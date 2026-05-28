Carriedo, tras 74 días desde las elecciones: "El pacto con VOX está muy próximo"

Publicado por Ricardo García Valladolid Creado: Actualizado:

"Muy próximo". Así es como está el acuerdo de gobierno que deben firmar el Partido Popular y Vox, a decir del portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, y quien además forma parte de la comisión negociadora del PP. De esta forma, y sin ninguna concreción al respecto, la esperada firma del pacto tras las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo, de las que ya han pasado 74 días, podría producirse en las siguientes jornadas y, así, abrir la puerta a la celebración del pacto de investidura como paso previo al arranque efectivo de la legislatura.

Según explicó Carriedo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves, las conversaciones entre el PP y Vox continúan "avanzando" con el objetivo de lograr el objetivo de ambas formaciones, que no es otro que tener un acuerdo “amplio, detallado y concreto”, lo que señaló exige “más dedicación, más esfuerzo y más tiempo”, si bien apuntó que ha “merecido la pena”, porque con ello el pacto va a ser “positivo y útil” para los ciudadanos.

En ese sentido, el consejero portavoz aclaró que han optado por este “mecanismo” de negociación y por un acuerdo “más amplio”, pese a exigir “multitud” de reuniones, porque va a tener “más utilidad”, al tiempo que garantizó que con ello habrá “más concreción”, “información” y “transparencia” para los ciudadanos, informa Ical.

Según Fernández Carriedo, la “única prioridad” es alcanzar un “buen” acuerdo para los próximos cuatro años, que plantee las iniciativas, objetivos y acciones del nuevo Gobierno de Castilla y León. "Va a ser positivo para el conjunto de los ciudadanos" y “útil” para el “futuro de la Comunidad, anticipó el portavoz del Ejecutivo autonómico.

Igualmente, manifestó que respetan el “trabajo” y el Reglamento de las Cortes, después de que ayer el secretario general del PSCyL y portavoz socialista, Carlos Martínez, solicitara formalmente la convocatoria del pleno de investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta, tras ser designado como candidato el pasado 7 de mayo, tras la ronda de consultas del presidente del parlamento, Francisco Vázquez, con los diferentes partidos.

Al respecto, Fernández Carriedo afirmó que es el propio Vázquez, dirigente del Partido Popular, y la Mesa de las Cortes quienes deben fijar la fecha de la sesión de investidura, de acuerdo al Reglamento y previa consulta a la Junta de Portavoces. Se espera que una vez se firme el acuerdo de gobierno entre PP y Vox, se fije el pleno que reelegirá como presidente de la Comunidad al ‘popular’ Fernández Mañueco.

Zapatero, "situación insostenible"

Por otro lado, Fernández Carriedo exigió al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que piense en el interés del conjunto de los españoles y no en el suyo personal ante una situación política que calificó de “insostenible", después de que se haya abierto una investigación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el miércoles acudiera la Guardia Civil a la sede del PSOE en Madrid en busca de información.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo recordó que hace una semana habló de la “degradación” de las instituciones en España y desde entonces se han conocido nuevas informaciones sobre investigaciones y “tramas” que afectan al PSOE, partido que sostiene al Gobierno de España.

En su opinión, los ciudadanos están “padeciendo” las consecuencias de una situación “insostenible” en el país, si bien evitó exigir la convocatoria de elecciones generales anticipadas. “Naturalmente”, añadió, la decisión de darle la “voz” a los españoles le corresponde al presidente Sánchez, por lo que no quiso decirle qué tiene que hacer, ante la posibilidad -dijo- de que eso sirva para “hacer lo contrario”.

Además, Fernández Carriedo sostuvo que estaba “convencido” de que Pedro Sánchez va a hacer lo que le interese personalmente, no lo que le convenga a España o su partido. Por ello, le pidió que tenga en cuenta el “interés” del conjunto de los españoles, ya que reiteró el país atraviesa una situación “insostenible”.

Finalmente, el portavoz trasladó que le corresponde a la Universidad de León (ULE), por ser la institución “competente”, decidir la retirada del título de doctor Honoris Causa concedido al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al verse inmerso en una causa judicial por varios presuntos delitos conocidos “por todo el mundo”, si bien Vox ha solicitado este jueves que se le quite de forma inmediata.