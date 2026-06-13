Valladolid, el territorio que más pesa en el nuevo gobierno de Mañueco con cuatro consejeros

Publicado por Alicia Calvo, Ricardo García Valladolid Creado: Actualizado:

El peso territorial en el cuarto gobierno de Alfonso Fernández Mañueco se decanta claramente hacia Valladolid. La provincia vallisoletana es el territorio con más consejeros del nuevo ejecutivo de Castilla y León: hasta cuatro titulares con cartera y 'dni' vallisoletano se sentarán en el Consejo de Gobierno. Dos que se estrenan, María Pardo (Educación) y Alberto Díaz Pico (Cultura), y dos veteranos, Luis Miguel González Gago (de la Presidencia) y María González Corral (Medio Ambiente y Energía). Las dos mujeres al frente de la joya de la corona, Educación, y de la gestión de los incendios, respectivamente.

Es un reparto insólito. No se había visto nunca que un territorio, en este caso Valladolid, aglutinara tanta presencia dentro del gobierno de Castilla y León, el 33% de los 12 miembros del Consejo de Gobierno, incluyendo al presidente.

El resto de provincias tienen representación entre los consejeros, salvo Soria, que está huérfana de representante, y Segovia, que aunque no en el Gobierno, sin embargo sí está presente en las Cortes, en la figura del presidente del Parlamento autonómico y segunda autoridad de Castilla y León, Francisco Vázquez.

No siempre todas las provincias han tenido presencia en la primera línea del Ejecutivo autonómico, pero solía haber cierto equilibrio territorial entre todas y ninguna sobresalía tanto como ahora lo hace Valladolid.

En la nueva alineación de Mañueco, Ávila y León despuntan con dos nombres cada una. Entre los leoneses, uno que sigue y otro que entra, uno del PP y otro de VOX: Juan Carlos Suárez-Quiñones, al frente de Industria, Empleo y Universidades, y el vicepresidente primero Carlos Pollán, a cargo además de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. Los dos abulenses se incorporan por primera vez al gobierno: Cristina Sanchidrián, por los populares para Movilidad, y Joaquín Antonio Pino, por VOX para Agricultura.

Salamanca goza de un estatus especial puesto que es la tierra natal del presidente de la Junta, mientras la vicepresidenta segunda, Isabel Blanco, que asume las potentes competencias de Vivienda, Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades y Despoblación, actúa como 'embajadora' de Zamora.

La cuota de Burgos en el gobierno se mantiene de la mano del ahora 'superconsejero' de la Junta, Alejandro Vázquez, al mando de Sanidad y Bienestar Social. Palencia permanece presente con un consejero, el de Economía y Hacienda y también portavoz Carlos Fernández Carriedo.