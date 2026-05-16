Castilla y León se adentra en la construcción industrializada de 230 adosados de protección para venta

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León se adentra en la construcción industrializada para lo que ha encargado por 32,6 millones de euros la promoción de hasta 230 viviendas unifamiliares adosadas para varios municipios de la Comunidad. Se trata de dos lotes de 150 y 80 casas de protección oficial destinadas a la venta, que se fabricarán en 45 días y se instalarán en cinco meses como máximo.

En concreto, la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, es la promotora de esta actuación, a la que se unirán otras para realizar hasta 500 cimentaciones, mediante la fórmula del Sistema Dinámico de Adquisición.

En concreto, la empresa pública ha adjudicado un lote de 150 adosados de protección a la empresa Vipresoria por 21,28 millones, lo que supone una pequeña rebaja sobre el precio de licitación de 329,74 euros. De ellas, 60 deberán estar listas este año y otras 90 en 2027, según recoge el pliego de este concurso al que sólo se presentó la compañía soriana.

En paralelo, Somacyl ha contratado con la Unión Temporal de Empresas (UTE), formada por Geox y Medgón Contratas y Servicios, un segundo lote de 80 adosados industrializados por 11,35 millones, que se colocarán en varios municipios. Fue el único licitador interesado en este expediente, por el que ofertó el presupuesto de salida del concurso.

Estas promociones, que impulsa la Junta, forman parte del programa de promoción pública en venta, que contempla una bonificación del 20 por ciento para jóvenes menores de 36 años. Su construcción industrializada acorta los tiempos de ejecución, pues se contemplan 45 días para la fabricación de las diferentes unidades y hasta cinco meses para la instalación, recoge Ical.

Estas viviendas, tendrán una clasificación energética Clase A y un consumo energético casi nulo. Para ello, contarán con cerramientos y estructuras prefabricadas, aislamiento térmico y acústico de las fachadas, así como con láminas impermeabilizantes. También, se instalará carpintería de PVC, con persianas motorizadas y vidrio triple con gas argón, y un sistema de calefacción y agua caliente por aerotermia.

Del lote de 150 viviendas, Somacyl prevé disponer de 60 casas este año y otras 90 en 2027. Se trata de adosados de dos alturas (planta baja y primera), con una superficie aproximada de 90 metros cuadrados útiles, a los que se suman 25 de garaje cubierto con terraza y un jardín de uso privativo. Su estructura estará formada por perfilería de acero, con paneles, además, de yeso laminado, fabricados con elementos prefabricados.

Los otros 80 adosadas se instalarán de forma progresiva también -30 este año y 50 en 2027- Se trata de viviendas de dos alturas (planta baja y primera), con una superficie aproximada de 90 metros cuadrados, a los que se suman otros 14 de garaje y un jardín de uso privativo. Se edificarán con estructuras de madera tratada y un aislamiento mediante fibras de madera o celulosa insufladas.

Cimentaciones

Por otra parte, Somacyl ha recurrido a un Sistema Dinámico de Adquisición, con un presupuesto de 10,01 millones y un plazo de dos años, una fórmula que le permite disponer de empresas especializadas en la ejecución de las obras de cimentación e instalaciones enterradas necesarias para la implantación de viviendas industrializadas.

En concreto, este sistema permite contratar de forma “más rápida” los diferentes elementos de 500 cimentaciones, con un coste medio de 20.000 euros. Además, incluye las instalaciones enterradas y el acondicionamiento de las parcelas, de forma que las viviendas industrializadas puedan colocarse posteriormente en cada emplazamiento.

Estas actuaciones abarcan, entre otros trabajos, movimientos de tierras, ejecución de cimentaciones, redes de saneamiento, abastecimiento de agua, electricidad, telecomunicaciones y otras infraestructuras básicas asociadas a la urbanización de las parcelas.