Suellacabras: 32 vecinos, una piscina de 1,5 millones y ahora 3 viviendas por 800.000 euros

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Suellacabras apenas tiene 32 vecinos, pero cuenta con varias instalaciones eólicas en su término que son una 'mina de oro'. Los ingresos derivados de esos parques permitieron al municipio embarcarse en un proyecto de calado como la construcción de una piscina climatizada con un coste de 1,5 millones. Ahora el pueblo redobla su apuesta e invertirá 800.000 euros para construir tres viviendas unifamiliares que destinará a alquiler.

¿Cuántos pueblos de Soria tienen capacidad económica para, sin ayuda de administraciones superiores afrontar inversiones de 2,5 millones de euros en apenas 4-5 años?. Pues la realidad es que no muchos. Suellacabras no pregunta, ejecuta.

El Ayuntamiento acaba de activar el procedimiento de contratación para la construcción de las tres viviendas. El presupuesto de licitación asciende a 780.713,66 euros y las obras cuentan con un plazo de ejecución de 18 meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el 4 de junio.

En el pliego se explica que las viviendas serán para alquiler. Se trata de tres unifamiliares que cuentan con planta baja y primera planta con entre 100 y 120 metros cuadros útiles. En su espacio interior disponen de hall, salón-comedor, dormitorio, baño, pasillo distribuidor y garaje en su planta baja y baño y dos dormitorios en su planta primera.

Mientras toda España debate sobre el problema de la vivienda en el corazón de la España vaciada pasan de las musas al teatro. 800. 000 euros para atraer población y nuevos vecinos. Quizás, los 32 habitantes de Suellacabras sean pronto una estadística desfasada.