El 'superconsejero' Vázquez alerta de la suspensión de 25.000 operaciones por la huelga de médicos y compromete consultas de Primaria en 48 horas

El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejando Vázquez Ramos, a su llegada a la comparecencia en las Cortes de Castilla y León.ICAL

Publicado por Ricardo García Valladolid Creado: Actualizado:

El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, compareció este viernes en las Cortes de Castilla y León para informar sobre las líneas programáticas de su departamento para esta XII Legislatura, donde tuvo tiempo para abordar una hoja de ruta que se sustentará sobre doce pilares. Dentro de cada uno de ellos, además, Vázquez apuntó algunas medidas que se pondrán en marcha o a las que se dará continuidad, entre ellas un plan de choque para reducir la creciente lista de espera provocada por la huelga de médicos y el compromiso de que las consultas de Atención Primaria se lleven a cabo en un plazo máximo de 48 horas.

Según trasladó el consejero, está previsto aprobar un nuevo Plan Integral de Reducción y Mejora de las Listas de Espera y Optimización de la Atención, "orientado a incrementar la eficiencia de los recursos disponibles, reducir las diferencias existentes entre las distintas áreas de salud y garantizar una respuesta más homogénea, ágil y equitativa para todos los castellanos y leoneses".

En este sentido, Vázquez especificó que el plan contempla "especial atención a aquellos procesos que requieren una actuación rápida por su gravedad, complejidad o impacto sobre la calidad de vida de las personas". "Reforzaremos las vías preferentes de atención y avanzaremos en la implantación de tiempos máximos garantizados para determinados procedimientos", agregó el consejero.

Durante su intervención, Alejandro Vázquez señaló que los avances alcanzados en los últimos años en materia de listas de espera se han visto "condicionados" en los últimos meses "por factores ajenos al sistema sanitario de Castilla y León". "El principal de ellos", relató el consejero, "ha sido el conflicto generado en torno a la reforma del Estatuto Marco promovida por el Ministerio de Sanidad, que ha desembocado en movilizaciones y huelgas de ámbito nacional con un impacto directo sobre la actividad asistencial". "Un conflicto que persiste ante la incapacidad de la única responsable con competencias para resolverlo: la ministra de Sanidad del Gobierno de España", apostilló.

Pero más allá de la crítica política, Vázquez puso el acento en que "este conflicto está teniendo un coste inasumible para los pacientes y amenaza con comprometer seriamente la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Salud". En este contexto, enumeró que durante el primer semestre de este año se han realizado 12.500 intervenciones quirúrgicas programadas menos que en el mismo periodo de los dos años anteriores. "De haberse mantenido el nivel habitual de actividad, más de 11.000 pacientes habrían abandonado la lista de espera quirúrgica", sistetizó.

"No estamos simplemente ante una interrupción de la tendencia de mejora que veníamos consolidando", explicó el consejero de Sanidad y Bienestar Social, sino que agregó que "las listas de espera han vuelto a crecer y seguirán haciéndolo mientras el Gobierno de España no afronte con la seriedad y la responsabilidad necesarias una situación de esta magnitud". "Si la huelga se prolonga, estimamos que a final de año habremos dejado de realizar más de 25.000 intervenciones quirúrgicas. Son 25.000 oportunidades asistenciales perdidas y miles de pacientes obligados a esperar más tiempo del razonable para recibir la atención que necesitan", advirtió.

En otro orden de cosas, pero relacionado con esto último, Vázquez también avanzó que se garantizará la accesibilidad efectiva a las consultas en atención primaria sin superar las 48 horas, para lo cual se llevará a cabo la organización de agendas, la canalización y gestión de la demanda, el refuerzo de Puntos de Atención Continuada (PAC) y circuitos de urgencias extrahospitalarias.

Vázquez estará esta legislatura al mando de una cartera que contará con 50.000 profesionales y un presupuesto anual de 6.000 millones de euros, lo que pone de manifiesto la envergadura de este departamento que gestionará el burgalés. Refleja, igualmente, su peso dentro del Ejecutivo autonómico, puesto que se lleva casi uno de cada dos euros de los presupuestos autonómicos.

Además, en este sentido, el consejero advirtió que este esfuerzo no puede sostenerse únicamente con los recursos de los que dispone la Comunidad y que mantener servicios públicos universales, de calidad y accesibles en un territorio con las características geográficas y sociodemográficas de Castilla y León requiere una financiación acorde con el coste real de los mismos. "Llevamos años reclamando una reforma del sistema de financiación autonómica que tenga en cuenta factores determinantes para nuestra Comunidad, como el envejecimiento, pero por lo que parece el Gobierno de España no está dispuesto a ser justo y equitativo", denunció en este sentido.

Puestos de difícil cobertura

Entre los compromisos para la recién estrenada legislatura, Vázquez también incluyó el desarrollo de la Ley de puestos sanitarios de difícil cobertura y con el objetivo de convertirla "en una herramienta clave para atraer, fidelizar y estabilizar profesionales en los territorios y especialidades con mayores dificultades de cobertura". "En estos momentos se están finalizando los estudios y análisis necesarios para poder llevar a cabo lo antes posible la declaración de puestos de difícil cobertura", señaló, y apuntó que se ha comenzado por dos "especialidades prioritarias" como son Anestesiología y Otorrinolaringología.

