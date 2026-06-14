Mañueco activa su mandato final

Publicado por Ricardo García Valladolid Creado: Actualizado:

Un último baile. Eso es lo que encara el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a partir de este lunes. El salmantino arranca el que será su último mandato al frente del Ejecutivo autonómico, toda vez que la Ley del Estatuto de los Altos Cargos aprobada en 2016 por el gobierno de Juan Vicente Herrera limita la permanencia en el cargo a ocho años. Y lo hará activando a su equipo desde el primer minuto, que empezará a trabajar instantes después de que su toma de posesión sea oficial.

Este lunes, a partir de las 10.30 horas, está previsto ese acto de la toma de posesión del que será el equipo titular de Mañueco para su cuarto mandato, el segundo con VOX, y que arrancó cuando fue elegido presidente de la Junta en el pleno de investidura celebrado en las Cortes la semana pasada. La ceremonia se llevará a cabo, si la lluvia lo permite, en el patio central del colegio de La Asunción de Valladolid, sede de la Presidencia, en un escenario que se ha venido instalando en los últimos días.

Por este escenario pasarán los consejeros elegidos por Mañueco, además de aquellos designados por VOX, para jurar o prometer sus cargos y ocupar las carteras que les corresponden fruto del acuerdo de gobierno con el PP. Carlos Pollán e Isabel Blanco, harán lo propio acerca de las vicepresidencias para las que han sido designados, además de que el primero asume también la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales.

Serán protagonistas también Luis Miguel González Gago (Consejería de la Presidencia), Carlos Fernández Carriedo (Consejería de Economía y Hacienda), Juan Carlos Suárez-Quiñones (Consejería de Empleo, Industria, Universidades y Comercio), María González (Consejería de Medio Ambiente y Energía), Joaquín Antonio Pino (Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental), Alejandro Vázquez (Consejería de Sanidad y Bienestar Social), Cristina Sanchidrián (Consejería de Movilidad, Transformación Digital e IA), María Pardo (Consejería de Educación) y Alberto Díaz Pico (Consejería de Cultura, Turismo y Deporte).

Todos ellos estarán arropados por sus familiares, pero tras la toma de posesión dispondrán de poco tiempo para compartir el momento con los suyos. Fernández Mañueco quiere que su equipo se ponga en marcha lo antes posible, y es por ello que ha convocado, inmediatamente después de este acto, el que será el primer Consejo de Gobierno de la legislatura.

Aunque sí tendrá parte de reunión de trabajo, estas primeras reuniones del Consejo de Gobierno suelen servir como toma de contacto para aquellos consejeros que se estrenan en el cargo, en este caso Pollán, Pino, Sanchidrián, Pardo y Pico. Además, el cónclave también sirve al presidente para poner a sus consejeros unos deberes en líneas generales que deberán cumplir a lo largo de la legislatura.

Será este lunes, por tanto, cuando el cuarto mandato de Mañueco echará a andar de forma definitiva, y lo hará de la manera más eficaz posible con esa primera reunión. Solo quedará pendiente, a fin de pulir los últimos detalles, que cada consejero configure la estructura interna de sus propios departamentos y que se iniciaría, como confirmó el propio presidente en la rueda de prensa que ofreció el sábado, por el nombramiento de los secretarios generales de las consejerías.

A partir de este último paso, que debería llevarse a cabo a lo largo de esta misma semana y, en su caso, de la que viene, toda la Junta de Castilla y León dejará de estar en funciones y podrá encarar esta nueva etapa con los retos y desafíos que plantea la Comunidad. Es más, ya desde que este sábado Mañueco anunciara los nombres de los once elegidos para acompañarle en su último mandato como presidente, diferentes colectivos y organizaciones realizaron una valoración de los responsables de áreas de gobierno con los que principalmente tendrán que tratar y no tardaron en ponerles deberes sobre la mesa, ya sea cuestiones que no se pudieron abordar en la pasada legislatura y otras nuevas que han surgido en este intervalo.

Se pone Mañueco al mando, una vez más, de un Ejecutivo autonómico que ha configurado combinando a personas de su confianza con otras de capacidad probada. Además, por segunda vez en la historia de la Comunidad, VOX también formará parte de este gobierno como ya hiciera en 2022. En aquel entonces, la alianza duró menos de los previsto, apenas dos años, y el resto de la legislatura tuvo que afrontarlo Mañueco en solitario y el PP en minoría parlamentaria.

Ahora, sin embargo, esa alianza se ha reeditado y, según dicen sus protagonistas, con muchas más garantías de cumplimiento de las 324 medidas que incluye un acuerdo extenso y detallado y que tardó del orden de 80 días en ver la luz. Será desde este lunes cuando unos y otros se arremanguen y se pongan a trabajar para agilizar los pactos alcanzados y sustentar ese gobierno «fuerte» que reivindica Mañueco en el que será su último gran baile, al menos como presidente autonómico.