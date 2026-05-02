Castilla y León contabiliza 811 empresas de alto crecimiento y 20 ‘gacelas’

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

Castilla y León contabiliza 811 empresas de alto crecimiento (compañías que superan consistentemente las expectativas de eficiencia y resultados financieros y crecen de forma sostenida) y 20 ‘gacelas’ que están operativas (empresas pequeñas/medianas que al menos duplican su tamaño en poco tiempo). Entre ambas suman el 3,7% del total nacional. Además, dentro de su peso en el tejido empresarial de la Comunidad, las primeras representan el 20% del global de las firmas; y las segundas, únicamente el 0,5%.

Un estudio sobre este tipo de empresas, publicado por Informa D&B, señala que Madrid es la comunidad donde se localizan más empresas gacela, con un 23% del total, y también tienen su sede el 18 por ciento de las de alto crecimiento. Cataluña concentra cerca de un 18% de las segundas y un 16 de las primeras; y Andalucía reúne a un 14% de alto crecimiento y a más de un 16 de las gacelas.

Sobre el total de compañías analizadas en cada autonomía, los porcentajes más elevados de empresas de alto crecimiento están en Canarias y Baleares, un 37 y un 42% cada una. Las gacela superan el uno por ciento en Baleares, Madrid y Andalucía.

En España, el número de empresas de alto crecimiento aumentan un 101%, mientras que las gacela disminuyen un once por ciento desde 2020, año en el que la facturación cayó notablemente por la crisis sanitaria causada por la COVID-19. Respecto al año pasado, la cifra se recorta para las de alto crecimiento, un 30%, y también para las Gacela, un 21%.

Las 21.696 empresas de alto crecimiento y las 777 gacela existentes en España, que suponen el 24% del total analizado, han creado 503.592 puestos de trabajo entre 2021 y 2024, la mayor parte, 486.159, en las compañías de alto crecimiento, que tienen una media de 68 empleados, por los 49 de las gacela en 2024. Si se añaden los empleos generados por el resto de compañías analizadas, las de alto crecimiento suponen más del 80 por ciento del total, lo que las consolida como el mayor motor de generación de empleo, informa Ical.

Este tipo de empresas son objeto de estudio desde finales de los años 80, siendo el precursor del mismo David Birch investigador del MIT. Por definición las empresas de alto crecimiento son aquellas que tienen un crecimiento interanual del 20% o trianual del 60% en los últimos tres años; si además han sido creadas en los últimos cinco años, se trata de empresas gacelas.

En concreto, desde 2021 la facturación de las empresas de alto crecimiento ha subido un 123% y la de las gacela, un 219%.

La directora de Estudios de INFORMA D&B, Nathalie Gianese, señaló que el número de empresas de alto Crecimiento y gacelas identificadas en 2026, 22.473, “sigue siendo superior al de 2020 debido a que la facturación de las empresas cayó de forma significativa por la Covid-19, pero baja respecto a las cerca de 32.000 del pasado año”.

Las empresas gacela, por definición, son de reciente creación, ya que deben tener menos de cinco años de antigüedad para poder entrar en esta categoría. Entre las de alto crecimiento, algo menos de la mitad, tiene más de 20 años.

Se concentran en la hostelería

Hostelería es el sector con mayor número de empresas gacela y de alto crecimiento, el 22 y el 20%, respectivamente. Construcción y actividades inmobiliarias es el siguiente para las de alto crecimiento, con un 16%, seguido por el 15% de Industria. La segunda actividad en la que encontramos más empresas gacela es también Construcción y actividades inmobiliarias, junto con Comercio, ambas con un 15%.

Teniendo en cuenta el peso que suponen dentro del total de cada actividad, las gacela logran el dos por ciento en Hostelería, un 1,5 en Comunicaciones y un uno por ciento en Servicios empresariales. Las de alto crecimiento alcanzan el 51% en Hostelería, comparten el 28% en Comunicaciones y Servicios empresariales y rozan el 27 en Construcción y actividades inmobiliarias.

Nathalie Gianese apunta que “no existe una sobre representanción de actividades tecnológicas entre este tipo de empresas” y el porcentaje es más elevado entre las empresas de gacela, donde llega al ocho por ciento, mientras que en las de alto crecimiento baja al 7,5%. Entre estas empresas tecnológicas, el 56% de las de alto crecimiento y el 73 de las gacela se dedica a servicios de tecnología punta, mientras que para el resto de las compañías este porcentaje se queda en un 38 por ciento.

Mayoría de micro y de pequeñas empresas

Si se analiza el tamaño de las empresas de acuerdo con la definición de la UE, las micro y pequeñas empresas son las más numerosas, 25 y 42% para las de alto crecimiento y 37 y 33% entre las gacela en cada caso.

Por último, tan solo 37 de estas empresas cotizan en los mercados bursátiles. Solo dos de ellas son gacelas, que cotizan en el MAB (Empresas en expansión). Entre las 35 cotizadas de alto crecimiento, 14 lo hacen en el BME, 12 en el MAB y nueve en el MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija).