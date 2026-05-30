PP y VOX rematan el pacto para llevar la investidura a la segunda semana de junio

Publicado por Felipe Ramos Valladolid Creado: Actualizado:

Todo a punto. Castilla y León se encamina, ahora sí ya con previsión de fecha en el horizonte después de casi 80 días desde que los castellanos y leoneses votaran en las urnas el pasado 15 de marzo, hacia una nueva investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta para los próximos cuatro años. PP y VOX rematan ya su pacto de Gobierno para llevar la investidura al segunda semana de junio.

De hecho, según las fuentes consultadas por este periódico, todo apunta a que se pueda celebrar entre el martes 9 y el jueves 11 de junio y las mismas fuentes señalan que la fecha más probable sería la del próximo 9 de junio. De esta forma, la Mesa de las Cortes de Castilla y León para la convocatoria del pleno de investidura se reuniría el jueves 4 o el viernes 5, cumpliendo así con el plazo de 48 horas hábiles para la convocatoria.

El acuerdo de Gobierno PP-VOX, el segundo que sellarán ambos partidos tras el que alcanzaban en 2022 y que dos años después rompían los de Santiago Abascal esgrimiendo para ello el acogimiento de menores migrantes no acompañados en Castilla y León, «está cerrado al 99%», en palabras de las fuentes a las que ha tenido acceso este periódico. Un cierre que llega tras las reuniones y contactos, que esta última semana semana se intensificaban entre ambos partidos.

Pero aún le faltan flecos, remarcan esas mismas fuentes, que dejan claro que esos flecos se pueden acordar rápido porque muchos de ellos tienen que ver con aspectos de la redacción de determinadas cuestiones específicas del mismo.

Y es que en lo que sí se insiste es que, a diferencia del acuerdo de hace ahora cuatro años, que incluía aspectos muy genéricos en determinadas cuestiones, en el actual, que será mucho más amplio, más incluso que el de Extremadura y Aragón, se va a ir al detalle y a la precisión exacta de cada política y acción de gobierno que en él se plasme. No en vano, y así se viene diciendo en las comparecencias públicas de VOX y del PP, que se está trabajando en un acuerdo a cuatro años y con las líneas claras para la elaboración de presupuestos durante los cuatro años de mandato.

Tan ultimado estaría el acuerdo que la idea con la que trabajan PP y VOX es que Fernández Mañueco y el portavoz de los de Abascal en las Cortes, Carlos Pollán, lo puedan presentar ya el próximo martes.

La cercanía de la firma de este segundo acuerdo de gobierno en la Junta entre ‘populares’ y VOX, que ambos firmarán con la mirada puesta los cuatro años de Legislatura, ya la visualizaba este jueves pasado el propio portavoz y consejero de Economía y Hacienda en funciones, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, cuando aseguraba que el acuerdo entre ambas formaciones políticas estaba «muy próximo». Un Carriedo que sabe bien de lo que habla porque, no en vano, es uno de los escoltas más fiables de Mañueco en la negociación del pacto con VOX. Lo que no daba Carriedo es concreción sobre lo que aún restaba para cerrar la negociación ni cuándo se produciría su firma, ni, por supuesto, la fecha del pleno para investir a Mañueco.

El portavoz en funciones de la Junta manifestaba que las conversaciones continuaban «avanzando», con un objetivo claro, el de «tener un acuerdo amplio, detallado y concreto», para lo que puntualizaba que se necesitaba «más dedicación, más esfuerzo y más tiempo». Lo que sí manifestaba es que la espera de estos casi 80 días habrá «merecido la pena porque el pacto va a ser positivo y útil para los ciudadanos».

Sobrea las consejerías que asumiría VOX en este acuerdo de gobierno, según se apunta desde las fuentes consultas por este periódico la formación de Santiago Abascal aún estaría sopesando si clonar los pactos de Extremadura y Aragón y con ello unir parte de Familia, además de Desregulación, a la Vicepresidencia de Carlos Pollán, tal y como publicaba este periódico, o volver a quedarse con Empleo, Industria y Comercio, como ya hicieran hace cuatro años. Todo ello para que el dejarla fuera de la ecuación del reparto de áreas para VOX en el actual acuerdo pudiera parecer una victoria de los sindicatos, que rechazan que el partido de Abascal vuelve a dirigir el área de Empleo, Industria y Comercio.