"De manera progresiva se continuará con el estudio y desarrollo de los puestos en el resto de las especialidades y centros en las que resulte preciso, con el compromiso de esta Consejería de llevar a cabo un seguimiento continuado y permanente de este tipo de puestos, siempre en función de la evolución de las necesidades asistenciales; para posteriormente continuar con el desarrollo e implementación de la Ley en todos sus aspectos", añadió Vázquez en su intervención.

Doce grandes líneas

Las actuaciones que se van a impulsar durante esta legislatura desde la Consejería de Sanidad y Bienestar Social se conforman en torno a doce grandes líneas estratégicas, tal y como enumeró el consejero, que incluyen una veintena de planes y estrategias a desarrollar.

La primera línea es la Salud Pública, entendida como una de las inversiones más rentables que una sociedad puede realizar, ya que cada actuación dirigida a prevenir la enfermedad, promover hábitos de vida saludables o proteger a la población frente a riesgos ambientales, alimentarios o epidemiológicos genera bienestar y ahorra costes futuros.

Según explicó el consejero, la salud pública es, probablemente, el ámbito donde mejor se refleja el valor de la anticipación, por lo que el objetivo de los próximos años será reforzar sus estructuras, dotándolas de los recursos humanos, tecnológicos y organizativos necesarios para afrontar con garantías los desafíos presentes y futuros, manteniendo a Castilla y León entre las comunidades autónomas con mejores indicadores de salud pública de España.

Como novedades, en esta campaña de vacunación 2026-2027 se van a ampliar las indicaciones de vacunación para la prevención de la enfermedad del tracto respiratorio inferior asociado a virus respiratorio sincitial (VRS) en personas a partir de los 18 años con condiciones de muy alto riesgo.

Se ampliará el programa de cribado neonatal con la detección de nuevas enfermedades. En enero de 2027, la cartera de servicios autonómica contará con un total de 29 enfermedades endocrino-metabólicas, ampliando así el alcance del programa respecto a las prestaciones contempladas en la cartera común del Sistema Nacional de Salud.

También se reforzarán los programas de cribado de cáncer, potenciando los programas de detección precoz del cáncer de mama, cérvix y colon, al tiempo que se impulsarán nuevos programas de cribado de cáncer de próstata y de pulmón.

Otra línea será la lucha contra las enfermedades no transmisibles, que siguen constituyendo una de las principales amenazas para la salud de la población y uno de los desafíos de salud pública. Para hacer frente a factores de riesgo como la obesidad, el sedentarismo o los hábitos poco saludables se va a elaborar una Estrategia Integral de Abordaje de la Obesidad Infantil, con actuaciones coordinadas desde los ámbitos sanitario, educativo y deportivo.

La preparación ante amenazas emergentes constituye otra de nuestras prioridades. Se reforzarán los sistemas de vigilancia y respuesta frente a alertas y emergencias de salud pública, modernizando los sistemas de información incorporando nuevas tecnologías, inteligencia artificial y soluciones digitales avanzadas, y se potenciará la vigilancia entomológica frente a enfermedades transmitidas por vectores.

Todo ello se desarrollará bajo el enfoque One Health, integrando la salud humana, animal y medioambiental en una única estrategia, porque los grandes retos sanitarios del siglo XXI exigen respuestas coordinadas y una visión global de la salud.

En el campo de la ordenación sanitaria, se convocarán los concursos para la apertura de nuevas oficinas de farmacia, impulsando la implantación de botiquines farmacéuticos en aquellas zonas que lo requieran, y reforzando el apoyo a las farmacias rurales con viabilidad económica comprometida. Además, se promoverá una participación más activa de las farmacias en las estrategias de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, especialmente en el medio rural, donde constituyen un recurso asistencial de enorme valor.

Accesibilidad y equidad territorial

A juicio del titular de la Consejería, "partimos de una posición de liderazgo en sanidad, y contamos con la red de Atención Primaria más extensa de España y con un modelo de asistencia sanitaria en el medio rural que constituye una referencia nacional y que permite acercar la atención sanitaria a todos los ciudadanos, incluso en los territorios más dispersos y con menor densidad de población".

Mantener esta cercanía exige un importante esfuerzo organizativo y presupuestario, superior al de otros territorios con una realidad demográfica y geográfica distinta. Pero la Junta entiende ese esfuerzo como una inversión imprescindible para garantizar la cohesión territorial, la igualdad de oportunidades y el acceso efectivo a los servicios públicos.

Para hacer efectivo el compromiso de la Junta de Castilla y León con la accesibilidad y la equidad territorial, se van a poner en marcha un conjunto de medidas, manteniendo la atención presencial en centros de salud, consultorios locales y en el domicilio, reforzando la proximidad como una de las principales señas de identidad del sistema sanitario.

En el ámbito de la atención urgente se va a implementar una Estrategia de Optimización de las Emergencias Sanitarias de Castilla y León, orientada a reforzar la atención extrahospitalaria, especialmente en las zonas rurales y más alejadas.

