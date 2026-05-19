Zapatero, imputado por blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra

Publicado por Diario de Castilla y León | El Mundo Valladolid Creado: Actualizado:

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado como investigado en el 'caso Plus Ultra' al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por varios delitos, entre ellos tráfico de influencias, falsedad documental y organización criminal. Así lo confirmaron este martes fuentes de la Audiencia Nacional, que apuntan a que el exjefe del Ejecutivo ha sido citado para el próximo día 2 de junio en una causa en la que se le investiga por varios delitos relacionados con la corrupción.

Además, según Ical, estas fuentes confirman que se están llevando a cabo registros tanto en la oficina de Zapatero como en otras tres empresas, entre ellas las de la empresa de sus hijas. El magistrado ha levantado el secreto de las actuaciones.

Se investiga el presunto “uso ilícito” de parte de los fondos obtenidos con el rescate de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. Durante la mañana de este martes, agentes de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Policía Nacional están registrando el despacho del expresidente en la calle Ferraz, y en la sede de una sociedad al frente de la cual están las hijas de Zapatero.

La entrada y registro en estos lugares está motivada por la búsqueda de documentación sobre los contactos que hubiera podido tener el expresidente en la obtención de contratos gracias sus contactos, lo que podría cristalizar en un delito de tráfico de influencias.

Zapatero compareció el pasado mes de marzo en el Senado donde aseguró que había realizado trabajos de consultoría para su amigo Julio Martínez Martínez, empresario que trabajó para Plus Ultra como mediador para resolver los problemas de la aerolínea en Venezuela.

El expresidente aseguró entonces que sabía que Martínez tenía relación con Plus Ultra aunque nunca trabajó para la compañía. Negó también haber participado en el rescate con dinero público de la aerolínea o haber cobrado por gestiones con el gobierno venezolano. Sus trabajos siempre fueron para la consultora Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez.

Por esos trabajos de consultoría, Zapatero cobró 70.000 euros brutos al año entre 2020 y 2025, una cantidad que está en los “precios de mercado”, según dijo en el Senado, dada su “experiencia y trayectoria”. Esa consultoría también contrató a la empresa de las hijas del expresidente para trabajos de marketing.

El juez Calama investiga en la Audiencia Nacional el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Las pesquisas han estado bajo secreto hasta este martes. Las dos hijas del expresidente están presentes en el registro de su empresa acompañadas de su abogado.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene en su querella que la aerolínea Plus Ultra hizo un “uso indebido” del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno le concedió en el año 2020 porque al menos parte de esos fondos fueron utilizados para blanquear dinero “ilícito” procedente de Venezuela.