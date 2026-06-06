Martínez, sobre la despoblación: "¿Todavía estamos anclados en que hay que dar viagra para poder resolver el problema?"

Publicado por Raúl Ruano Valladolid Creado: Actualizado:

Durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces se arremetió duramente, como es habitual, contra la Junta de Castilla y León. Eso hicieron los grupos de la oposición aunque el portavoz socialista, Carlos Martínez, lo hizo con especial vehemencia. Uno de los temas que trató en la sala de prensa de las Cortes fue la despoblación y la utilizó para criticar la nueva composición del Ejecutivo autonómico: "La despoblación la camuflas entre familia y demografía como si fuera un problema de natalidad". Así rechazó que se tratase de un problema de natalidad y apuntó a la "falta de inversiones", "la ausencia de servicios públicos básicos" como la sanidad o el transporte según enumeró para posteriormente lanzar una pregunta irónica a los 'populares': "¿Todavía estamos anclados en que hay que dar viagras para poder resolver el problema de la despoblación? ¿Incentivos a la natalidad?¿No se han enterado de nada en estos últimos 40 años? Tenemos que ser un poco más serios".

El líder de los socialistas en Castilla y León continúo con sus críticas al futuro Gobierno autonómico y al pacto que presentaron PP y VOX. Sobre la vicepresidencia segunda, que tendrá competencias en Vivienda, Ordenación del Territorio, Igualdad, Despoblación y Protección Civil, pero sin cartera, Martínez criticó que se trata de "una Consejería que no existe, una vicepresidencia que no existe": "Diez Consejerías, once nóminas". De esta manera, criticó que no haya una Consejería con "una estructura mínima": "¿Qué pretendes, coger los fondos que hoy se están poniendo en marcha por parte del Gobierno de España y de la Unión Europea para luego gestionarlos tú?".

Igualmente señaló que ambos socios "no son de fiar": "VOX es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra y además a sabiendas de que le van a engañar".

Ley contra la Violencia de Género

El también del secretario general del PSOECyL anunció que le darían "una mala noticia al dúo de funambulistas" en referencia a Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Pollán a los que también calificó de "machos alfa del corral". Así, apuntó que su formación registraría es la "adaptación al pacto de Estado contra la violencia machista". Un asunto que será "la primera piedra de toque de este Gobierno de confluencia de intereses", tal y como vaticinó sobre la reforma de la Ley de Violencia de Género aprobada en 2010.

Un texto que según explicó ha sido consensuado con asociaciones feministas de Castilla y León: "No va a ser una ley del Partido Socialista, ya lo adelanto porque es un documento que ha sido y está siendo trabajado por parte de todos los colectivos feministas de todas y cada una de las nueve provincias de nuestra comunidad autónoma. Tiene un borrador que será registrado la próxima semana". De igual manera confirmó que este borrador incorpora "gran parte de la base documental" que se acordó con el PP en la legislatura pasada y se suman las "aportaciones" de distintos colectivos.

El todavía portavoz de VOX, Carlos Pollán, se desmarcó de la posibilidad de reformar la Ley contra la Violencia de Género. Mientras, su homóloga en el PP, Leticia García, tachó a Carlos Martínez de "mago Tamariz" porque "no tiene nada nuevo que contar" y "mucho que tapar".

En cuanto a la ley, apostó por "una línea de unanimidad", aunque VOX ya adelantó que no la apoyarán. Pese a ello, García apostó por el "diálogo" e ir "paso a paso" en esta normativa. Por último, la portavoz del PP tachó de "escandaloso" las palabras de Martínez sobre los "machos alfa del corral", indicó que le ofendió como mujer y aseguró que su formación "siempre ha sido el partido que más ha defendido a la mujer".

Ley de Concordia

Por otra parte, los futuros socios de gobierno no aclararon si recuperarán la proposición de Ley de Concordia registrada por ambos al inicio de la pasada legislatura y que finalmente no fue tomada en consideración por el pleno de las Cortes al romperse el pacto en 2024. “Volveremos a sentarnos y a trabajar”, dijo Leticia García al respecto de una norma que consideró “importante”, lo que ha hecho que figure en el acuerdo firmado con VOX, informa Ical.

“Todas las opciones están sobre la mesa”, apuntó la portavoz ‘popular’ sobre este texto que PP y VOX se han comprometido en su pacto a tener aprobado en junio de 2027. Igualmente, Carlos Pollán no aclaró si serán los grupos quienes impulsarán la ley de Concordia o si lo hará la Junta, ni tampoco si se llevará a las Cortes el texto anterior o uno nuevo con “modificaciones”, más allá de insistir en que se trata de un compromiso con fecha de cumplimiento.