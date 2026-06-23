La A-11 se extiende en Burgos con la apertura de un nuevo tramo entre Aranda y Castrillo

Publicado por Ricardo García Valladolid Creado: Actualizado:

La Autovía del Duero A-11 está este lunes de enhorabuena tras la inauguración de un nuevo tramo en la provincia de Burgos, el que comunica la variante de Aranda de Duero con Castrillo de la Vega y que permitirá sacar el tráfico de largo recorrido del municipio castrillense tras una inversión de 18,7 millones de euros para 2,4 kilómetros de esta infraestructura en los que los relevante no es la longitud, sino la complejidad técnica que ha implicado llevarla a cabo.

Ha sido el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien ha anunciado en su perfil de X la apertura al tráfico de este nuevo tramo de la A-11. Lo ha hecho acompañando su publicación de un vídeo explicativo acerca de lo que supondrá esta nueva conexión entre Aranda y Castrillo y que arranca desde la glorieta de conexión con la N-122 para finalizar en su entronque con la A-11 en servicio, a través de la variante de la ciudad arandina.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha puesto en servicio el nuevo tramo de la A-11 que conecta la variante de Aranda de Duero con la carretera N-122 en las proximidades de Castrillo de la Vega, en la provincia de Burgos. Esta actuación ha contado con una inversión total de 18,7 millones de euros (IVA incluido).

La carretera N-122 discurre paralela al río Duero y su tráfico, que se caracteriza por ser de largo recorrido con elevado porcentaje de vehículos pesados, será absorbido principalmente por la futura autovía A-11, por lo que la funcionalidad de la N-122 se reducirá principalmente a la articulación del tráfico local.

De este modo, con el nuevo tramo, de 2,4 km de longitud, se da continuidad al corredor formado por la Autovía del Duero A-11 y la N-122 evitando el paso del tráfico de largo recorrido por la localidad de Castrillo de la Vega.

Esta obra se incluye dentro de las actuaciones que Transportes está impulsando para el desarrollo de la autovía A-11, con 54 kilómetros puestos en servicio desde junio de 2018, y otros 61 en fase de ejecución.

Este nuevo tramo de la A-11 comienza en la conexión con la N-122, donde se ha construido una glorieta, a la altura del kilómetro 280,5 de la carretera, que permite dar una continuidad provisional a la autovía.

Posteriormente, cruza la carretera provincial BU-V-2031 mediante un paso inferior, donde se ha incluido el enlace de Castrillo de la Vega, y finaliza conectando con la variante de Aranda de Duero de la A-11.

Asimismo, se ha repuesto la red de caminos asegurando la comunicación de todas las parcelas adyacentes y se ha garantizado la permeabilidad transversal mediante el citado enlace un paso superior y varias obras de drenaje transversal que se han acondicionado como pasos de fauna.

Según señala Puente en su publicación, desde junio de 2018 se han puesto en servicio 54 kilómetros de la autovía A-11, a los que se suman los 61 que están en ejecución.