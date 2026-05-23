ITV en Castilla y León: autobuses y camiones encabezan los rechazos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

Autobuses y camiones encabezan los rechazos de las ITV de Castilla y León y casi uno de cada cuatro de estos vehículos no logra pasar la inspección en el primer intento. En el caso de los camiones, el porcentaje se sitúa en el 23,7%, mientras que en los autobuses sube hasta el 24,5%. En ambos casos, los fallos en los sistemas de frenado constituyen la primera causa de los ‘suspensos’. En el caso de los camiones este porcentaje se sitúa en el 26,5%, por delante del alumbrado y la señalización (21,1%), mientras que en los autobuses alcanza el (16,2%).

Por otra parte, según la información del Ministerio de Industria y Turismo, en el caso de los turismos el porcentaje de rechazo en la primera inspección es del 17%. En este caso, las emisiones contaminantes se mantienen como la primera causa por la que los turismos de Castilla y León no superan la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Solo pasado año provocaron uno de cada cuatro rechazos, dado que de los 182.501 coches que no superaron la inspección en el primer intento, el 24,9%, lo hicieron por este motivo, informa Ical.

La Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículo (AECA), alerta que detrás de esta subida de las inspecciones negativas debido a motores contaminantes se encuentra el incremento en la antigüedad del parque móvil. En el caso de Castilla y León, en 2025 volvió a aumentar y alcanzó los 16,9 años, frente a los 16,6 del pasado 2025, la cifra más alta del conjunto autonómico, frente a la media nacional, que es de 14,6 años.

La segunda causa de los defectos graves, los que automáticamente imposibilitan que un vehículo pueda superar la inspección técnica, fueron los fallos en ejes, ruedas, neumáticos y suspensiones, ya que representan el 23,3% (83.122), por delante de las anomalías en el sistema de alumbrado y señalización, con 71.627 (20,2%).

Después, pero a mucha distancia aparecen las averías en los frenos, con 35.060 (9,8%); los defectos en la carrocería y chasis, con 23.369 (6,5%); fallos en la dirección, con 15.001 (4,3%); errores en los sistemas de acondicionamiento interior, con 14.703 (4,1%) y fallos en el motor y la transmisión, con 12.596 (3,5%).

El pasado año se realizaron en la Comunidad 1.069.766 inspecciones de turismos, 21.255 más que en 2024 (2%), de las que 182.555, el 17%, resultaron negativas, mientras que sumando el total del parque móvil de la Comunidad las inspecciones fueron 1.526.614, 21.335 más que en 2024 (+1,4%), de las que el 17,4% resultaron negativas (266.524).

En global, sumando motocicletas, furgonetas, camiones, remolques y tractores, los fallos en los sistemas de alumbrado y señalización se mantiene como el primer motivo de rechazo en las ITV de Castilla y León y representan el 22,3% de las deficiencias graves detectadas, por delante de los defectos en neumáticos y suspensiones (20,7%), las emisiones contaminantes (20,6%) y los frenos (12,6%).

Los tractores, con un 10,2% de rechazos, y las motocicletas, con el 13,8%, son los vehículos que presentan mejor estado.

La periodicidad de la ITV depende de la antigüedad del vehículo. Los coches nuevos deben pasar su primera inspección a los cuatro años, y después cada dos años hasta que alcancen los 10 años de antigüedad. A partir de entonces, la ITV debe pasarse anualmente. En el caso de los ciclomotores y motocicletas, la primera ITV es a los tres años, y después cada dos años sin límite de antigüedad.

Además, desde el mes de junio del pasado año entró en vigor un cambio en la normativa de vehículos históricos. Si desde octubre de 2024 ya se liberaron de la ITV obligatoria los vehículos con más de 60 años, es decir, matriculados antes de 1965, ahora, con la última actualización que acaba de entrar en vigor, también quedan exentos los matriculados antes del 1 de enero de 1950. Así, mientras los vehículos con más de 60 años están exentos de la inspección periódica obligatoria, los vehículos entre 30 y 40 años deben pasar la ITV cada dos años, los de 40 a 45 años, cada tres años, y los con 45 a 60 años deben someterse a la inspección cada cuatro años.