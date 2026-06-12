La Junta convoca subvenciones para impulsar la excelencia en los mercados municipales de abastos de Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo convocó subvenciones, con un montante global de 500.000 euros, dirigidas al impulso de la excelencia en los mercados municipales de abastos de Castilla y León. Las solicitudes se presentarán en el plazo de diez días hábiles a contar desde el 15 de junio, según la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

El objeto la financiación de proyectos dirigidos a mejorar la gestión e impulsar la excelencia en los mercados municipales de abastos de Castilla y León, llevados a cabo directamente por los ayuntamientos titulares de dichos mercados o en colaboración, formalizada mediante convenio u otro instrumento jurídico que articule dicha colaboración, con entidades que dependan del Ayuntamiento o con entidades que representan los intereses del sector comercial.

Podrán ser beneficiarios de las presentes subvenciones, siempre que cumplan con los requisitos establecidos y realicen las actividades previstas, los ayuntamientos de Castilla y León titulares de mercados de abastos, según se dispone en la base segunda de la Orden IEM/840/2024, de 27 de agosto.

No obstante, el crédito asignado a la presente convocatoria podrá ser incrementado en una cuantía adicional máxima de 100.000 euros, cuya aplicación a la concesión de las subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria.