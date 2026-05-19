Martínez sale en defensa de Zapatero tras su imputación: "Cansa la política de la condena anticipada y del todo vale"

Carlos Martínez y José Luis Rodríguez Zapatero, en una imagen de archivo durante un mitin en León en la pasada campaña de las autonómicas.ICAL

Publicado por Diario de Castilla y León | El Mundo Valladolid Creado: Actualizado:

La imputación del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por el caso Plus Ultra está removiendo los cimientos del PSOE a nivel nacional y en Castilla y León, en particular. Pero los socialistas se aferran a la presunción de inocencia para salir en defensa de Zapatero y mostrarle todo su apoyo. El último en hacerlo es el secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez. "Cansa la política de la condena anticipada, insinuaciones y del todo vale para desgastar", asegura Martínez en su cuenta de X, antes twitter. Ante los había hecho ya el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón.

El líder de los socialistas castellanos y leoneses y portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla y León apela en su cuenta de X a la lo que llama "política de principios" y a la presunción de inocencia. "Sigo creyendo en la política de principios, en la presunción de inocencia y en el respeto democrático", incide Carlos Martínez.

Afirmaciones en las que el secretario general del PSOECyL sustenta su apoyo sin fisuras a Rodríguez Zapatero, pese a su imputación por varios delitos, entre ellos tráfico de influencias, falsedad documental y organización criminal, en el caso Plus Ultra. "Sigo creyendo en la honestidad del Presidente Zapatero. Por eso, hoy tiene mi apoyo", concluye.

Ferraz muestra "todo su apoyo" a Zapatero

También desde Ferraz defendían este martes la presunción de inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero, y aseguran que "la derecha y la ultraderecha nunca le han perdonado los avances que realizó en España durante sus mandatos".

Fuentes del partido señalaron, según informa Ical, que, "ante las informaciones conocidas sobre José Luis Rodríguez Zapatero, trasladamos un mensaje de tranquilidad, respeto a la Justicia y defensa de la presunción de inocencia".

La secretaria de Organización federal del PSOE, Rebeca Torró, señalaba, a través de un mensaje en sus redes sociales, que era "'el que pueda hacer, que haga' llevado a su máxima expresión", en relación a una frase del expresidente José María Aznar. "El presidente Zapatero tiene todo mi apoyo. Respeto absoluto a la presunción de inocencia y a la Justicia", concluye Torró.

Desde el partido señalaban que Zapatero fue presidente del Gobierno durante dos legislaturas marcadas por "un ambicioso programa de ampliación de derechos, igualdad y protección social". "Muchas de esas medidas fueron pioneras en Europa y hoy forman parte del consenso social de nuestro país", explicaban para señalar que "la derecha y la ultraderecha nunca le han perdonado esos avances. El que pueda hacer, que haga". En la misma línea lo comunicaba la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, con un escueto mensaje en sus redes sociales señalando "no pararán".