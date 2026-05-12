Estos son los municipios de Castilla y León que podrán adherirse al fondo del Gobierno para pagar a proveedores

Publicado por Diario de Castilla y León | El Mundo

Valladolid

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Un total de 18 municipios de Castilla y León se podrán adherir de forma voluntaria en el Mecanismo de Pago a Proveedores en 2026, el cual fue aprobado por el Gobierno de España a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE).

Este mecanismo plantea dos vías diferenciadas, donde se contemplan un régimen obligatorio, vía en la que no se enmarca ningún municipio de Castilla y León, así como otro voluntario, donde las localidades pueden solicitar de manera voluntaria la financiación de sus facturas pendientes de pago con proveedores.

Se trata de La Adrada, Navarredondilla, San Juan del Molinillo, San Martín del Pimpollar y El Tiemblo (Ávila); Castrillo Mota de Judíos, Grisaleña, Olmedillo de Roa y Villaescusa la Sombría (Burgos); Cimanes de la Vega y La Pola de Gordón (León); Villamuriel de Cerrato (Palencia); Horcajo Medianero y Pedrosillo de los Aires (Salamanca); Castilfrío de la Sierra (Soria); Galende, Morales de Rey y Vallesa de la Guareña (Zamora).

Así, los ayuntamientos deberán presentar un plan de ajuste con valoración favorable del Ministerio de Hacienda, para formalizar un préstamo con el Fondo de Financiación. A continuación, deberán facilitar información de las obligaciones pendientes de pago en la plataforma de la Agencia Tributaria.

También en este supuesto los proveedores podrán aceptar que se les abonen las facturas pendientes mediante ese mecanismo, en los mismos términos antes citados. En este caso, las órdenes de pago a los proveedores que acepten este procedimiento de cobro deberán aprobarse con el límite de 25 de septiembre de 2026.