En este marco, la pasada semana entraron en funcionamiento tres nuevos helicópteros sanitarios en Palencia, Segovia y Zamora, que se suman a los siete ya existentes, lo que permitirá disponer de una red integrada por diez helicópteros sanitarios, uno en cada provincia y otro adicional en El Bierzo, estando previsto esta legislatura hacer las gestiones necesarias para el inicio del vuelo nocturno.

Además, en próximas fechas se incorporarán catorce nuevos recursos de transporte sanitario terrestre (nueve Unidades de Soporte Vital Básico y cinco Unidades de Soporte Vital Avanzado), alcanzando una dotación total de 204 ambulancias de emergencias sanitarias.

A lo largo de la legislatura se llevará a cabo un despliegue progresivo de nuevas Unidades de Soporte Vital Básico con el objetivo de que los 158 centros de salud rurales con Punto de Atención Continuada (PAC) dispongan de una, reforzando así la capacidad de respuesta inmediata y la máxima cobertura asistencial en el medio rural.

El transporte sanitario programado seguirá siendo un instrumento esencial de cohesión territorial y de acceso efectivo a la atención sanitaria, complementándolo con las ayudas destinadas a desplazamiento, alojamiento y manutención para los pacientes y acompañantes que deban desplazarse fuera de su área de salud por motivos asistenciales, ayudas que se duplicarán esta Legislatura.

Asimismo, se ampliará la cooperación sanitaria con otras comunidades autónomas para facilitar el acceso de los ciudadanos a los recursos asistenciales más próximos y mejorar la continuidad de la atención. A los acuerdos ya consolidados con Madrid, País Vasco y Castilla-La Mancha se sumarán nuevos instrumentos de colaboración con las comunidades limítrofes.

En el ámbito de los servicios sociales, se mejorará la colaboración y coordinación entre la Junta de Castilla y León y las 25 corporaciones locales con competencias en materia de servicios sociales que conforman la Red de Centros de Acción Social (CEAS), como puerta de entrada a las personas y familias más vulnerables. Una red constituida actualmente por 190 centros de titularidad de las corporaciones, con profesionales financiados por la Junta de Castilla y León a través del Acuerdo Marco.

Primaria más resolutiva, cercana e innovadora

Los grandes objetivos para lograr un modelo con mayor capacidad de respuesta y resolución en el primer nivel asistencial pasan por consolidar su papel en la prevención, el diagnóstico precoz, el seguimiento clínico y la coordinación de cuidados. Para ello se han establecido una serie de objetivos, entre los que destacan impulsar nuevos procesos asistenciales integrados dirigidos a patologías de alta prevalencia e impacto en salud, como la insuficiencia cardiaca, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el sobrepeso y la obesidad, así como el desarrollo del programa RECAVIDACYL para la recuperación y protección de la salud vascular tras un evento cardiovascular grave.

Se potenciará la atención domiciliaria, en especial de la enfermería, en la atención a la cronicidad -impulso a la Estrategia de Atención al Paciente Crónico-, mejorando el seguimiento clínico, la coordinación de cuidados, la educación sanitaria y el acompañamiento a pacientes y cuidadores.

Se reforzarán los equipos de Atención Primaria mediante la incorporación progresiva de enfermeras especialistas en enfermería familiar y comunitaria, así como de otros perfiles profesionales que aporten mayor capacidad asistencial y una atención más integral, como por ejemplo psicólogos, fortaleciendo la detección precoz y la atención a los problemas de salud mental más frecuentes, mejorando la coordinación con los dispositivos especializados.

Se reforzará la capacidad diagnóstica y resolutiva de la Atención Primaria mediante la extensión progresiva de herramientas diagnósticas avanzadas, como la ecografía clínica, la electrocardiografía digital, la analítica rápida, y otros sistemas de apoyo al diagnóstico, incorporando, además, soluciones basadas en inteligencia artificial y apoyo a la decisión clínica.

Esta legislatura se va a desarrollar una estrategia integral de telemedicina que potenciará las interconsultas entre Atención Primaria y Hospitalaria, las teleconsultas, la videoconferencia clínica y el seguimiento remoto de pacientes, así como de otras herramientas que mejoren la accesibilidad y la continuidad asistencial, fortaleciendo la colaboración entre Atención Primaria, Atención Hospitalaria, servicios de urgencias y servicios sociales, especialmente en la atención a personas con enfermedades crónicas, dependencia o necesidades complejas.

Y por último se pondrá en marcha una estrategia integral de desburocratización, orientada a liberar tiempo asistencial y permitir que los profesionales dediquen más tiempo a la atención de las personas, mediante la simplificación de procedimientos, la automatización de procesos, el impulso de herramientas digitales y el refuerzo del papel de las unidades administrativas.

Grandes retos de salud

Alejandro Vázquez señaló en su comparecencia que la sanidad de Castilla y León afronta desafíos de enorme magnitud que marcarán el presente y el futuro del sistema sanitario. El envejecimiento de la población, el aumento de la cronicidad, el avance de las enfermedades oncológicas, los problemas de salud mental, las enfermedades cardiovasculares y metabólicas, las enfermedades raras, las enfermedades emergentes o la creciente complejidad de los procesos asistenciales exigen una respuesta estratégica, anticipatoria y basada en la innovación.

