Las Cortes de Castilla y León ocultan los gastos de viaje de dos años de altos cargos

Publicado por Ricardo García Valladolid Creado: Actualizado:

En blanco o con errores de forma y contenido. Es como se puede resumir la información económica que ofrecen las Cortes de Castilla y León a través del apartado de transparencia de su página web, y especialmente aquella que tiene que ver con los viajes realizados por los altos cargos de la institución y que se abonan con fondos del propio Parlamento. Al menos presumiblemente, puesto que hay dos años que permanecen en blanco en lo que se refiere a estos desplazamientos, 2022 y 2025, con la diferencia de que en este último periodo estos gastos los ‘cuelan’ entre los contratos menores.

En la propia web de las Cortes autonómicas, a la hora de consultar los gastos de viajes de procuradores y altos cargos correspondientes al año 2022, donde debería aparecer el correspondiente documento tan solo se recoge que «no se han realizado viajes de Procuradores y Altos Cargos con cargo al Presupuesto de las Cortes de Castilla y León», de manera que el Parlamento señala así que durante el primer año de legislatura estos desplazamientos no se produjeron. Es cierto que el mismo mensaje figura en los años 2020 y 2021, los dos más afectados por la pandemia de coronavirus.

Y si bien las Cortes dan con esa breve explicación carpetazo al asunto de los viajes en 2022, más curioso es lo que ocurre con respecto a 2025, el último año de la etapa de Pollán al frente del Parlamento autonómico. En este caso no hay ni siquiera un mensaje y, por no haber, no hay ni siquiera un epígrafe dedicado a ese año. ¿Significa esto que en 2025 las Cortes no hicieron frente a viajes de sus altos cargos? Pues lo cierto es que no, ya que dichas pernoctaciones en hoteles de diferentes ciudades de España el Legislativo los cuela en los mucho más densos gastos menores del ejercicio, donde aparecen varios ejemplos.

Se rompe así, por tanto, la tendencia de las Cortes de extraer en un documento paralelo los gastos de este tipo y que sí existe para los años 2023 y 2024 y donde cualquier ciudadanos puede encontrar sin dificultad qué viajes se han abonado con fondos de Parlamento, es decir, fondos públicos. Pero aún así, incluso en los dos años acerca de los que sí se publica información en un documento distinto, no es del todo completa, ya que no se incluyen las desplazamientos del definido como «personal eventual», es decir, asesores y personas de confianza del presidente y, al fin y al cabo, también altos cargos.

En primer lugar, y acerca de esos viajes de latos cargos que aparecen perdidos entre los contratos menores del año 2025, comienzan ya en el primer trimestre del ejercicio. En este periodo, la información económica de las Cortes recoge como gastos menores dos viajes del entonces presidente, Carlos Pollán, ambos a Madrid y con costes de 305 y 205 euros, respectivamente. Pero además, junto a ellos, figuran los viajes de cuatro miembros del personal eventual que coinciden en fechas y destino con los del jefe del Legislativo, por lo que se puede dar por hecho que viajaron con él.

Cabe señalar, en este sentido, que mientras que en 2025 los viajes de altos cargos no figuran por separado pero sí dentro de los contratos menores, en 2022 no hay rastro de desplazamientos de altos cargos en la documentación que ofrecen las Cortes. Ya en lo que se refiere a los viajes que el Parlamento autonómico extrae como de altos cargos, en el año 2023 solo figuran cuatro. Por parte de Pollán, se contrataron hoteles en dos ocasiones en Madrid y una en Bruselas, mientras que el Vicepresidente primero de la Mesa necesitó transporte y alojamiento en Bruselas.

En el segundo trimestre del mismo periodo, los contratos menores recogen dos estancias en fechas distintas de personal eventual en hoteles de Valladolid. Curiosamente, y pese a que los viajes se realizaron con apenas un mes de diferencia, en marzo y en abril, los importes varían ligeramente.

Las mismas estancias de personal eventual en Valladolid se repiten también en el tercer trimestre del año. Dos conceptos en los contratos menores revelan que miembros del personal eventual pernoctaron en la capital del Pisuerga en julio de 2023 con algunos días de diferencia. Finalmente, el cuarto trimestre de 2023 fue muy movido en lo que a viajes de asesores se refiere, ya que en los últimos tres meses del año se produjeron ocho desplazamientos y estancias en hoteles con cargo a las cuentas de las Cortes. Así, se recogen viajes a ciudades como Zaragoza, Madrid e incluso Bruselas, sin que aparentemente ninguno de estos desplazamientos coincida con alguno del Presidente o de otros miembros de la Mesa del Parlamento.

