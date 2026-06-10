Martínez: "La prioridad de Castilla y León debería ser la despoblación, el envejecimiento y la pérdida de oportunidades"

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, durante su intervención en el debate de investidura del candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León.ICAL

Publicado por Felipe Ramos, Ricardo García Valladolid Creado: Actualizado:

El debate de investidura que este martes acogen las Cortes de Castilla y León ganó en intensidad desde que la sesión se reanudó a primera hora de la tarde con el cara a cara entre el candidato, Alfonso Fernández Mañueco, y el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, quien rechazó frontalmente la "prioridad nacional" que incluye el acuerdo de gobierno de PP y VOX. "La prioridad de Castilla y León debería ser la despoblación, el envejecimiento y la pérdida de oportunidades", aseguró.

Durante su intervención, limitada a 30 minutos iniciales, Martínez defendió que en este debate no se discutía quién iba a gobernar, sino "qué Castilla y León queremos construir". Fue en este punto en el que contrapuso "dos modelos: uno que mira al futuro con miedo, con rencor; y otro que mira al futuro con ambición y esperanza". Señaló, en este marco, que mientras que Mañueco ha elegido el primero, los socialistas defienden el segundo.

"Porque Castilla y León tiene problemas demasiado importantes como para perder el tiempo en guerras culturales importadas", apostilló aludiendo de nuevo a esa "prioridad nacional". Porque, en palabras de Carlos Martínez, "el problema de Castilla y León no es el feminismo, no son los inmigrantes, no es la Agenda 2030, no es Europa ni el Pacto verde europeo, no son los sindicatos ni las organizaciones empresariales, ni las ONGs". "El problema de Castilla y León sí es la despoblación, el envejecimiento y la pérdida de oportunidades", incidió. "No aceptamos la criminalización de la inmigración, porque la inmigración no es una amenaza para Castilla y León", apuntó también.

"Cuando uno observa la realidad de nuestra Comunidad con honestidad", continuó el dirigente socialista, "hay una conclusión inevitable". "Después de casi cuarenta años de gobierno, Castilla y León no tiene un problema coyuntural. Tiene un problema estructural. Porque después de casi cuarenta años gobernando, Castilla y León ya no pueden seguir culpando al pasado. Porque el pasado son ustedes mismos", reprochó al PP.

En este marco, Martínez reiteró que "la despoblación, los desequilibrios territoriales, la falta de ambición y el agotamiento de un modelo tiene responsables". "No estamos ante una legislatura más. Estamos ante el final de un ciclo político que ha terminado por asumir como inevitables problemas que nunca debieron aceptarse como tales", lamentó.

Martínez dedicó parte de su intervención a criticar el discurso con el que Alfonso Fernández Mañueco arrancó la sesión, y por ello consideró "tan llamativo como vomitivo que en una intervención sin ningún límite de tiempo" el candidato a la investidura "no haya encontrado ni un solo minuto para hablar se la violencia machista, ni una sola referencia a las mujeres asesinadas". "La violencia machista existe", recordó el líder del PSOECyL, "mata, destruye vidas y exige el compromiso de todas las instituciones también la de la Junta de Castilla y León".

Se opuso, en este contexto, a la "desaparición de la Consejería de Igualdad". "Porque la igualdad no es un capricho ideológico", apostilló, "la igualdad es una condición imprescindible para la libertad, para la justicia y para la democracia".

"Todavía hoy miles de mujeres sufren discriminación, soportan desigualdades salariales, asumen de forma desigual responsabilidades familiares y de cuidados, son asesinadas. Y todavía hoy seguimos teniendo que combatir la violencia machista. Por eso necesitamos más igualdad. No menos", aseveró el portavoz de los socialistas en las Cortes.

"No aceptamos el negacionismo de la violencia machista", agregó también Martínez Mínguez, "porqueclas mujeres asesinadas tienen nombre, rostro, familias e historias. Y lacviolencia machista que sufren no desaparece porque algunos decidan cambiarle el nombre", sentenció.

Vivienda

También rechazaron los socialistas la desaparición de otra consejería, en este caso la de Vivienda, "porque el acceso a una vivienda digna constituye uno de los mayores desafíos que afrontan nuestros jóvenes". "No hay proyecto de vida sin vivienda", afirmó Martínez, "no hay emancipación sin vivienda, no hay fijación de población y no hay política demográfica seria sin vivienda".

"Hablar de despoblación sin hablar de vivienda es una contradicción", manifestó, y añadió que "hablar de oportunidades para los jóvenes sin hablar de vivienda es una doble contradicción".