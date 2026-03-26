Empresas millonarias: estas son las 10 que más facturan en Soria

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

En Soria, a pesar de que es citada como un ejemplo de despoblación en España, se esconde un músculo empresarial de envergadura millonaria, que no todos conocen. Las diez principales empresas de la provincia suman una facturación conjunta superior a los 1.072 millones de euros. Esta cifra demuestra el poderío de Soria en sectores tan dispares como la ganadería cooperativa, la automoción, la logística o la industria alimentaria.

Copiso (287,75 millones de euros)

Encabeza la lista una cooperativa con 1.300 socios que actúa en la provincia de Soria con un fuerte compromiso con el medio rural, centrada en un modelo circular que une agricultura y ganadería. Los agricultores cultivan cereal que sirve para la producción de pienso para cerdos, que posteriormente se venden. Es la empresa más grande de Castilla y León en su categoría.

Icpor (123,47 millones de euros)

Nació directamente del éxito de Copiso. Una empresa especializada en integración porcina, cuya actividad se centra en la producción y venta de ganado porcino bajo un modelo de integración vertical, que le ha permitido crecer de forma sostenida hasta convertirse en una de las empresas más relevantes en Castilla y León.

Ficosa Automotive (121,79 millones de euros)

Es la apuesta soriana al mundo del automóvil. Está localizada en el Polígono Industrial Las Casas de Soria y se especializa en la fabricación y montaje de componentes electrónicos para el sector de la automoción. Es una empresa líder nacional en su área de actividad.

Grupo DPM (116,21 millones de euros)

El referente del área logística de la provincia. Representa el peso estratégico de Soria como nudo de comunicaciones en el centro peninsular y se dedica al transporte de mercancías por carretera a nivel nacional e internacional.

Rugui Ólvega (99,73 millones de euros)

Se trata de uno de los ascensos más llamativos de los últimos años. Está situada en el Polígono Industrial de Ólvega y se dedica a la producción de llantas de acero y al tratamiento laminado en caliente, contando con una fundición y una fábrica de laminados metálicos especiales.

Huf España (97,73 millones de euros)

Es la filial española de una multinacional alemana con planta en el Burgo de Osma. Se ocupan de fabricar cerraduras y otros componentes de acceso para automóviles, siendo importadora y exportadora, con una plantilla de más de 250 empleados.

Industrias cárnicas Villar (72,11 millones de euros)

Referente del sector y embutidos en Soria con más de seis décadas de historia. Fabrican jamones y embutidos de cerdo ibérico y blanco y está presente en más de 40 países. Su planta principal, situada en Los Rábanos, cuenta con 47 secaderos de jamón y paletas y 28 secaderos de embutidos.

Mubea Iberia (52,79 millones de euros)

Como UF España, otro ejemplo de implantación industrial extranjera de éxito. Una multinacional alemana, asentada en Ágreda, que fabrica muelles de suspensión para las principales marcas de automóviles como Seat, Renault o Volkswagen.

Cartonajes Izquierdo (51,47 millones de euros)

Representan a la industria del envasado y embalaje. Situada en el Polígono Industrial Las Casas de Soria, está especializada en fabricación de papel y cartón ondulados, además de la producción de envases y embalajes de papel y cartón.

Señalizaciones Villar (50,38 millones de euros)

Cierra el top 10 un perfil muy diversificado. Integrada dentro del Grupo Villar, es un referente nacional de la fabricación de señalización vial vertical, a la que suma actividades de conservación de infraestructuras y obra civil.

Este ranking describe una economía provincial más diversa y competitiva de lo que su escasa demografía podría sugerir, con sectores como la agroganadería cooperativa, la industria auxiliar del automóvil y la logística como los pilares del empleo y la economía en Soria.