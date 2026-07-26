El Gobierno declarará las zonas arrasadas por el incendio de Ávila como gravemente afectadas

Publicado por Raúl Ruano, Diego González Valladolid Creado: Actualizado:

"La magnitud del desastre que estamos viviendo, por desgracia, un año más en nuestro país es muy difícil de asumir". Así lo señaló el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde el puesto de mando avanzado de Navaluenga, donde anunció que el Gobierno declarará las zonas arrasadas por los incendios como gravemente afectadas, entre las que se incluye Ávila: "En el próximo Consejo de Ministros aprobaremos el real decreto para calificar como zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil los incendios que, por desgracia, están asolando la provincia de Ávila".

Un año más las escenas se repiten en España y en Castilla y León. Los vecinos deben abandonar sus casas con la gran incógnita de cuándo volverán y qué se encontrarán cuando puedan regresar a sus hogares sin saber qué será de su pueblo, de su monte o de sus animales. Una huida a la carrera ante el brutal avance de las llamas que en la jornada de ayer obligó a desalojar a varias poblaciones del Valle del Tiétar, 16 localidades abulenses y mantiene, según la Delegación del Gobierno, a más de 38.000 desalojados.

"Lo que se nos ha trasladado aquí en el CECOP (Centro de Coordinación Operativa) ha sido que esta noche ha sido muy positiva en en relación con la evolución del incendio, su control y la lucha contra él mismo. Vamos a ver cómo se desarrolla el día de hoy", significó Sánchez sobre el fuego de Ávila que junto al de la Comunidad de Madrid se abarca como uno solo con un único mando.

Este incendio de Burgohondo que también deja a 8.000 vecinos confinados y en el que la Junta se personará como acusación contra el causante del incendio por imprudencia, tal y como lo significó el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, quien además aseguró que el Ejecutivo autonómico se va a "volcar" para "recuperar el daño físico y emocional" provocado por las llamas.

"Si ayer dimos la cifra de 130.000 hectáreas afectadas, hoy ya estamos por encima de las 150.000. En menos de 24 horas hemos pasado de 130.000 a 150.000 hectáreas", lamentó el presidente del Gobierno para advertir que todavía "quedan horas complejas" y pedir a la población del entorno "extremar la prevención" y seguir las indicaciones de las autoridades e informarse "a través de de sus alcaldes y alcaldesas, de los canales institucionales o de medios de comunicación contrastados", según señaló en declaraciones recogidas por Ical.

Debido a la superficie quemada, demando "un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática" y aseguró que en este año ya van 32 grandes incendios forestales en España. Unos fuegos que afectan a una superficie multiplicada por seis la del mismo periodo en el pasado año. "Tenemos la exigencia y el deber, no solamente por la seguridad, sino también diría moral, de materializar un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática", defendió.

Virginia Barcones, Pedro Sánchez, Alfonso Fernández Mañueco y Fernando Grande-Marlaska en el puesto de Navaluenga.Rmestudios

De igual manera, afirmó que "los incendios siempre han existido", pero advirtió de diversos factores que los hacen más temibles: "La magnitud de los incendios, el comportamiento de los incendios y estos climas tan adversos y extremos nos indican lo que nos ha dicho la ciencia durante muchísimo tiempo".

El presidente destacó además la coordinación entre administraciones para hacer frente al incendio de Ávila y agradeció el trabajo de todos los efectivos desplegados, incluidos los procedentes de Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Asturias y Portugal. "Lo que hay es, en efecto, un sistema nacional de protección civil que responde de manera eficiente, entre otras cuestiones porque tenemos unos extraordinarios profesionales y una coordinación y cooperación entre las distintas instituciones", afirmó.

Por último, pidió a la población "confianza" en las administraciones: "Tengan confianza en las instituciones públicas y en el sistema nacional de Protección Civil, porque nuestra principal preocupación y prioridad siempre es salvar vidas, defender los núcleos poblacionales y luchar contra los incendios".