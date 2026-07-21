SEO BirdLife alerta de que el 57% de las aves cinegéticas están en declive y reclama revisar las autorizaciones de caza

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

SEO BirdLife advirtió este martes del deterioro del estado de conservación de las aves cinegéticas en España y reclamó que la recuperación de sus poblaciones se convierta en un objetivo compartido entre administraciones, agricultores, propietarios, cazadores y organizaciones conservacionistas. La entidad sostuvo que las autorizaciones de caza deben basarse en información científica actualizada y adaptarse a la situación de cada especie.

La organización presentó el martes el informe Gestión sostenible de la caza y conservación de aves silvestres en España 2026, elaborado para orientar a las comunidades autónomas y a los órganos consultivos en la adopción de decisiones acordes con la Directiva de Aves y la mejor evidencia científica disponible.

El estudio revela que de las 35 especies cinegéticas presentes en la península ibérica y Baleares, 20 (el 57%), mostraron una tendencia poblacional negativa. Además, otras nueve especies continúan siendo objeto de aprovechamiento pese a contar con poblaciones reducidas o carecer de información suficiente para evaluar su evolución.

SEO BirdLife subrayó que el declive de estas aves responde a múltiples factores y no únicamente a la actividad cinegética. Entre las principales amenazas citó la intensificación agrícola, la desaparición de barbechos, linderos y setos, determinadas prácticas de cosecha, el uso inadecuado de productos fitosanitarios y, en el caso de las aves acuáticas, la degradación de los humedales, la sobreexplotación de acuíferos y la alteración del régimen hídrico.

El informe recoge descensos significativos en varias especies durante las últimas décadas. Desde 1998, la perdiz roja redujo sus poblaciones un 57,6 por ciento, la codorniz común un 60,4 por ciento y la grajilla un 68,8 por ciento. Entre las aves acuáticas, el ánade rabudo perdió un 68,5 por ciento de sus efectivos desde 2000 y el ánsar común un 93,8 por ciento.

Soluciones

Por ello, la organización considera necesario impulsar medidas coordinadas para restaurar los hábitats y reducir todas las presiones que dificultan la recuperación de las poblaciones, al tiempo que reclama mejorar el seguimiento científico y los sistemas de declaración de capturas, recoge Ical.

En este sentido, recordó que el hecho de que una especie sea cinegética no implica que su caza pueda autorizarse automáticamente cada temporada. A su juicio, cuando una población esté en declive, sea demasiado reducida o no existan datos suficientes para demostrar que la extracción es sostenible, las administraciones deben aplicar el principio de precaución y suspender temporalmente su caza hasta garantizar su compatibilidad con la conservación.

SEO BirdLife también reclama a las comunidades autónomas que evalúen individualmente el estado de cada especie antes de aprobar las órdenes de caza, publiquen los datos empleados para sus decisiones y revisen anualmente los cupos y autorizaciones. Además, pidió al Gobierno impulsar estrategias estatales de conservación para las especies en declive y reforzar las medidas agroambientales y de restauración de humedales.

El coordinador del Área de Conservación de Especies y Espacios de SEO BirdLife, Mario Giménez, afirmó que “recuperar las aves cinegéticas es una prioridad de conservación y también la condición para que la caza pueda tener futuro”, y defendió que el objetivo “debe ser compatibilizar el aprovechamiento cinegético con la recuperación de las poblaciones silvestres”.