“Nuestro objetivo -dijo- es evolucionar hacia un modelo de atención más preventivo, personalizado, integrado y centrado en la persona, capaz de anticiparse a la enfermedad, aprovechar el conocimiento científico y garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la mejor atención posible”.

Para avanzar en este objetivo, se va a consolidar de la Estrategia de Atención al Paciente Crónico de Castilla y León 2024-2030 para responder de forma eficaz a los desafíos derivados del envejecimiento, la cronicidad y la complejidad asistencial.

Además, se va a elaborar una nueva Estrategia Oncológica de Castilla y León, adaptada a los avances científicos y tecnológicos, que garantice una atención integral al paciente durante todo el proceso asistencial.

Se acometerá también el refuerzo de la respuesta integral frente al cáncer, ampliando el acceso a técnicas diagnósticas y terapéuticas avanzadas, completando el despliegue de las Unidades Satélite de Radioterapia y consolidando la Red Molecular de Oncopatología de Castilla y León. Igualmente, se consolidará la Red Asistencial para Niños y Adolescentes con cáncer, facilitando el acceso a la prestación de Protonterapia a pacientes oncológicos de Castilla y León.

También se llevará a cabo la atención específica a los pacientes de larga supervivencia en cáncer, impulsando actuaciones orientadas a favorecer su recuperación funcional y bienestar integral.

Por otro lado, en materia de atención a la salud mental, se intensificarán las actuaciones de prevención del suicidio, fortaleciendo la red de prevención y detección precoz, promoviendo la formación de los profesionales y agentes comunitarios y reforzando los programas de apoyo y acompañamiento a las personas en situación de vulnerabilidad.

Se realizará también el refuerzo de la atención a la salud mental infantojuvenil, mediante la ampliación de recursos especializados, el desarrollo de nuevos dispositivos asistenciales y la extensión de programas que permitan atender a los menores en su entorno habitual siempre que sea posible.

En el ámbito de las enfermedades cardiovasculares, metabólicas y renales, una de las principales causas de enfermedad, discapacidad y mortalidad, se aprobará una Estrategia Cardio-Metabólico-Renal de Castilla y León, orientada a la prevención, la detección precoz, reducir la carga de enfermedad y prevenir complicaciones.

La Consejería de Sanidad y Bienestar Social continuará con el despliegue del Plan Integral de Enfermedades Raras de Castilla y León 2023-2027 y del Plan Estratégico de Medicina Personalizada de Precisión 2024-2030, incorporando los avances en genómica, biología molecular y nuevas tecnologías para ofrecer diagnósticos más precisos y tratamientos cada vez más adaptados a las características individuales de cada paciente.

Se aprobará también esta legislatura una nueva Estrategia de Cuidados Paliativos de Castilla y León, adaptada a la realidad demográfica y territorial, reforzando los equipos especializados de cuidados paliativos pediátricos y mejorando la atención tanto hospitalaria como domiciliaria. Así, se aumentará el número de equipos de soporte de atención domiciliaria (ESAD) para prestar una mejora asistencial a los pacientes que requieren cuidados paliativos en el medio rural.

Personas mayores

La quinta línea estratégica se centrará en la promoción de un envejecimiento activo y saludable, es decir, acompañar a las personas mayores no solo cuando aparece una situación de dependencia o necesidad, sino a lo largo de todo su proceso vital, fomentando hábitos saludables, la participación social y una vida activa que contribuya a prevenir dos de los grandes desafíos asociados al envejecimiento: la fragilidad y la soledad no deseada.

Para ello se impulsará por ejemplo el nuevo Carné 60 Castilla y León, que incorporará nuevas ventajas, descuentos y una oferta ampliada de talleres y actividades, y se promoverá el Programa de Viajes del Club de los 60, que en 2025 ofertó cerca de 28.500 plazas para 31 destinos nacionales e internacionales.

Se potenciará la Universidad de la Experiencia sobre todo en el medio rural, que cuenta ya con 42 sedes -27 presenciales y 15 online- y que ha alcanzado en el curso 2025-2026 una cifra récord de más de 6.600 alumnos.

En cuanto a la soledad no deseada, se quiere consolidar la 'Red de Espacios de Encuentro', en colaboración con las asociaciones de personas mayores, que ofrecerá una programación estable de actividades de acompañamiento, entrenamiento y motivación destinadas a fortalecer los vínculos sociales, combatir el aislamiento y favorecer una participación en la comunidad.

Un objetivo destacado será reforzar la protección de los derechos de las personas mayores frente al maltrato, los abusos patrimoniales, las estafas y la exclusión digital, para lo cual se pondrán en marcha procedimientos de detección y atención ante situaciones de maltrato a las personas mayores, tanto en ámbitos institucionales como en los domicilios privados, y un servicio gratuito de asesoramiento y protección frente a fraudes y malas prácticas, accesible tanto de forma presencial como telemática, para que todas las personas mayores, con independencia de dónde residan, dispongan de información, apoyo y protección.

