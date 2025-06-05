Heraldo-Diario de Soria

La parroquia de Camaretas acoge un concierto solidario de la Coral de Soria, las fotos

Haz que suene fue el título del concierto de la Coral de Soria en la Parroquia del Espíritu Santo, en Golmayo Camaretas, en un concierto gratuito en beneficio del Hogar San Óscar Romero

Un recital en beneficio del Hogar San Óscar Romero

Un recital en beneficio del Hogar San Óscar Romero

Mario Tejedor
Soria

La Coral de Soria ofreció un concierto para un centenar de personas en la Parroquia del Espíritu Santo de Camaretas, el concierto se alternó con poemas de Pedro Casaldáliga. El conjunto actualmente está compuesto por unos 60 miembros y su directora es Marta López Condado. Con casi 50 años de historia y numerosos conciertos realizados, ha fomentado el gusto y la afición por la música coral y ha desarrollado y fomentado la afición musical con la participación activa en la vida cultural de nuestra ciudad.

Aunque la entrada al recital era libre, se recomendaba hacer una aportación solidaria a través de Bizum 12040 en beneficio del Hogar San Óscar Romero.

