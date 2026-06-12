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La Junta convoca subvenciones para impulsar la excelencia en los mercados municipales de abastos de Castilla y León

La línea cuenta con un montante global de 500.000 euros, aunque podrá ser aumentada en una cuantía adicional máxima de 100.000 euros

Mercado de abastos de Soria.

Mercado de abastos de Soria.MARIO TEJEDOR

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La Consejería de Industria, Comercio y Empleo convocó subvenciones, con un montante global de 500.000 euros, dirigidas al impulso de la excelencia en los mercados municipales de abastos de Castilla y León. Las solicitudes se presentarán en el plazo de diez días hábiles a contar desde el 15 de junio, según la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

El objeto la financiación de proyectos dirigidos a mejorar la gestión e impulsar la excelencia en los mercados municipales de abastos de Castilla y León, llevados a cabo directamente por los ayuntamientos titulares de dichos mercados o en colaboración, formalizada mediante convenio u otro instrumento jurídico que articule dicha colaboración, con entidades que dependan del Ayuntamiento o con entidades que representan los intereses del sector comercial.

Podrán ser beneficiarios de las presentes subvenciones, siempre que cumplan con los requisitos establecidos y realicen las actividades previstas, los ayuntamientos de Castilla y León titulares de mercados de abastos, según se dispone en la base segunda de la Orden IEM/840/2024, de 27 de agosto.

No obstante, el crédito asignado a la presente convocatoria podrá ser incrementado en una cuantía adicional máxima de 100.000 euros, cuya aplicación a la concesión de las subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria.

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