Autonomía personal, dependencia y cuidados de larga duración

Castilla y León es una referencia nacional en la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con niveles de cobertura muy superiores a la media nacional y el plazo de resolución más reducido del conjunto de España. De hecho, es una de las comunidades que mejor gestiona la dependencia en España, y obtiene la segunda mejor nota en el Observatorio de la Dependencia (7,5), casi 3 puntos más que la media nacional (4,8).

Este liderazgo viene refrendado por los datos: más de 129.300 personas atendidas en 2025 y cerca de 184.000 prestaciones; la primera comunidad con más personas recibiendo prestaciones en relación con su población, un 5,4%; y la que menos tarda en resolver un expediente, según el informe anual, 113 días frente a los 341 del conjunto nacional, tres veces menos que la media.

Alejandro Vázquez resaltó que estos resultados no son casuales, sino fruto del esfuerzo de modernización y del compromiso de los profesionales de los servicios sociales, para los que esta Legislatura se va a desarrollar un protocolo marco de apoyo frente a posibles agresiones que puedan sufrir, que prevea medidas de prevención e intervención para evitar situaciones de riesgo y violencia.

Para afrontar los retos que supone el sistema de atención a la dependencia, la Junta de Castilla y León dispone de un avanzado modelo de cuidados de larga duración, que esta legislatura apostará por la atención en el hogar y en el medio rural, por ejemplo con el incremento de la financiación de los programas de atención integral en los domicilios 'A gusto en casa' para las personas dependientes, que ha tenido casi 5.700 usuarios en más de mil municipios; e 'INTECUM', para las personas con una enfermedad en fase avanzada o terminal.

O con el refuerzo y la mejora de la normativa reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio, para avanzar hacia un servicio de atención integral basado en la personalización de los cuidados, y la coordinación con las nueve diputaciones y 16 ayuntamientos que gestionan este servicio, que ya supera los 40.000 usuarios, con un esfuerzo de financiación de cerca de 100 millones anuales, lo que permite ser una de las comunidades con mayor acceso al servicio de forma gratuita para las personas con menor renta.

Además, en el marco de la ayuda a domicilio también se impulsará la oferta de servicios de reparto de comida a domicilio en el medio rural, en colaboración con las diputaciones provinciales. Hay que citar además el aumento del presupuesto y del número de usuarios del servicio de teleasistencia avanzada, que en la actualidad ya ofrece a más de 62.000 personas respuesta ante situaciones de riesgo y emergencia, y realiza una labor de prevención y de apoyo a las personas en su hogar, así como la incorporación de nuevas soluciones de monitorización y asistencia remota, especialmente con aquellas personas con enfermedades crónicas de alto riesgo.

Otra novedad serán dos apoyos innovadores: la creación de una nueva línea de ayudas económicas a las personas mayores para el cambio de bañeras por platos de ducha, anunciada por el presidente de la Junta de Castilla y León, dotada con 10 millones anuales; y la instalación de un sistema de tele-rehabilitación integral personalizado para las personas con mayor grado de dependencia, mediante el que mantener y mejorar aspectos cognitivos, emocionales y físicos.

Un segundo bloque se centra en la transformación de los centros residenciales, avanzando hacia una atención integral y personalizada, tanto para personas mayores como para personas con discapacidad, con la ampliación de la concertación en plazas residenciales y de centros de día, así como la mejora de la financiación de las plazas con el objetivo de garantizar una atención digna, accesible y de calidad.

Discapacidad, inclusión y proyecto de vida

La séptima línea de actuación para esta legislatura que comienza se dirige a la mejora de los apoyos que las personas con discapacidad requieren para llevar a cabo su proyecto de vida, y alcanzar la mayor autonomía, integración y plena participación en todos los ámbitos de la vida.

Con este objetivo se modificará la vigente Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad de Castilla y León, para adaptarla a los nuevos requerimientos de la accesibilidad universal, de forma que puedan vivir en igualdad de forma independiente y participando plenamente en todos los aspectos de la vida, con el apoyo de la nueva Ley de Apoyos al Proyecto de Vida de las personas con Discapacidad en Castilla y León.

Para ello, se implementarán medidas de simplificación de procedimientos y de soluciones tecnológicas y de digitalización que reduzcan los plazos del reconocimiento del grado de discapacidad; habrá una nueva aplicación móvil para personas con discapacidad, para acceder a información útil, servicios personalizados y herramientas que simplifiquen sus trámites con la Administración; un nuevo Programa Interuniversitario de la Experiencia, destinado a las personas mayores con discapacidad intelectual, con una formación adaptada y accesible; incorporación de tecnología para facilitar la autonomía y calidad de vida de las personas con graves dificultades de movilidad, mediante la instalación de sistemas de control domótico en sus hogares y equipos de activación por voz; y la creación de una Oficina de Apoyo y Autonomía para Personas con Discapacidad, que ayude a las personas y familias a definir sus proyectos de vida.

En el apoyo a las personas con discapacidad, también se potenciará el Servicio de Atención Temprana, porque garantizar en los primeros años de vida las atenciones y apoyos necesarios es determinante para obtener mejores oportunidades de vida en el futuro para los casi 3.400 niños atendidos en la Comunidad.

