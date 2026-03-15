Un tercio de los vehículos de Soria han cumplido ya más de 20 años

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Las matrículas dejaron de ser provinciales en España el 18 de septiembre de 2000, pero todavía es posible ver alguna de esas reliquias en la provincia. Vehículos del siglo pasado que continúan circulando y haciendo su función con el distintivo de SO en su identificación. En el otro lado de la balanza, los más modernos, con la NLF en su placa si se dieron de alta en este mes de marzo. Entre medias, un parque móvil de 79.778 vehículos en la provincia claramente envejecido, con un tercio de ellos que ya han cumplido más de 20 años.

«Cuanto más viejo, más incide en la siniestralidad, no tiene los elementos de seguridad que ayudan a la conducción, y además la contaminación es mayor», resume el presidente de la Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos de Soria, Eugenio López, quien pone de manifiesto que la situación en la provincia está peor que la media española. «El envejecimiento medio de los turismos está en los 14,6 años en España, en Castilla y León es de 16,8 años y en Soria en torno a los 17 años de media», indica López Milla.

A cierre del pasado año, se contabilizaban 26.116 vehículos matriculados en la provincia antes de 2005 del total de 79.778. De ese global, el 66,5% son turismos, 53.062 exactamente, y de ellos, 15.711 han rodado ya más de 20 años, es decir, uno de cada tres supera las dos décadas.

En el caso de las furgonetas y camiones el envejecimiento es mayor. Hasta el 43,4% ya circulaba por la provincia antes de 2005. Según los datos de la Dirección Provincial de Tráfico, en total son 14.899 los existentes a cierre del año pasado, y 6.478 se matricularon con anterioridad a 2005.

«En los talleres se nota, después de la pandemia de covid, que en vez de dar de baja los vehículos y comprar otro, van reparando. Evidentemente es más barato. En estos últimos cinco años se reparan coches realmente viejos porque el cliente no tiene el poder adquisitivo y parchea. El nivel de renta marca. Mientras que el coche tire, yo tiro», expone López Milla sobre la tónica media en la provincia.

Desde 2021, tras la pandemia, los vehículos matriculados en Soria suman 8.571, con cifras contenidas cada año. Si en 2021 fueron 2.136 los contabilizados, a partir de ahí se produjo una caída a 1.739 y aunque se recuperó ligeramente, la media ronda los 1.840 anuales. En el caso de los turismos, tras los estragos del covid se han matriculado 5.773, pasando de los 1.397 de ese ejercicio a los 1.099 en 2024 y un leve repunte el año pasado para subir a 1.123. Se puede destacar lo ocurrido en 2007 cuando se evidencia el mayor número de matriculaciones, hasta 2.887 turismos.

Los datos de la Dirección Provincial de Tráfico recogen en la provincia 134 autobuses matriculados, los vehículos más nuevos de todo el parque móvil ya que apenas siete son anteriores a 2005 (un 5,2%) y 40 se incorporaron desde 2023.

En cuanto a motocicletas, a cierre de año había 6.214, de las que 2.205 se conservan con más de 20 años sobre sus dos ruedas. Se encuentran en la media general con un 35,4% de ellas con esa antigüedad.

Los vehículos de uso laboral como tractores y remolques y semirremolques han ido modernizándose. En el caso concreto del tractor, donde los avances tecnológicos son tan significativos, apenas resisten 91 de estas máquinas con historial anterior a 2005 del total de 855 que hay registrados en la provincia, en términos porcentuales sólo un 10,6%. El año 2023 fue cuando se produjo un mayor volumen de matriculación ya que se llegó a los 133 –el año inmediatamente anterior fueron 53–, y en los dos últimos años han sido un cómputo de 130. Remolques y semirremolques hay 2.237 y un 24,3% tienen una antigüedad superior a 20 años (545).

Además, se encuentran matriculados 2.377 vehículos más incluidos en otras categorías de motor y casi la mitad, 1.079 han superado sus dos décadas de vida útil.

El presidente de la Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos de Soria apunta que en los turismos de más de 13 años se evidencia una «ausencia de tecnología avanzada, lo que se traduce en más accidentes y lamentablemente más víctimas». Y añade:«La tecnología es buena e importante, pero también cara porque los modelos nuevos hay que pagarlos y es mucho dinero para una familia media». Las soluciones para la renovación del parque móvil y por lo tanto una mayor seguridad y menor contaminación, pasan por ayudas de las administraciones, según López Milla, quien recuerda planes como en Renove, y destaca que un tercio del precio de los vehículos son impuestos. «Ahora sólo hay para los eléctricos cien por cien, que no es alternativa porque suponen apenas un 4% de las ventas, muy poco», matiza. Aunque deja claro que el coche eléctrico «ha venido para quedarse» con repuntes en próximos años cuando se amplíe la autonomía de kilómetros y se reduzcan los tiempos de carga.

Según el responsable de la Asociación, la inspección técnica de vehículos, ITV, juega un papel fundamental pues propicia que el vehículo pase por el taller para ser merecedor del aprobado.

En ese sentido, considera que la salud del parque móvil de Soria «no es muy buena, porque tiene muchos años», y estima en un 70% el porcentaje de coches que necesitan de mantenimiento, frente a un 30% mejor cuidados y con pocos kilómetros.