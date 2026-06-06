Mañueco perfila la alineación de su cuarto gobierno

Publicado por Felipe Ramos Valladolid Creado: Actualizado:

Encajar los nombres de la que será la nueva Junta de Castilla y León, surgida del pacto de Gobierno de PP y VOX. En eso es en lo que trabaja el presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, en perfilar la alineación del que será su cuarto gobierno en tres legislaturas.

Una nómina de una docena de dirigentes se barajan como candidatos para ocupar las once carteras de la nueva Junta de Castilla y León, que contará con dos vicepresidencias, la primera con área, y la segunda con competencias propias de una consejería, y nueve carteras. Dirigentes entre los que aparecen nombres como Isabel Blanco, Luis Miguel González Gago, Carlos Fernández Carriedo, Alejandro Vázquez, Alberto Díaz Pico, María Pardo, Cristina Sanchidrián y Pedro Medina, además de Juan Carlos Suárez Quiñones, María González Corral y José Luis Sanz Merino.

Eso sí aún no está definidos los puestos y pudiera ser que ni sean todos los que están ni estén todos lo que serán. Para eso habrá que esperar, previsiblemente, al lunes, día 15, que será cuando Mañueco anuncie la alineación completa de su nuevo gobierno, el cuarto en tres mandatos.

Todo está aún abierto. La última palabra la tiene Fernández Mañueco, en las áreas del PP, y el presidente nacional de VOX, Santiago Abascal, en lo que tiene que ver con las carteras de gobierno que ocupará VOX.

Decisión final a la hora de la elección del nuevo de equipo en la que va a pesar, y mucho, el equilibrio de género que va a buscar el presidente de la Junta en funciones. Un equilibrio entre hombres y mujeres que siempre ha existido en sus gobiernos. Sobre todo, teniendo en cuenta que en el lado de VOX, salvo sorpresa de última hora, no va a haber una mujer en ninguna de sus áreas.

Carteras de VOX que Bambú, con Abascal y la secretaria general adjunta y vicesecretaria nacional, Montserrat Lluis, decidirá, además de los nombres, cuál será la Consejería que se le asigna a la Vicepresidencia primera de Carlos Pollán, que todo apunta, pero aún no se han decidido, hacia la de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, según señalan las fuentes de VOX consultadas por este periódico. Y sería así, a decir de estas mismas fuentes, aunque Pollán no se rinde en sus pretensiones de quedarse con la cartera de Cultura, Turismo y Deportes. Así se lo habría trasladado incluso a dirigentes de Fundos.

No parece que vaya a ser así, si se mira el ejemplo de Extremadura y de Aragón, donde los dos vicepresidentes de VOX tienen bajo su manto también la Consejería de Desregulación y parte de Familia. A lo que hay que añadir, según las mismas fuentes, que Desregulación, Familia y Ayudas Sociales como una Consejería sola se quedaría algo floja y escasa para la tarea del consejero. Cuestión distinta es que, finalmente, se ligue a la Vicepresidencia de Pollán, lo que le otorgaría más peso al conjunto. Conviene recordar que en el pacto de 2022 ya existía esa área que ahora se denomina Desregulación, se llamaba simplificación administrativa.

En lo que VOX ya estaría trabajando, también, es en reclutar gente para la segunda línea, el resto de altos cargos para completar las consejerías, y que no les suceda lo de hace cuatro años, donde muchos de los elegidos acababan siendo paracaidistas que, en algunos casos, duraban dos telediarios.

Una búsqueda que estaría llevando directamente el propio Alberto Díaz Pico, que cuenta con la confianza de Bambú, con dos perfiles claros, gente que conozca la gestión política y la administración.

Vicepresidencia 1ª (VOX)

Es la única con el nombre decidido. El todavía portavoz de VOX en las Cortes, Carlos Pollán, asumirá la Vicepresidencia primera y todo apunta a que bajo su tutela se quedará también la Consejería de Desregulación, Familias y Ayudas Sociales. Pero nada está aún decidido.

Vicepresidencia 2ª (PP)

Mañueco crea una Vicepresidencia segunda y eleva a ella las competencias de Vivienda, Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil. Ahí es nada. Una consejería en toda regla por la importancia y la relevancia que tienen todas sus competencias. No hay que olvidar que existe hasta un Ministerio exclusivo de Vivienda. El propio portavoz en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, señalaba este jueves que Fernández Mañueco había querido elevar estas competencias, por su importancia, a la Vicepresidencia segunda. Una área, la número tres del futuro Ejecutivo autonómico, para la que se perfilaría el nombre de la hoy vicepresidenta en funciones y consejera de Familia y de Educación, Isabel Blanco.

