanto en el ámbito parlamentario como en la gestión territorial. Ha sido senador, presidente de la Diputación de Segovia durante dos mandatos y vicepresidente primero de las Cortes en la última legislatura. Su perfil combina, según señala el PP en un comunicado, "experiencia institucional y capacidad de diálogo, elementos clave para propiciar la estabilidad parlamentaria en la nueva legislatura".

Junto a él, el PP presentará a Rocío Lucas como secretaria de la Mesa de la Cámara. "Como consejera de Educación, con una gestión de éxito, Lucas ha consolidado a Castilla y León como la primera Comunidad de España en Educación", recuerda el comunicado de los 'populares. Ha sido directora general, viceconsejera de Función Pública, gerente del Servicio Público de Empleo y consejera de Educación entre 2019 y 2026, además de ser la presidenta del Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular de Castilla y León. "Su experiencia y su capacidad de gestión contribuirán a mejorar el funcionamiento de la dirección del Grupo Parlamentario Popular", añade el partido.

Por su parte, Leticia García será la nueva portavoz del Grupo Parlamentario Popular, una responsabilidad clave en la coordinación política. García ha ocupado distintos puestos en la administración autonómica y provincial. Ha sido delegada territorial y consejera de Industria, Comercio y Empleo. Procuradora por Zamora desde 2019, ha sido portavoz adjunta del grupo popular y en las últimas elecciones autonómicas, coordinó, además, el programa electoral con más de 1.000 medidas.

En la dirección del GPP de las Cortes, continuará la palentina Mercedes Cófreces y se incorporará la procuradora por Salamanca Rosa Esteban para reforzar al Grupo Parlamentario Popular. Cófreces, funcionaria de carrera, ha asumido diferentes responsabilidades en la Diputación de Palencia. Ha sido Jefa de la Sección de Fomento y Desarrollo de la Diputación de Palencia y del Servicio de Infraestructuras de la Diputación de Palencia. Por su parte, Esteban, además de poseer amplia experiencia en el Parlamento autonómico, es alcaldesa de Gomecello y gran conocedora del medio rural.

Desde el Partido Popular destacan la "experiencia, solvencia y trayectoria" de estos dirigentes, subrayando su perfil institucional, político y su conocimiento de las Cortes de Castilla y León. Son personas de la máxima confianza del presidente del Partido Popular autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y su designación permitirá impulsar la actividad parlamentaria en la nueva legislatura.