Integración sociosanitaria y humanización

El octavo objetivo institucional para estos próximos cuatro años será avanzar en la integración sociosanitaria para incrementar la eficiencia de los sistemas sanitario y social, en la atención y los cuidados a personas mayores, personas con discapacidad, dependencia, salud mental, atención temprana, personas en situación de convalecencia y cuidados paliativos

La integración de sanidad y bienestar social en una consejería es, a juicio del consejero, una oportunidad para la consolidación de la atención integral sociosanitaria a través de la que agilizar procesos y reducir trámites y plazos para el acceso a recursos y prestaciones; implementar planes de apoyos individualizados; desarrollo de protocolos de actuación conjuntos; digitalización de procesos e interoperabilidad; y continuidad de cuidados.

Profesionales

Para la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, los profesionales son el principal valor, y siguen constituyendo una prioridad estratégica en esta nueva legislatura. En la actualidad, Sacyl cuenta con 3.500 efectivos más que al inicio de la anterior legislatura, un crecimiento del 10 %, que alcanza el 33 % respecto a 2002, año de la transferencia de competencias sanitarias, y con la misma población.

Tras este importante esfuerzo de crecimiento, llega una nueva etapa centrada en la ordenación, planificación y gestión eficiente de los recursos humanos. En primer lugar se procederá a la reordenación y dimensionamiento de las plantillas orgánicas para adecuarlas a las necesidades asistenciales de la población, con especial hincapié y prioridad en creación de nuevas categorías/especialidades, como biotecnólogos, ingenieros biosanitarios, embriólogos, genetistas u ópticos, entre otras.

Asimismo, esta reordenación permitirá reforzar las especialidades de enfermería, impulsar progresivamente la incorporación de enfermeras especialistas y potenciar su papel en el ámbito de los cuidados a la población.

Para dar cobertura y hacer efectiva esta reordenación y mejorar la gestión de los profesionales, se van a aprobar varios planes de ordenación de recursos humanos, tanto para personal sanitario como no sanitario, que permitan conseguir la mayor eficacia y eficiencia en la planificación a futuro.

Una vez ordenados y planificados los recursos humanos, el esfuerzo se centrará en mejorar su gestión, mediante una nueva aplicación informática para la gestión de bolsas de empleo temporal y procesos selectivos que permitirá simplificar trámites, automatizar la valoración de méritos y ofrecer una gestión más ágil y transparente.

Además, se perseguirá más estabilidad, consolidación del empleo y fijeza de los profesionales mediante convocatorias periódicas de Ofertas Públicas de Empleo, incluyendo categorías prioritarias y de nueva creación, el concurso de traslados abierto y permanente y la mejora del procedimiento de prolongación voluntaria de la permanencia en el servicio activo hasta los 70 años.

Investigación, Innovación y excelencia asistencial

La investigación y la innovación serán uno de los grandes motores de transformación del sistema sanitario y social durante esta legislatura. Según resaltó el consejero, "queremos que Castilla y León no solo preste una excelente asistencia sanitaria y social, sino que también genere conocimiento, atraiga talento y lidere la innovación al servicio de las personas".

En el ámbito social, la Junta de Castilla y León ha apostado por una nueva cultura de los cuidados donde innovación y tecnología adquieren un papel protagonista. Para ello se seguirán potenciando las actuaciones orientadas a desarrollar e incorporar tecnología para la atención a las personas, especialmente aquellas que requieren cuidados de larga duración.

Por otra parte, en el área de calidad asistencial se actualizará el Plan de Calidad y Seguridad del Paciente, una vez evaluados los resultados obtenidos durante el periodo 2022-2026. Se trata por ejemplo de avanzar hacia un modelo asistencial verdaderamente centrado en la persona, potenciando la participación activa de las asociaciones de pacientes y familiares, promoviendo mecanismos estables de colaboración y extendiendo aquellas experiencias que hayan demostrado su capacidad para mejorar la calidad y los resultados en salud.

Transformación digital y modernización de los servicios

En el apartado de salud digital Castilla y León aspira a dar un salto aun mayor y liderar muchas de las innovaciones y tendencias en este ámbito. Para ello parte de una posición destacada, gracias al trabajo ya realizado, en interoperabilidad, telemonitorización, refuerzo del trabajo en red, incorporación de la inteligencia artificial en la práctica clínica, etcétera. A partir de estos cimientos, se quiere apostar por la tecnología como verdadero motor de transformación del sistema sanitario. Para ello se va a diseñar y desplegar la primera Estrategia de Salud Digital de Castilla y León, con tres grandes ejes.

Por un lado, la generalización de la Inteligencia Artificial como herramienta de apoyo a los profesionales (en ámbitos como la transcripción clínica, la gestión, el diagnóstico por imagen, la planificación quirúrgica, los procesos tiempo-dependientes, la prevención de resistencias antimicrobianas o la Atención Digital Personalizada mediante la Telemonitorización Domiciliaria).