De la Presidencia (PP)

La Consejería de la Presidencia continuará en manos del Partido Popular y, en palabras de las fuentes consultadas por este periódico, el dirigente que la asumiría parece apuntar al nombre de quien ya lo es ahora, Luis Miguel González Gago.

Desregulación, Familia y Ayudas Sociales (VOX)

Sola o en compañía de, es lo que está encima de la mesa. El camino de esta nueva Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales que asumen los de Abascal estaría dirigido a que se aloje en la Vicepresidencia de Carlos Pollán. Así sucedía en Extremadura y Aragón. La dirección nacional de Bambú decidirá.

Economía y Hacienda (PP)

Como el caso de la Vicepresidencia segunda y de la Consejería de la Presidencia, a falta de la decisión última de Fernández Mañueco, todo apuntaría a que la Consejería de Economía y Hacienda se mantendrá en manos de Carriedo. Lo que también quedaría por decidir, aunque todo haría indicar que así va a ser, es sí también mantendría la Portavocía de la Junta, como está siendo hasta ahora y que tan buen resultado le está dando a Mañueco.

Sanidad y Bienestar Social (PP)

El presidente de la Junta en funciones liga, a la ya potente Consejería de Sanidad, el área de Bienestar Social. Una cartera que se encaminaría a mantener al frente el mismo nombre del actual consejero Alejandro Vázquez.

Educación (PP)

Otra de las joyas de la corona de Mañueco en sus gobiernos. Hasta esta legislatura en manos de Rocío Lucas, ahora en la Mesa de las Cortes como secretaria segunda. Par la cartera de Educación se encaminaría, entre otros nombres, el de María Pardo, la ex directora general de vivienda, quien es secretaria de Universidad en el PP.

Empleo, Industria, Universidades y Comercio (PP)

En el pacto PP-VOX de 2022, la Consejería de Empleo, Industria, Universidades y Comercio se quedaba en manos de los de Abascal. Ahora, los de VOX no se la quedan y Mañueco le suma el área de Universidades. De nuevo, se apuntaría al nombre de María Pardo, pero también sonaría el del consejero de Medio Ambiente en funciones, Juan Carlos Suárez Quiñones.

Medio Ambiente y Energía (PP)

Las políticas de incendios de la Junta seguirán en manos del PP, como ya indicaba el propio Mañueco el miércoles pasado en la presentación del pacto, bajo la tutela de una Consejería de Medio Ambiente y Energía.

Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental (VOX)

De nuevo VOX se queda con la Consejería de Agricultura, Ganadería, MedioRural, a la que se suma el epígrafe de Política Ambiental, donde irán las competencias de caza y pesca que se desgajan de Medio Ambiente. Pedro Medina, quien ya se va autoproclamando consejero de Agricultura, sería el mejor colocado para asumir la cartera. Y lo es por dos cualidades, conoce el sector y la administración. Pero no se descarta que le pudiera surgir algún oponente en este proceso de selección que suele hacer VOX. Se llegaba a barajar incluso a Gerardo Dueñas, quien ya fuera consejero tras el pacto de 2022, pero conviene recordar que se le ofrecía encabezar la lista por Palencia para el 15-M y lo rechazaba.

Cultura, Turismo y Deporte (VOX)

De nuevo, la Consejería de Cultura,Turismo y Deporte vuelve a estar en manos de VOX, como ya sucediera en 2022. Una área para la que apuntaría directamente Alberto Díaz Pico, según las fuentes consultadas, pese a los intentos de Pollán por quedársela para su Vicepresidencia. Un Díaz Pico que parece claro va a ser consejero. Y para muestra el que David Hierro ya anunciara que será el portavoz en Cortes, y eso pese a que Pico es ahora portavoz adjunto.

Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial (PP)

El PP mantiene la Consejería de Movilidad, Transformación Digital, a la que sume la Inteligencia Artificial. Un área para la se apuntaría el nombre de la número uno de la lista de Ávila el 15-M, Cristina Sanchidrián.

Pero todo sigue abierto y la decisión final de alineación final de los diez nombres, además de Pollán, que acompañarán a Mañueco en el nuevo Gobierno aún no se está tomada y no se conocerá por boca de Mañueco hasta ese lunes día 15. Antes toca el martes 9 la investidura en las Cortes y, dos días después, el 11 la toma de posesión.