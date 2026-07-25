El fuego de Ávila obliga a evacuar otros siete pueblos y deja 13.750 afectados tras una noche "complicada"

Un helicóptero trata de apagar el fuego, cerca de El Castañar de El Tiemblo, a 24 de julio de 2026, en El Tiemblo, Ávila, Castilla y León (España).Gabri Solera - Europa Press

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El incendio forestal de Burgohondo (Ávila), que afronta este sábado su cuarta jornada, ha obligado a ordenar la evacuación preventiva de las localidades de Piedralaves, La Adrada, Casillas, Sotillo, Santa María del Tietar, Navahondilla y Casavieja tras una noche "complicada" por el cambio constante de las condiciones meteorológicas y la proximidad del incendio que avanza desde la Comunidad de Madrid, mientras que por el momento las población afectada alcanza los 5.150 desalojados y 8.600 personas confinadas.

Así lo ha anunciado el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, en declaraciones a los medios junto a la consejera de Medio Ambiente de la Junta, María González Corral, en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio de Burgohondo, situado en Navaluenga.

El representante gubernamental ha detallado que las administraciones han acordado evacuar de forma preventiva los municipios de Piedralaves, La Adrada, Sotillo de la Adrada, Casillas, Santa María del Tiétar, Navahondilla y Casavieja, una decisión que se ha adoptado por la propagación del incendio "de copa a copa", que favorece un avance mucho más rápido de las llamas, y se ha comunicado mediante el sistema ES-Alert, además de a través de los respectivos alcaldes.

Sen ha explicado que las labores desarrolladas durante la noche no han permitido ejecutar todos los trabajos previstos pese a la mejora inicial de las condiciones meteorológicas, debido a que el viento ha cambiado de forma constante y la cercanía del incendio procedente de la zona madrileña de San Martín de Valdeiglesias ha modificado las condiciones del fuego en el flanco sur.

En este sentido, ha señalado que esa influencia ha provocado nuevos descuelgues y reactivaciones en la zona de La Atalaya y El Tiemblo, lo que obliga a adaptar continuamente la estrategia de extinción.

Asimismo, ha indicado que la dirección técnica ha realizado un vuelo de reconocimiento para valorar nuevas medidas, sin descartar la evacuación de más localidades si la evolución del incendio así lo requiere.

El delegado del Gobierno ha subrayado que la prioridad es preservar la vida de las personas, por lo que también se trabaja en el traslado de los residentes de los centros sociosanitarios de las localidades afectadas.

Los evacuados son dirigidos principalmente hacia Arenas de San Pedro, Candeleda y Talavera de la Reina, a través incluso de carreteras de Castilla-La Mancha para facilitar la salida de la población, recoge Europa Press.

Además, ha avanzado que durante la jornada se incorporarán nuevos medios internacionales de extinción y que se celebrará la primera reunión de dirección conjunta de los incendios de Ávila y Madrid.

Por su parte, la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, María González Corral, ha reconocido que la noche ha sido "complicada" por una meteorología cambiante que ha impedido avanzar tanto como esperaban los operativos y ha confirmado que esa evolución del viento ha obligado a ordenar las nuevas evacuaciones.

EVOLUCIÓN DEL INCENDIO POR ZONAS

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, la evolución del incendio durante la noche ha sido favorable en los sectores de Navaluenga, El Barraco y Cebreros, donde apenas se ha registrado avance del fuego.

Sin embargo, la situación es especialmente preocupante en la zona de La Atalaya, donde se han producido descuelgues con cierta virulencia pese a los trabajos de defensa de viviendas realizados por la Unidad Militar de Emergencias (UME), y en el frente sur, entre Casillas y Piedralaves, donde el incendio ha penetrado en una masa forestal y avanza con rapidez favorecido por el cambio del viento de componente norte.

Hasta las 8.00 horas permanecían evacuadas 5.150 personas, distribuidas entre Burgohondo (1.269), Hoyo de Pinares (2.179), Villanueva de Ávila (202) y la urbanización La Atalaya de El Tiemblo (1.500), mientras otras 8.600 continuaban confinadas en Cebreros (3.500), Navaluenga (2.135) y El Tiemblo (3.000).

Los realojados han sido distribuidos principalmente entre la Escuela Nacional de Policía de Ávila, el polideportivo Juan Carlos Sastre, el Palacio de Congresos Lienzo Norte y el polideportivo de Burgohondo.

En cuanto a la red viaria, permanecen cortadas la N-403 y las carreteras autonómicas AV-502, AV-503, AV-504, AV-512, AV-562, AV-901, AV-902 y AV-904, mientras los equipos de extinción continúan concentrando sus esfuerzos en frenar el avance del fuego en el flanco sur y proteger la comarca del Alto Tiétar.