En segundo lugar, la culminación de la Historia Clínica Electrónica Única y digitalización del conjunto de procesos asistenciales. Se trata por ejemplo de la transformación de la relación con el ciudadano a través de Sacyl Responde, incorporando asistentes virtuales y desarrollando un modelo de comunicación proactiva en procesos clave como la renovación de recetas, la gestión de la incapacidad temporal, el proceso quirúrgico u otros trámites administrativos. Todo ello se realizará de forma omnicanal y el ciudadano podrá elegir el medio a través del cual desea comunicarse con el sistema.

Finalmente, la ampliación y renovación de las infraestructuras tecnológicas, reforzando los elementos relativos a la ciberseguridad. Por ejemplo, en Atención Primaria se hará común el acceso a la historia clínica electrónica, para lo que se impulsará el despliegue de soluciones innovadoras de conectividad como es la Conexión Satelital de Órbita Baja para aquellos centros que carezcan de cobertura suficiente.

En el ámbito social habrá sistemas informáticos que garanticen la interoperabilidad entre la gestión de las prestaciones sociales y sanitarias y la continuidad asistencial. En concreto, se facilitará el acceso del personal sanitario de las residencias de personas mayores de la Gerencia de Servicios Sociales a la Historia Clínica Electrónica.

Se completará además el desarrollo e implantación de la Historia Social Única, que integrará la información relevante de cada usuario para el acceso y consulta electrónica por parte de los profesionales de la Junta de Castilla y León y de los Centros de Acción Social dependientes de las corporaciones locales competentes. Y una vez culminada la implantación se trabajará en facilitar la interoperabilidad con la Historia Clínica Electrónica.

Infraestructuras

En esta legislatura se quiere dar otro paso adelante a lo ya realizado desde las transferencias con un nuevo plan de infraestructuras sanitarias y equipamiento tecnológico, que permitirá disponer de nuevos espacios humanizados y accesibles.

Se mejorarán los hospitales y centros de especialidades, para lo que se seguirán impulsando grandes proyectos hospitalarios, como es el caso de Segovia, con una nueva infraestructura, Palencia, con un nuevo bloque técnico y bloque de hospitalización, y también para el Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

A la culminación de la reforma y ampliación del Hospital de Soria se sumarán la finalización del de Salamanca y Aranda de Duero, con reformas, ampliaciones y nuevos espacios en el resto de los recintos hospitalarios, como por ejemplo las nuevas REA y UCI del Hospital de León o el nuevo Hospital de día Onco-Hematológico de Ávila, prestando especial atención no solo a la capacidad asistencial, sino también al confort y la humanización de espacios y de los entornos más sensibles, como los bloques obstétricos, quirúrgicos y hospitales de día.

Se apostará por la mejor tecnología para la atención por ejemplo de las patologías oncológicas, tras extender los equipos PET-TAC y las Unidades Satélites de Radioterapia en Ávila, Soria y próximamente Palencia, continuando con las obras para las de El Bierzo y Segovia.

El liderazgo en cirugía robótica, presente en todas las áreas de salud de la Comunidad, se verá ampliado con un nuevo robot quirúrgico en Miranda de Ebro, Medina del Campo y Aranda de Duero, y un segundo equipo en Salamanca y en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

También se ampliará el acceso a la cirugía robótica traumatológica en todas las áreas de salud y la red de exoesqueletos pediátricos para la rehabilitación de niños con daño cerebral adquirido y otras enfermedades, con la incorporación en Zamora, Palencia, Soria y Ávila.

En el ámbito social se incrementará el presupuesto de inversión en nuevos centros, creando unidades de convivencia y realizando obras de reforma de los centros de atención a la discapacidad.

Así, en Ávila culminará la construcción de la nueva residencia de personas mayores; en Burgos se pondrán en marcha nuevas unidades de convivencia en la residencia de personas mayores y en la residencia de Fuentes Blancas; en León continuarán con las obras de transformación al nuevo modelo de atención centrada en la persona tanto en la Residencia de personas mayores de la capital como la de Ponferrada; en Palencia se abrirán nuevas unidades de convivencia en la residencia de personas mayores; en Salamanca obras de mejora en el centro de Atención a personas con discapacidad intelectual de Béjar; en Segovia obras en la Residencia de personas mayores para la creación de unidades de convivencia; en Soria se mejorarán las instalaciones de la Residencia Los Royales, y se continuará con la adaptación al modelo de unidades de convivencia; en Valladolid obras de creación de unidades de convivencia en la Residencia de personas mayores, situada en la carretera de Rueda, y en la Residencia de personas mayores de Parquesol se retomará el proceso de reconversión de plazas de válidos en plazas para personas dependientes; y en Zamora se pondrá en funcionamiento la nueva Residencia de personas mayores y se culminará el proceso de reconversión y adaptación de la Residencia de personas mayores de Benavente.

Oposición

La portavoz de Sanidad y Bienestar Social del Grupo Socialista en las Cortes, Virginia Jiménez, acusó este viernes a Vázquez de "vender futuro para intentar tapar el pasado", y le recordó que lleva años al frente de la Sanidad de Castilla y León y que, por tanto, debe responder por las listas de espera, la falta de profesionales, las dificultades de la Atención Primaria, el transporte sanitario o la situación de los hospitales comarcales.

