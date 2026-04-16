Una jornada reúne al sector porcino de Castilla y León para analizar la formación de talento futuro con la FP

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, CaixaBank Dualiza y el Clúster Español de Productores de Ganado Porcino (i+Porc) en colaboración con Kerbest han reunido este jueves en Valladolid a empresas productoras del sector porcino, docentes y alumnado de Formación Profesional para analizar las oportunidades que ofrece la nueva FP Dual como herramienta para atraer y formar el talento que necesitará el sector en los próximos años.

La jornada ha contado con la participación de integradoras de referencia en la comunidad como Copiso, Uvesa, SAT Hermanos Chico, Progatecsa, Proinserga, Integraciones Biológicas Porcino SL, Agrocesa–Vall Companys e Innoporc. Estas firmar representan a una parte mayoritaria del sector porcino de Castilla y León y su presencia en el encuentro ha servido para compartir su visión sobre la necesidad de anticiparse al relevo generacional mediante la colaboración con los centros educativos.

El encuentro se enmarca en un contexto en el que el sector porcino constituye uno de los principales pilares económicos y de empleo de Castilla y León. Actualmente, genera en torno a 15.000 empleos directos, concentrados mayoritariamente en el medio rural, y alcanza un valor económico cercano a los 2.000 millones de euros anuales, lo que supone aproximadamente el 23% del valor total de la producción agraria de la comunidad.

Considerando el conjunto de la cadena agroalimentaria y su efecto tractor sobre industrias asociadas, su impacto puede llegar hasta el 6% del PIB regional.

Durante la jornada se ha puesto el foco en el impacto de la nueva normativa de Formación Profesional, que impulsa la dualización de todos los ciclos formativos, y en cómo esta modalidad permite a las empresas participar activamente en la formación de los futuros profesionales, combinando aprendizaje en el aula y formación práctica en la empresa.

En este sentido, la iniciativa responde también a las necesidades de empleo del sector agropecuario. Según el Observatorio de la Formación Profesional, el sector generará más de 8.000 oportunidades de empleo en Castilla y León hasta 2035, de las que aproximadamente una cuarta parte estarán dirigidas a titulados de FP, principalmente por reemplazo de trabajadores que se jubilan, lo que refuerza la urgencia de formar nuevo talento cualificado.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo rural gestiona los ocho centros de Formación Profesional agraria de la Junta de Castilla y León, donde se imparten 22 ciclos de formación profesional con 761 alumnos matriculados en el curso actual, un 28% más que hace cinco años.

La agenda ha incluido una mesa de experiencias con participación de empresas, centros educativos y alumnado, así como espacios de networking y un encuentro directo entre estudiantes y compañías bajo el título “Del aula a la granja, tu futuro en el sector porcino”, en el que los jóvenes han podido conocer de primera mano las oportunidades laborales, las condiciones de trabajo y el grado de tecnificación del sector.

Desde las entidades organizadoras se ha destacado que, pese a los retos recientes, el sector porcino afronta el futuro con perspectivas de crecimiento moderado y sostenido, apoyado en la demanda internacional, la innovación y la sostenibilidad, y que la Formación Profesional Dual es una herramienta clave para garantizar su competitividad y su arraigo en el territorio.

CaixaBank Dualiza

CaixaBank Dualiza es una fundación dedicada a la promoción de la Formación Profesional y al apoyo al docente como motor del cambio. Según cifras facilitadas por la organización de esta jornada, desde el inicio toda su actividad ha beneficiado a 60.000 estudiantes, 8.000 empresas y 5.000 actividades con centros educativos. Así, CaixaBank Dualiza apoya las demandas de los docentes y de los centros educativos y trabaja con empresas para la capacitación de los futuros profesionales y la mejora de su empleabilidad.