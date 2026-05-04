Vázquez convoca las reuniones en las Cortes para designar al candidato a la investidura de Castilla y León

Publicado por Ricardo García Valladolid Creado: Actualizado:

Intensa semana en las Cortes de Castilla y León a la vista. El presidente del Parlamento autonómico, el 'popular' Francisco Vázquez, ya ha fijado las reuniones con los partidos con representación en el Legislativo y de las que saldrá su propuesta de Alfonso Fernández Mañueco como candidato a la Presidencia de la Junta. Las reuniones se repartirán a lo largo de dos jornadas, miércoles y jueves, y en la primera acudirán Soria Ya, Por Ávila, Unión del Pueblo Leonés y Vox; mientras que la segunda queda reservada para el Partido Socialista y el Partido Popular.

Según confirman desde las Cortes, la ronda de reuniones arrancará el miércoles con la formación menos votada en las elecciones del pasado 15 de marzo que logró entrar en el Parlamento. Así, Francisco Vázquez recibirá al procurador de Soria Ya, Ángel Ceña, a las 10.30 horas. Una hora después, a las 11.30, será el turno del procurador de Por Ávila, Pedro Pascual; mientras que cerrará el turno de los tres partidos integrantes del Grupo Mixto la portavoz del mismo y líder de UPL, Alicia Gallego, a las 13.30 horas.

La jornada del miércoles la cerrará el menor de los tres grupos mayoritarios en el hemiciclo castellano y leones, Vox, cuyo portavoz, Carlos Pollán, está citado con el presidente de las Cortes a las 13.30 horas.

Al día siguiente, en la mañana del jueves, solo hay fijadas dos reuniones. A las 10.30 acudirá a su cita con Vázquez la delegación del Partido Socialista con el portavoz, Carlos Martínez, a la cabeza. A las 11.30, en el último turno, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Leticia García, será la que cierre la ronda antes de que su compañero de formación, en calidad de presidente del Parlamento, haga pública su propuesta del candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. En este sentido no se espera sorpresa alguna, ya que será el nombre del candidato del PP y presidente del Ejecutivo en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, el que se pondrá sobre la mesa.

Hasta el momento, el candidato 'popular' no cuenta con los votos suficientes para ser investido presidente, ya que no obtuvo mayoría absoluta en las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo y no ha cerrado ningún acuerdo parlamentario, aunque la negociación con Vox está abierta. De hecho, los ‘populares’ y los de Santiago Abascal alcanzaron un pacto para la conformación de la Mesa de las Cortes hace algo menos de un mes, y después se hicieron oficiales los pactos de gobierno en Extremadura y Aragón.

Con todo ello, Francisco Vázquez cumple con lo estipulado en el artículo 135 del Reglamento de las Cortes que establece que el presidente, previa consulta a los portavoces designados por los partidos, grupos políticos o coaliciones electorales con representación parlamentaria, propondrá un candidato a la Presidencia de la Junta en un plazo no superior a 15 días (hábiles) desde la constitución de la Cámara -14 de abril-.

No existe plazo definido, por el contrario, para la convocatoria de la sesión de investidura de Mañueco, lo que da al PP mayor flexibilidad a la hora de elegir una fecha que, a todas luces, vendrá determinada por el momento en que las negociaciones con Vox cristalicen en un acuerdo.

Antecedentes

En 2022, tras la firma el 10 de marzo del pacto entre PP y Vox, el anterior presidente de las Cortes y actual portavoz de Vox, Carlos Pollán, celebró la ronda de consultas el 17 y 18 de marzo. A su término, propuso a Mañueco como candidato sin una fecha definida, si bien se barajaron los días 27 y 28 de ese mes.

En aquel momento, el PP estaba inmerso en la celebración del Congreso que eligió, el 2 de abril en Sevilla, a Alberto Núñez Feijóo como presidente nacional. Por ello, no fue hasta la reunión de la Mesa del 7 de abril cuando se convocó formalmente la sesión para el día 11, de modo que el nuevo presidente no tomó posesión hasta el 19 de abril, según informa Ical.

Hace siete años, en 2019, también sin mayoría absoluta de ningún partido, el PP y Ciudadanos firmaron su pacto el 2 de julio. El entonces presidente de la Cámara, Luis Fuentes -actual delegado para el Corredor Atlántico y Redes Complementarias-, se reunió con los partidos los días 3 y 4 y propuso a Mañueco como candidato a una investidura que estableció para el día 9, aunque la fecha fue ratificada por la Mesa el día 5.