Jiménez sostuvo, tras conocer el programa de Vázquez para la presente legislatura, que buena parte de las medidas anunciadas constituyen "una confesión por escrito de todos los incumplimientos acumulados del Partido Popular" y criticó que muchas de las soluciones se pospongan hasta 2027 o 2028.

A su juicio, la nueva macroconsejería responde más al pacto entre PP y Vox que a una reorganización pensada para mejorar la atención a los ciudadanos, al tiempo que advirtió del riesgo de que los servicios sociales queden relegados dentro del nuevo departamento. "Coordinar sanidad y servicios sociales, sí; absorber Bienestar Social, desde luego que no", resumió, informa Ical.

La portavoz socialista reprochó también al consejero que no hiciera "absolutamente ninguna" referencia a la interrupción voluntaria del embarazo. "Ese silencio no es casual", afirmó, al sostener que el Gobierno autonómico está "condicionado por Vox". En ese sentido, defendió que esta prestación sanitaria debe garantizarse en todos los hospitales públicos de referencia "con igualdad, intimidad, seguridad y dignidad" y aseguró que el PSOE no aceptará "ningún intento de tutelar la decisión de las mujeres".

La procuradora concluyó que la comparecencia dejó "mucha propaganda, muchas promesas y muy pocas respuestas" y advirtió de que su grupo se situará "frente a cualquier retroceso, cualquier recorte encubierto y cualquier intento de debilitar la sanidad pública o diluir los servicios sociales".

Por su parte, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, coincidió en reclamar mayor concreción a la comparecencia del consejero, aunque centró su intervención en las necesidades específicas de la provincia abulense. Tras reconocer la complejidad de gestionar la sanidad en una comunidad extensa, envejecida y dispersa como Castilla y León, lamentó que el discurso estuviera plagado de términos como "potenciar", "promover", "reforzar" o "seguir desarrollando". "Parece como si no hubieran gobernado esta comunidad durante todos estos años", afirmó.

Pascual consideró que la intervención resultó "muy general" y defendió que la falta de profesionales sanitarios ya no puede tratarse como una circunstancia excepcional, sino como un problema estructural que afecta especialmente a provincias como Ávila. En ese sentido, reclamó una planificación adaptada a la realidad demográfica y territorial de Castilla y León y recordó que seguirá reivindicando actuaciones pendientes como el centro de salud de Las Hervencias, la ampliación de las Urgencias del Complejo Asistencial de Ávila, la agilización del Hospital de Día Oncohematológico y el refuerzo de personal en los municipios que multiplican su población durante el verano.

Por último, el procurador trasladó a la Consejería que debería empezar a plantearse la construcción de un nuevo hospital para Ávila o, al menos, una ampliación del actual, que calificó de obsoleto tras cerca de medio siglo de funcionamiento. También reclamó que la futura regulación de los puestos sanitarios de difícil cobertura tenga especialmente en cuenta a las provincias periféricas de la Comunidad.

Frente a las críticas de PSOE y Por Ávila, la portavoz de Vox en la Comisión, María Mateo Mateos, expresó el respaldo de su grupo al acuerdo de Gobierno y aseguró que las medidas anunciadas responden a los principales problemas de la sanidad de Castilla y León. Destacó la reducción de las listas de espera, el desarrollo de la ley de puestos sanitarios de difícil cobertura y la defensa de un estatuto médico propio, además de reivindicar el papel del conjunto de los profesionales sanitarios.

Mateo sostuvo que, en una comunidad con una gran dispersión geográfica y una población envejecida, "no basta con tener un buen sistema sobre el papel", sino que es necesario garantizar que funcione en todo el territorio. En ese sentido, defendió que el desarrollo de la ley de puestos de difícil cobertura permitirá incentivar la cobertura de plazas en las zonas más aisladas para evitar que exista "una sanidad de primera y otra de segunda en función del código postal", al tiempo que proporcionará mayor estabilidad a los profesionales y mejorará la atención a los pacientes.

La procuradora de Vox criticó el proyecto de Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, al considerar que "enfrenta a unos sanitarios con otros", deteriora la calidad asistencial y "silencia la voz del médico". Por ello, reclamó un estatuto médico propio que reconozca la singularidad de la profesión y mejore sus condiciones laborales, y extendió ese reconocimiento al resto de profesionales del sistema sanitario, como enfermeros, farmacéuticos, técnicos, celadores y personal de apoyo.

Asimismo, defendió que la política sanitaria desarrollada en Castilla y León debe servir de "contrapeso" a la del Gobierno de España y mostró su rechazo a cualquier recorte en las prestaciones destinadas al cuidado de menores con enfermedades graves, la Cume. "Hay buenas medidas sanitarias, hay un rumbo definido y ahora lo importante es ejecutarlo", afirmó, antes de garantizar que Vox será "leal" al acuerdo de Gobierno, pero también "exigente" para que todos los compromisos se lleven a la práctica.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en la Comisión, José María Eiros, destacó las reiteradas llamadas al diálogo formuladas por el consejero, las 12 líneas estratégicas que estructuran el programa de la nueva Consejería y el reto que supone integrar Sanidad y Bienestar Social en un mismo departamento para avanzar hacia una atención continuada, cercana, innovadora y centrada en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Castilla y León.