Con respecto al año 2024, los viajes de Pollán como presidente de las Cortes se multiplicaron y así lo recoge el documento que publican las Cortes. En ese ejercicio el presidente del Parlamento autonómico tuvo que pernoctar en hoteles de Ávila, Valencia, Madrid, Zaragoza y Palma de Mallorca. Además, en ese desplazamiento a Badajoz, se refleja que estuvo acompañado de un miembro del personal eventual en el propio concepto del gasto, algo que no se produce en ningún otro caso. Además, como último de estos viajes que sí se detallan como de altos cargos se repite el del Vicepresidente primero a Estrasburgo, en una segunda expedición europea.

Y de vuelta en los contratos menores, aparecen una vez más aquí incluidos viajes de los asesores de Pollán que, ahora sí, coinciden en fechas y destino con los del presidente, camuflados así sus desplazamientos pese a realizarlos como personas de confianza del jefe del Legislativo y con cargo a los fondos del Parlamento. Tal y como ponen de manifiesto los documentos, dos miembros del personal eventual de las Cortes acompañaron a Pollán a Ávila en enero de 2024, alojándose cada uno en una habitación de hotel por un coste de 107 euros en cada caso.

Más allá de los desajustes y ausencia de información que recogen las Cortes en lo relativo a los viajes que se financian con fondos públicos, el apartado de transparencia está salpicado de errores, por un lado, y de lagunas evidentes por otro.

El mejor ejemplo es que cuando se accede para consultar los contratos menores abonados por el Parlamento, se especifica que la última actualización corresponde a enero de 2024. No deja de ser curioso, sin embargo, que en ese mismo apartado aparece información que va mucho más allá de esa ficha, incluidos informes de ese mismo año completo e, incluso de 2025, lo que hace imposible que la fecha de actualización sea la que allí se indica y no una posterior. Por otra parte, el apartado de transparencia de las Cortes de Castilla y León incluye un epígrafe en el que el Parlamento desglosa estadísticamente los contratos adjudicados cada año. De hecho, lo recogía, puesto que la última información disponible en este sentido data del año 2021 a pesar de que es posible encontrarla también de los diez anteriores, hasta 2011. Sin embargo, a partir de 2022, nada se recoge en este sentido ni se aporta ninguna explicación al respecto. Tan solo una laguna de datos que, a la vista de lo que se venía publicando con anterioridad, permite comprobar los procedimientos que han sido abiertos y los que han sido negociados directamente con la empresa adjudicataria.

Se trata de información escueta, eso sí, en la que solo figuran el número de contratos de cada tipología y las cantidades totales, pero que permite analizar en mayor profundidad cómo venían gastando las Cortes el dinero con el que cuenta, que emana de los Presupuestos Generales de la Comunidad y, por tanto, del bolsillo de todos los castellanos y leoneses.

Viajes en «taxi VIP»

Otro de los aspectos llamativos que arroja el análisis pormenorizado de los gasto menores del Parlamento autonómicos es que, más allá de los desplazamientos que requirieron de una estancia en un hotel, también se recogen en varios periodos servicios de taxi facturados como de «taxi vip». No se especifica qué confiere a estos servicios la categoría de «vip», pero en todo caso se utilizaron para cubrir distancias amplias haciendo que las facturas superaran en algunos casos los 200 euros.

Tampoco se indica, al menos no en los documentos disponibles en la web del Parlamento, quién utilizó estos servicios para desplazarse, por ejemplo, entre la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda y el Museo de la Evolución Humana de Atapuerca (Burgos). Y no deja de ser llamativo porque, si el desplazamiento lo hubiera hecho algún miembro de la Mesa, para ello tienen disponibles los coches oficiales y a los conductores del Parlamento. En caso contrario, si el viaje corresponde a algún procurador, estos reciben dietas por kilometraje para los desplazamientos que tienen que llevar a cabo, lo que difícilmente justifica el uso de un taxi y menos uno con categoría «vip». Eso sí, este tipo de contratos se registran de manera anecdótica y fueron desapareciendo a medida que avanzaba la legislatura.