'Soria, paraíso del deporte', 2.400 kilómetros de rutas para crear el polideportivo más bello del mundo

La ruta de Covalagua, desde Santa María de las Hoyas, es una de las cerca de 100 que ofrece el proyecto con enclaves espectaculares.MARIO TEJEDOR

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El turismo de deporte y naturaleza gana adeptos año tras año. A disciplinas como la hípica, el senderismo o la bicicleta de montaña se suman otras en auge como el ciclismo gravel o las carreras trail y de montaña. Para ofertar una de las mejores redes de Europa en cuanto a infraestructura respetuosa con el medio ambiente surgió el proyecto ‘Soria, paraíso del deporte’, habilitando cerca de 2.400 kilómetros de rutas a través de sendas, caminos, veredas y cordeles disfrutando de una de las provincias más verdes de España. ¿Se puede pedir más? Pues sí, y se concede.

La iniciativa incluye una app propia para poder planificar y realizar las rutas sin complicaciones, una web con funciones similares y la posibilidad de sumar a la economía local. Restaurantes, alojamientos o empresas de turismo activo tiene su propio espacio para ir vistiendo el armazón hasta configurar un producto total.

Son cerca de 2,2 millones los invertidos hasta ahora y siguen llegando ampliaciones y novedades para convertir a la provincia en un polideportivo natural e infinito. De momento se cerca al centenar de rutas y alguna va más allá de los límites administrativos para aprovechar los naturales, tocando localidades de provincia limítrofes como Maderuelo (Segovia) u Hontoria del Pinar (Burgos).

Un ciclista vadea un río.MARIO TEJEDOR

Los trabajos se anunciaron hace cinco años y siguen realizándose ampliaciones dentro de una red viva. En algunos casos se ampliaron y consolidaron sendas existentes, en otros se desbrozo para abrirlas de nuevo. Llegaron las zonas de aparcamiento de bicicletas (se acercan a las 40), los puntos de mantenimiento para atender posibles incidencias) cerca de una veintena y una señalización en más de 7.000 puntos para no perderse. No obstante o bien a través de la aplicación o bien a través de herramientas bien conocidas por los deportistas de naturaleza como Wikiloc está todo referenciado para evitar extravíos.

Una vez creada la red, toca vestirla. Y se hace con empresas y proyectos locales que hacen que los beneficios de la iniciativa vayan más allá de decir ‘qué bonito es todo’ o de subir fotos de la provincia a las redes sociales.

Por ejemplo, ya se puede contratar a través de la web una ruta del Anillo Celtibérico de Soria en bicicleta, con un recorrido de varios días para descubrir la huella prerromana. Y nueve alojamientos se han sumado ya, cuatro de ellos hoteles. También una empresa de turismo activo en la naturaleza y otra que hace lo propio con actividades acuáticas, además de otra empresa de entrenamientos para carreras de montaña. Y dos de ciclismo, amén de un club de la provincia. También una agencia de viajes. Además de dos talleres de bicicletas donde poder reparar esas cosas que siempre pasan en el momento más inoportuno. En resumen, ‘Soria, paraíso de deporte’ brinda la estructura para que el sector del deporte y el turismo local pueda crecer.

Para planificar las rutas lo más sencillo es utilizar la app que lleva el nombre del proyecto y que es gratuita tanto para iOs como para Android. Sólo hay que tener claro qué se quiere hacer... o dejarse inspirar. La lista de deportes engloba running, trail, senderismo, ciclismo gravel, ciclismo de montaña, hípica, ciclismo de carretera, pruebas combinadas (para duatlón o triatlón), grandes recorridos, actividades acuáticas, esquí alpino, esquí de montaña o mushing, que incluso hay rutas para disfrutar de los trineos tirados por perros.

Una vez seleccionado el deporte, se puede filtrar por número de días, zona en la que se quiere desarrollar, nombre de la ruta si se conoce o incluso dificultad. Quien busque una ruta sencilla para iniciarse en el ciclismo gravel en un fin de semana tendrá ante sí todas las opciones; quien quiera tres días de senderismo de alto nivel en media montaña, los hallará; quien decida un paseo de nivel medio a lomos de un caballo, también dispondrá de opciones en muy pocos clicks. Incluso incluye una medida de seguridad como es el cruce de datos con actividades cinegéticas para evitar riesgos en época de caza. ¿Que ese día en esa zona hay una montería? Evitar el riesgo es tan sencillo como tomar nota y apostar por descubrir una alternativa equivalente.

Y es que en ‘Soria, paraíso del deporte’ no se han hecho las cosas ‘por hacer’. Por ejemplo la Federación de Deportes de Montaña y Escalada (FDMECYL) es la encargada de homologar las pistas de trail y montaña del proyecto. La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) lleva ya tres años colaborando para que los itinerarios sean de primera categoría y atractivos para los deportistas federados. También la International Mountain Bicycling Association (IMBA) da su sello a las rutas ciclistas. Nada es improvisado en esta red.

Además, disponer de esta infraestructura permite utilizarla como ‘percha’ para ir subiendo pruebas deportivas organizadas por terceros y darle vida. La próxima es la BTT Urbión por etapas, que desde el próximo viernes hasta el domingo reunirá a 750 ciclistas de montaña (con su impacto económico para el sector turismo en el medio rural) para recorrer en tres etapas 126 kilómetros con 3.500 metros de desnivel acumulado.

Es un ejemplo de lo que permite tener una red de este tipo. Con que uno de cada tres ciclistas vaya acompañado ya salen 1.000 pernoctaciones diarias durante dos noches, mas comidas y cenas y otros servicios como puedan ser los de los talleres de bicicletas. Recuperar y crear caminos está bien, hacer que se vivan es una fuente de animación e ingresos. De hecho desde 2024 funciona una Plataforma Inteligente de Gestión Turística que permite medir a través de redes sociales el impacto de estas rutas.

Además, la oferta crece. Hace apenas medio mes Patrimonio (sí, pasan por enclaves del alto valor) daba luz verde para ampliarla la red con tres rutas más y 158 kilómetros, estos destinados principalmente el ciclismo MTB. ‘Sendas de mi Pueblo’, en el entorno de la localidad de Zayas de Torre con 70 kilómetros; la Ruta MTB de Espejón, con 43 kilómetros y el Cañón del Río Lobos como destino; y ‘Deza Resiste’, con 45 kilómetros y paso por el espectacular despoblado amurallado de Peñalcázar serán pronto nuevas opciones para quien quiera disfrutar del deporte de naturaleza en Soria.

La apuesta fue tan clara como ambiciosa, mallar una de las provincias más naturales de España para convertirla en el lugar clave para los amantes del deporte de naturaleza. Sea para disfrutar, para entrenar o para competir en las pruebas relacionadas, comienza a posicionarse a nivel nacional e internacional. La naturaleza dio el primer paso, ‘Soria, paraíso del deporte’ lo ha convertido en ruta.