En el caso de que se mantuviera el mismo criterio de Extremadura y Aragón y se optara por esa Vicepresidencia con Desregulación y una parte de la Consejería de Familia, estaría también por definir qué áreas de la hoy Familia y Servicios Sociales se quedaría VOX.

Según las fuentes consultas, y tal y como ya avanzaba este periódico, se trataría de secciones de menor rango o relevancia de otras, como la dirección general de la mujer o la atención a la dependencia. Así que lo que se desgajaría de Familia para que fuera asumida por la Vicepresidencia con cartera de Pollán podría tratarse de Infancia, Familia, Juventud, el hoy comisionado para la droga o la atención a la diversidad.

De nuevo habría que mirar a los acuerdos extremeño y aragonés. En el caso de la Comunidad la Vicepresidencia de Óscar Fernández gestiona la Gerencia de Servicios Sociales, Infancia y Familia, además del Instituto de la Juventud y la Agencia para la Cooperación al Desarrollo.

Mientras, en Aragón, el vicepresidente Alejandro Nolasco asume infancia, natalidad, mayores, ayudas sociales y los institutos de juventud y servicios sociales. Ese es el camino que viene trazado desde Extremadura, primero, y Aragón, después, y el que ahora se estaría decidiendo desde VOX, si clonar los acuerdos de Aragón y Extremadura en esta área o, por el contrario, vuelve a quedarse con la Consejería de Empleo, Industria y Comercio y, con ella, controlar las ayudas a los sindicatos en programas de formación y empleo. Dejarla podría ser visto como un triunfo de las centrales sindicales, inciden las mismas fuentes próximas a la negociación.

Lo que parece que sí estaría más claros serían los dos sillones restantes que también pasarían a ser propiedad de la formación que lidera Carlos Pollán en la Comunidad, que serían el de Cultura, Turismo y Deporte y el de Agricultura. Ambas ya las gestionaban en el anterior pacto de gobierno de 2022, del que VOX se iba por mandato de la dirección de Bambú, la sede nacional del partido, con la excusa de la acogida del reparto de menas.

En el caso de Agricultura, también se estarían dirimiendo las competencias que se incluirían en el ese área de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que es la actual Consejería. Además de toda la política agraria y del sector primario, restaría por ver si le podrían añadir otras materias, como podría ser la caza y la pesca, ahora adscritas a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Juan Carlos Suárez Quiñones.

De nuevo, toca mirar a lo hecho en Aragón o en Extremadura. En el pacto con la presidenta extremeña, María Guardiola, VOX en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural gestiona, también, la Dirección General de Caza, Pesca, Acuiculcutura y Tauromaquia.

Y lo mismo puede decirse en el caso del acuerdo con el aragonés Jorge Azcón, los de Santiago Abascal añaden las carteras de Agricultura, Ganadería y Alimentación y Medio Ambiente, área bajo cuya dirección se encuentra la caza y la pesca.

La realidad es que el remate del acuerdo de gobierno PP-VOX atisba ya su final y se encamina hacia su firma y presentación oficial la próxima semana y hacia la sesión de investidura la segunda semana de junio, no más allá del día 11 y todo hace indicar que podría ser el 9, en palabras de las fuentes a las que ha tenido acceso este periódico.

Mientras, el secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, volvía a exigir ayer al PP que «arranque de un vez la legislatura en Castilla y León» y demandaba «transparencia» en la negociación que mantiene con VOX.

«Necesitamos que esta Administración autonómica comience a andar ya, arranque de una vez esta legislatura y comencemos a poner encima de la mesa negro sobre banco un proyecto presupuestario», declaraba el portavoz del PSOE en las Cortes en declaraciones a los medios en León, recogidas por Ical. Martínez, a la vez, insistía en indicar que la Legislatura «se encuentra absolutamente paralizada y bloqueada por el capricho de Mañueco».

El líder autonómico del PSOE expresa la necesidad de ver «con transparencia» lo que se negocia en Madrid entre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y el de VOX, Santiago Abascal y les exigen que «den por finiquitado ya ese borrador».