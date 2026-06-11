Rajoy alaba Mañueco: "Espero que siga siendo un referente de sensatez en la política española, porque no existe"

Publicado por Felipe Ramos, Raúl Ruano Valladolid Creado: Actualizado:

Uno de los grandes nombres que acompañó a Alfonso Fernández Mañueco en su tercera investidura fue Mariano Rajoy. El expresidente del Gobierno se sentó en primera fila para ver como el salmantino volvía a ser investido como máximo jefe de la Junta de Castilla y León. Al terminar el acto respondió brevemente a preguntas de los periodistas y mostró su deseo de que Mañueco "siga siendo un referente de sensatez en la política española, porque ahí no existe".

En un breve encuentro con los periodistas en los pasillos de las Cortes, Rajoy deseó que "las cosas le vayan bien (en referencia a Mañueco) y eso redunde en el beneficio de los castellanos y leoneses".

De igual manera, fue cuestionado por el pacto de Gobierno alcanzado entre Partido Popular y VOX y mostró su confianza en qué sí vaya a durar toda la legislatura: "Los acuerdos conviene hacerlos para cuatro años y cumplir lo que se haya acordado".

"Creo que es lo mejor y creo que es lo que desea la mayoría de las personas de Castilla y León", sentenció el expresidente del Gobierno sobre el pacto entre PP y VOX que regirá el Gobierno de Castilla y León durante los próximos cuatro años.

Alfonso Rueda

Por su parte, el presidente de Galicia, el 'popular' Alfonso Rueda, destacó la amistad personal que desde hace años le une con Mañueco, y además de agradecerle la invitación para asistir al acto de su toma de posesión, puso en valor el “apoyo” que Galicia siempre encuentra en Castilla y León para todos los proyectos de interés conjunto entre ambas comunidades en materia de infraestructuras, pero también en “planteamientos conjuntos frente al Gobierno y la Unión Europa”.

A su vez, antes de asistir al acto de toma de posesión de Fernández Mañueco como presidente de la Junta, Rueda también destacó las “fluidas” relaciones que existen entre los territorios limítrofes de ambas comunidades, que nos “hacen dos territorios hermanos”, a la vez que mostró su alegría por la continuidad de Mañueco al frente de la Junta, ya que es un “buen amigo de Galicia y una persona que sabe dirigir muy bien esta tierra”.

Jorge Azcón

Por su parte, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, apostó por “profundizar en las relaciones de cooperación y de ayuda mutua” entre su autonomía y Castilla y León, dos comunidades, dijo, que defienden su tierra, su territorio y que sabe lo que "significa defender a nuestro país”.

Azcón a la toma de posesión del presidente de la Junta, donde dio la “enhorabuena a toda la Comunidad autónoma y a los castellanos y leoneses por empezar una nueva andadura, por empezar una nueva legislatura” y, “fundamentalmente”, a Mañueco, su “amigo y compañero”, dijo, que ocupará el cargo por tercer mandato consecutivo.

El jefe del Ejecutivo aragonés incidió en las “relaciones históricas, relaciones territoriales, relaciones que se anclan en los tiempos de la historia” entre Aragón y Castilla y León y defendió que “siempre ha sido una relación de cooperación, de cercanía, de ayuda mutua y eso es lo que estoy convencido que va a seguir ocurriendo en los próximos años”.

El dirigente popular resaltó que esa “cercanía” se mantiene “especialmente con la provincia de Soria, con miles y miles de sorianos que viven” en su Comunidad autónoma, es “lo que hace, entre otras muchas cuestiones, que el cariño, el aprecio y la consideración que los aragoneses tenemos a Castilla y León sea inmenso”. “Por eso hoy, el presidente de Aragón está aquí para darles la enhorabuena, para agradecer esa relación que tenemos”, enfatizó.

Mensaje del Papa

Preguntado por la compatibilidad del mensaje lanzado por el papa estos días durante su visita a España y su compatibilidad con la prioridad nacional exigida por VOX en las coaliciones de gobierno con el PP en diferentes autonomías, como la suya, Castilla y León o Extremadura, criticó que a los diferentes representantes que “intentan cortarlo, que intentan separarlo y que intentan hacer lecturas de parte”.

En este sentido, defendió que el mensaje del Papa “no es un mensaje singular, es un mensaje global, es un mensaje que afecta a la espiritualidad pero también que afecta a los valores y a la ética que tiene una sociedad y que tiene un país”. Así, defendió que a su juicio lo más importante de las palabras del pontífice es todo lo que tiene que con la polarización y con los valores éticos, “algo que yo comparto especialmente con el papa”, dijo.

Azcón razonó que existe un mensaje ético, de valores en lo que está diciendo León XIV que “no se puede interpretar en lo que a cada uno le interese, hay que interpretarlo globalmente y estoy convencido de que ese es el instinto, ese es el objetivo final de lo que el Papa quiere para nuestro país”.

Jorge Azcón transmitió que lo que “de verdad” le “escandaliza, es permanentemente ver las noticias relacionadas con la política y con el gobierno de España que día tras día conocemos”. “Lo que hoy es inexplicable es que la fontanera del Partido Socialista Leire Díez tuviera reuniones desde la Fiscalía General del Estado hasta la Guardia Civil y que nadie esté dando explicaciones”, comentó.