Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en funciones, María González Corral, informó este viernes de que los registros preliminares constatan más de 58.000 solicitantes de la PAC en Castilla y León, después de finalizar este 15 de marzo, Día de San Isidro, el plazo de presentación de la documentación por los profesionales del sector primario. Así lo trasladó minutos antes de asistir a la misa por el patrón del campo, en la ermita del mismo nombre en Valladolid capital, donde estuvo acompañada por el alcalde, Jesús Julio Carnero, entre otros.

En este sentido, González Corral avanzó que durante este fin de semana la Consejería realizará una “labor de un análisis preliminar en base a las solicitudes y las imágenes” para que, a partir del lunes, los solicitantes “puedan descargarse la solicitud y comprobar que está todo correctamente”. Para ello, contarán hasta el día 31 de mayo para poder “subsanar errores, si los encuentran, y que eso no tenga ninguna penalización”.

La consejera aprovechó para trasladar un mensaje “claro, de ánimo y felicitación” a todos los agricultores y ganaderos que “trabajan día a día por algo tan básico como es alimentarnos a todos y cada uno de nosotros”, en una jornada que es “reconocimiento por parte de toda la población”, sobre un trabajo histórico, pero que mira al futuro, a los jóvenes que se incorporan apoyándose en la innovación, en la digitalización y en las nuevas tecnologías”. En este sentido, se mostró convencida de que “habrá relevo generacional”, para lo que rogó a San Isidro que “cuide al campo y al ganado”.

Por otro lado, se aventuró también a estimar una cosecha de cereal en la media de los últimos cinco años, a pesar de un mes de abril que “hizo prever que la cosecha podría llegar a empeorar”. “Pero afortunadamente, estas primeras semanas de mayo han venido acompañadas de esa tan necesitada lluvia para nuestros cereales, lo que va a permitir que nos podamos encontrar en la media”, expuso.

Sin embargo, remarcó que el contexto de la situación del mercado global no es optimista, con “bajos precios para el cereal y altos costes e insumos”. Ahora, añadió, la Junta estará “atenta” a decisiones que se van a tomar en la próxima semana en la Comisión Europea en torno a los fertilizantes que se puedan utilizar. Por ello, trasladó, “como siempre, apoyo total absoluto a los agricultores y a los ganaderos”, como el demostrado, dijo, durante “mucho tiempo por la Junta” para “dar una mayor rentabilidad a los cereales y a cualquier explotación agraria”.

Como ejemplo, mencionó la visita realizada esta semana a Tierra de Campos y Torozos, donde se trabaja en concentraciones parcelarias. “Son trabajos como esos en los que la Junta trabaja, para una mayor rentabilidad, para un mayor margen de los agricultores y los ganaderos”, comentó la consejera, quien recordó que en los últimos seis meses se han publicado distintas líneas de ayuda y convocatorias.

También apuntó hacia las ayudas del Ministerio de Agricultura, al que las organizaciones agrarias han exigido que implemente mayor presupuesto por el escenario mundial. Al respecto, González Corral señaló que están a la espera de que se publique el listado de beneficiarios de estas ayudas. “Hasta donde tengo conocimiento, todavía ni tan siquiera se ha publicado el listado de esos beneficiario”, comentó.

Por último, se refirió a la movilización convocada el 20 de mayo, de forma conjunta, por las organizaciones agrarias, sobre la que aseguró entender los motivos de la misma. “Soy consciente de esa situación, especialmente en el cereal. Es lícito y sé que van a pasar por distintas administraciones y distintos sitios a manifestarse y yo desde aquí les vuelvo a decir una vez más lo mismo. Desde la Junta atendemos, dentro de nuestro ámbito competencial, todo aquello que les puede dar una mayor rentabilidad, como concentraciones, innovación o regadíos”, resumió.