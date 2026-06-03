Publicado por Felipe Ramos, Ricardo García Valladolid Creado: Actualizado:

Final esperado 81 días después del 15-M en Castilla y León. El presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, cierra con VOX un pacto en Castilla y León en el que la estabilidad se sustenta en 324 medidas, las que se concretan en los 19 ejes y 62 páginas del pacto que este miércoles 3 de junio presentaban Mañueco y el portavoz de VOX en las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, y que después se distribuía ya firmado. Un pacto que hará, de nuevo, presidente de la Junta a Mañueco en el pleno de investidura del martes día 9 de junio, que será convocado por la Mesa de las Cortes en su reunión de este viernes.

Un acuerdo del que se alumbrará un Gobierno con dos vicepresidencias, la primera para los de Santiago Abascal y que asumirá Carlos Pollán, y la segunda, que será para el PP y que tendrá competencias Vivienda, Ordenación del Territorio, Despoblación y Protección Civil, pero sin cartera. A las vicepresidencias se les sumarán diez consejerías, siete para el Partido Popular (de la Presidencia, Economía y Hacienda; Industria, Comercio, Universidades y Empleo; Medio Ambiente y Energía; Sanidad y Bienestar Social; Educación y Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial) y tres para VOX (Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental y Cultura, Turismo y Deporte), una de ellas adscrita a la Vicepresidencia de Pollán.

"Ofrecemos estabilidad a nuestra tierra y un acuerdo de gobierno para cuatro años", aseguraba Fernández Mañueco durante la presentación del pacto de Gobierno en el hall de entrada de las Cortes junto a Pollán. Una estabilidad que, tanto Mañueco como el portavoz de VOX en el Parlamento autonómico ponían en valor y reivindicaban como eje central del pacto, en el que además se recoge la obligación que asumen de presentar presupuestos los cuatro años de Legislatura.

"Hoy es un día bueno para Castilla", celebraba Mañueco, a la vez que reivindicaba que el acuerdo de gobierno "responde al resultado de las urnas y a la voluntad expresada por todas las personas de Castilla y León el 15 de marzo". "Es un acuerdo de gobierno -continúa el presidente de la Junta en funciones- que busca el crecimiento económico y la creación de empleo, que busca también el fortalecimiento de los servicios públicos, el apoyo a los jóvenes, a los mayores, a las familias de nuestra Comunidad Autónoma, que tiene un compromiso claro con el campo, con los agricultores y ganaderos".

Mientras, Carlos Pollán reconocía que en su partido están "muy contentos". "Entendemos que es un acuerdo que va a suponer un gran impulso definitivo para las las políticas de la Junta de Castilla de León y para los ciudadanos de Castilla y León", declaraba el portavoz de VOX en las Cortes en su primera intervención tras las palabras de Mañueco. Pollán también hacía hincapié en la estabilidad y en que lo firmado este miércoles, "que ha supuesto un gran trabajo, sea un acuerdo fructífero, un acuerdo que da estabilidad a Castilla y León para estos cuatro años".

Aprovechaba Pollán para agradecer a Mañueco "su predisposición desde el primer momento al diálogo, en parte por haber entendido perfectamente el mandato de las urnas del 15 de marzo". Un agradecimiento que, después, refrendaba con confianza al ser preguntado sobre si se fiaba de Mañueco: "Si no nos fiáramos no estaríamos aquí. El pacto que hemos firmado es un pacto amplio, muy detallado, un pacto con 324 medidas concretas y no tan genérico como se hizo hace cuatro años y, por supuesto, que creemos y confiamos en la buena predisposición que hemos tenido en las dos partes para dar estabilidad a Castilla y León y para cumplir ese pacto sino no estaríamos aquí".

Prioridad nacional

"Es un acuerdo amplio, en el que hay la prioridad nacional en las ayudas a la vivienda y en las ayudas sociales, un trabajo importante de fiscalidad para las familias y para los jóvenes y para el mundo rural de Castilla y León, un rechazo y un plan de choque contra las políticas migratorias de Pedro Sánchez y muchas acciones que van a ser importantes para los ciudadanos de Castilla y León", enumeraba Pollán

Prioridad nacional que aparece en el apartado 10.8 del acuerdo, en el que se recoge que "el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio. Este sistema, adecuado a la legalidad vigente".

Una redacción que se hace "con el mismo texto que en Extremadura y Aragón", tal y como reconocía el propio Mañueco, quien defendía la prioridad nacional como "una asignación prioritaria de recursos teniendo en cuenta el arraigo real y verificable de las personas con nuestra tierra". Eso sí, el presidente de la Junta en funciones dejaba claro que "será siempre dentro, lógicamente, del marco del ordenamiento jurídico y sujeto al marco legal". Mañueco aclaraba que "se tendrá que ir estudiando subvención a subvención y medida a medida".

Competencias consejerías

Lo que resta por definir con claridad, además de los nombres de consejeros y consejeras, es cuáles serán las competencias que asumirán aquellas consejerías que se dividen. Sin ir más lejos, las de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales y la nueva de Agricultura, que asume también Política Ambiental. En este caso, esa Política Ambiental, como ya sucede en Extremadura y Aragón, asumirá las competencias de caza y pesca. Mientras, tal y como puntualizaba Mañueco, la política forestal y de incendios se queda en la Consejería de Medio Ambiente y Energía.

"Ha habido un reajuste, lógicamente, de competencias de una consejería que van a otras", incidía el presidente de la Junta en funciones, a la vez que aclaraba que el área de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales va a llevar competencias en inclusión social, en cooperación al desarrollo, también en infancia menores, en migración. "Es un elenco de competencias que se precisará, lógicamente, cuando pues sea presidente y se firmen los decretos", remarca Mañueco.

Política migratoria y menas

El acuerdo de Gobierno entre PP y VOX, en su apartado 10, recoge "el rechazo central a la política de inmigración del Gobierno central", algo que destacaba Carlos Pollán en su intervención durante la presentación del pacto, y "no más menores extranjeros no acompañados (menas)".

Un punto sobre el que era interpelado Mañueco para que dejara claro si Castilla y León iba a acoger menas, teniendo en cuenta que ese fue el motivo y la excusa de los de Abascal para romper el anterior pacto. "Este es un acuerdo para mirar al futuro, no para mirar al pasado. Este es un acuerdo para decir con claridad que nos hemos puesto de acuerdo dos formaciones políticas, entendiendo el mensaje que nos han trasladado en las urnas las personas de castillo. Queremos construir un proyecto de futuro para nuestra tierra", respondía Fernández Mañueco.

Sobre los menas, el presidente Castilla y León en funciones incidía en la saturación que ya tienen la Comunidad. "Estamos en Castilla y León por encima de nuestra capacidad. Tenemos 130 plazas y tenemos 186 menores no acompañados en estos momentos", aclara Mañueco. En ese momento, Pollán incidía en el rechazo a la política migratoria del Gobierno: "Hoy reincidimos en el no a la actual política que está llevando a cabo en esta materia el gobierno de Pedro Sánchez".

El pacto PP-VOX ya es un hecho, está cerrado con 19 ejes y 324 medidas a lo largo de 62 páginas, pero aún le falta por concretar quiénes asumirán las áreas de gestión, que eso queda para después de la investidura y la toma de posesión, es decir para la tercera semana de junio y concretar todas las competencias de las 10 consejerías.