Castilla y León será escenario de un reality asiático con una audiencia potencial de 120 millones de espectadores

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Castilla y León se convertirá durante el mes de junio en uno de los grandes escenarios europeos de ‘What a Trip 2’, un formato internacional de entretenimiento y viajes orientado al mercado asiático que desarrollará parte de su rodaje en siete provincias de la Comunidad con un equipo integrado por más de 80 profesionales procedentes de China, Singapur, Japón y España. Soria es una de las provincias elegidas, con diversas localizaciones

La grabación se desarrollará entre los días 1 y 20 de junio, después de varias semanas de trabajo del equipo en Andalucía, y supondrá una de las mayores acciones de promoción turística internacional impulsadas en Castilla y León para el mercado asiático en los últimos años.

La producción está coproducida por Grayscale Production, la televisión pública singapurense MediaCorp y la plataforma de ‘streaming’ FriDay Video, perteneciente al grupo Far EastTone, y cuenta además con la colaboración de instituciones públicas y entidades privadas vinculadas a la Comunidad.

Lejos del formato tradicional de programa de viajes, ‘What a Trip 2’ pretende acercarse a la identidad de los territorios a través de sus habitantes, sus oficios, la gastronomía, el patrimonio y las tradiciones. Durante las últimas semanas, los productores ejecutivos Roca Pan, Wen Tzeng y Homy Yang, acompañados por Ángel Moretón, gerente de la empresa e-spain, recorrieron diferentes provincias españolas para seleccionar historias y localizaciones capaces de conectar con la audiencia asiática.

Según explican los responsables del proyecto, el principal valor encontrado en España no reside únicamente en los paisajes o los monumentos, sino en “las historias humanas” ligadas a tradiciones centenarias, negocios familiares, festividades singulares y formas de vida que consideran necesario visibilizar y preservar.

El itinerario de rodaje abarcará más de veinte localizaciones repartidas por Segovia, Soria, Burgos, Salamanca, Zamora, León y Valladolid, con presencia tanto en capitales de provincia como en enclaves rurales, espacios naturales, restaurantes, museos, bodegas y talleres artesanos.

En Salamanca, el equipo grabará en diferentes puntos del casco histórico de la capital, además de en el establecimiento La Cocinita Mágica y en la localidad serrana de La Alberca. El recorrido por la Comunidad incluirá también escenarios emblemáticos como el entorno del Acueducto y el Mesón de Cándido en Segovia; el Parque Natural del Cañón del Río Lobos, San Leonardo de Yagüe o Berlanga de Duero en Soria; Aranda de Duero y la bodega Martín Berdugo en Burgos; o el Palacio de Canedo, la Herrería de Compludo, el Castillo de Fuensaldaña y el Aula Museo Paco Díez, entre otros espacios.

Las localizaciones seleccionadas tendrán un papel central en la narrativa audiovisual del programa, con especial atención a elementos culturales y tradicionales como los carnavales de Villanueva de Valrojo, en Zamora; el paloteo de San Leonardo de Yagüe, en Soria; o la cocina micológica del restaurante El Empalme.

La primera temporada de ‘What a Trip’, rodada íntegramente en Nueva Zelanda, obtuvo una amplia difusión en Asia. Su segunda entrega, cuyo estreno está previsto para finales de 2026, llegará a televisiones y plataformas digitales de Taiwán, Singapur, China, Japón, Corea del Sur y otros mercados asiáticos, con una audiencia potencial superior a los 120 millones de espectadores. La emisión contará con subtítulos en chino e inglés.

Además de la repercusión mediática, la grabación tendrá un impacto económico directo en hoteles, restaurantes, servicios técnicos, transporte y proveedores locales durante las tres semanas de estancia del equipo en Castilla y León.

La iniciativa permitirá proyectar internacionalmente la imagen de la Comunidad como destino ligado al patrimonio, la naturaleza, la gastronomía, la cultura y el turismo sostenible, en un contexto de creciente interés por experiencias auténticas y de calidad en los mercados turísticos asiáticos.