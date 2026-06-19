Mañueco activa los presupuestos con rebajas fiscales a los cuatro días de formar gobierno

Publicado por Raúl Ruano Valladolid Creado: Actualizado:

Apenas cuatro días de formar el gobierno autonómico, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, activa una de las partidas más importantes de un Ejecutivo: los presupuestos. En el segundo Consejo de Gobierno de esta legislatura que acaba de arrancar, la Junta ordena el inicio de la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad de 2027. El Gobierno autonómico persigue el objetivo de presentarlos en plazo y forma, es decir, antes del 15 de octubre, la fecha que fija el Estatuto de Autonomía. Para ello, las consejerías deberán remitir las previsiones de ingresos y gastos para el próximo año.

Unas cuentas que, tal y como se recogía en el pacto de gobierno, ambas formaciones se comprometían a sacar durante los próximos cuatros años y ahora van a por el primero de este nuevo gobierno de coalición.

En el corto plazo, «entre hoy y mañana (por ayer y este viernes)», según aseguró el portavoz del Ejecutivo, Carlos Fernández Carriedo, comenzarán cuatro tareas: el inicio del cálculo del escenario de ingresos del Anteproyecto de Presupuestos, redacción de los textos articulados de los Anteproyectos de Ley de Presupuestos y de la Ley de Medidas, la elaboración del escenario macroeconómico y la definición de aplicación de las medidas de reducción de tributos.

En primer lugar, se estimará la previsión de ingresos del próximo año y se incluirán las cifras provisionales que indique el Ministerio de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Un encuentro que, según Carriedo, se suele producir a finales del mes de julio. Así, sostuvo que por el momento no hay información que «permita prever un retraso» en los datos que tiene que aportar el Gobierno a las comunidades.

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo.ical

En cuanto a la reducción de tributos, el consejero de Economía y Hacienda señaló que «la primera medida» será la «rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para todos los contribuyentes a través de la rebaja del tipo mínimo del gravamen del IRPF» en el tramo autonómico. Así, aseguró que durante la legislatura «habrá una rebaja de un punto que beneficiará a todos los contribuyentes y será del 0,25% cada año».

De igual manera, el portavoz también mencionó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno alguna de las medidas que Mañueco pronunció en su discurso de investidura. Entre ellas señaló la ayuda de 900 euros para los jóvenes que se saquen el carné de conducir o la gratuidad de la primera matrícula universitaria. Si bien, no concretó cómo se realizará la segunda medida porque los presupuestos se presentarán después del pago de las matrículas universitarias: «Les informaremos cuando planteemos la iniciativa y el mecanismo adecuado para llevarlo a cabo».

En cuanto al límite de gasto no financiero, conocido como el techo de gasto, la Junta tiene intención de presentarlo «hacia finales del mes de septiembre o primeros de octubre». Sobre las cuentas autonómicas, el portavoz de la Junta indicó que «al fin y al cabo el presupuesto no es más que la expresión cifrada, los números, de un programa de Gobierno».

La Consejería de Economía y Hacienda recogerá de las distintas consejerías las propuestas normativas susceptibles de ser incluidas en materia presupuestaria, financiera y administrativa. El texto consolidado del anteproyecto de Ley de Medidas se remitirá para su informe al Consejo Económico y Social (CES) y al Consultivo.

Igualmente, se iniciará la elaboración del cuadro macroeconómico, que recoge la previsión de crecimiento de la economía, el déficit público y la evolución del empleo, para fijar el techo de gasto, y los estados numéricos del proyecto de presupuestos.

Así, el Ejecutivo autonómico pone en marcha la maquinaria para aprobar los presupuestos del próximo año. En esa línea Carriedo aseguró que ya tienen redactada la orden en su departamento que fija las reglas de elaboración de los presupuestos, si bien indicó que no se puede publicar en el Bocyl porque todavía no está definida la estructura administrativa. Aunque no está decidido, planteó que la Vicepresidencia Segunda podrá gestionar varias secciones presupuestarias al tener diferentes competencias.

En cuanto a la actitud en el nuevo Consejo de Gobierno, el portavoz sostuvo que vio a «personas con muchas ganas, con mucha ilusión y también conscientes de la responsabilidad que asumen: una vocación del servicio al conjunto de los ciudadanos de Castilla y León». Calificó de «muy ambiciosa» la acción del recién estrenado Ejecutivo autonómico formado por PP y VOX: «Tiene como objetivo básico hacer de Castilla y León un lugar mejor para vivir». Así, aseguró que habrá «trabajo en equipo» y que ambos partidos se han comprometido a ejecutar las 324 medidas que figuran en el pacto de Gobierno.

Uno de los asuntos que trató el portavoz, tras preguntas de los periodistas, fue la necesidad de estar empadronado en la capital del país para obtener el abono de transporte de la Comunidad de Madrid. Carriedo confirmó que la comunidad vecina ha mostrado su «interés» para llegar a «un acuerdo o un convenio para establecer la posibilidad de estos bonos de transporte para los estudiantes, especialmente en las provincia limítrofes». «Vamos a trabajar en esa dirección», aseguró el consejero.

Al igual, también fue cuestionado por los incendios y Carriedo negó que existiera «dispersión» en su gestión. Aseguró que todas las consejerías colaborarán en los trámites como Economía y Hacienda obteniendo los recursos o apoyo de Protección Civil (dependiente de la vicepresidencia segunda) en labores de apoyo. De igual manera, defendió que «la primera medida que tomó el Gobierno de Castilla y León fue crear una nueva dirección general para la prevención y extinción de incendios forestales».

Más allá del inicio de la tramitación de los presupuestos, el segundo acuerdo del Consejo de Gobierno fue el nombramiento de los diez secretarios generales, la mitad de ellos nuevos. Este viernes tomarán posesión en cada una de sus respectivas sedes y después celebrarán la primera Comisión de Secretarios de la legislatura. Unos nombres que serán «la sala de máquinas de las Consejerías», según señaló el propio Carriedo, al realizar funciones de apoyo a la gestión, coordinación en el ámbito administrativo e impulsar la acción del Gobierno. En cuanto a la Vicepresidencia Segunda de Isabel Blanco, Fernández Carriedo apuntó que la zamorana tendrá direcciones generales y tendrá el apoyo de la Secretaría General de la Consejería de la Presidencia.

De esta forma, los cinco nuevos secretarios generales, que representan la mitad de las consejerías que integran la Junta, son Santiago Díez Martínez, en Desregulación, Familia y Ayudas Sociales (vicepresidencia y consejería de Carlos Pollán); Laura Durántez Palazuelos, en Medio Ambiente y Energía (María González Corral); Mercedes Buendía Buendía, en Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental (Joaquín Antonio Pino); María del Valle Ares González, en Educación (María Pardo), y Marta Álvarez Palenzuela, en Cultura, Turismo y Deporte (Alberto Díaz Pico).

Igualmente, han sido cesados y vueltos a nombrar al modificarse la asignación de competencias en sus consejerías los secretarios generales de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Saturnina Moro Malmierca, y de Sanidad y Bienestar Social, Israel Diego Aragón. Con ello, continúan en sus cargos los secretarios generales de la Consejería de la Presidencia, Santiago Fernández Martín; de Economía y Hacienda, José Ángel Amo Martín, y de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Natalia Flórez Loranca.