Música electrónica y microteatro, novedades de la campaña cultural de verano en Soria

La concejala de Cultura, Gloria Gonzalo, presentó una nueva campaña cultural estival con el lema #eligetuverano y la elaboración de un programa variado, para todas las edades, con muchos géneros y sobre todo programación de calle aprovechando espacios culturales en la ciudad, las plazas, los parques y los distintos barrios. La responsable municipal explicó que «mantenemos citas clásicas en el calendario, pero también incluimos novedades buscando atender a todas las sensibilidades y gustos». Son más de 50 actividades con música, teatro, cine, literatura, juegos, formación o, exposiciones. Entre las novedades, la jornada electrónica ‘Groove the park’ o el microteatro. Marwán estará el 1 de agosto, coincidiendo con una feria del libro, Expoesía, que este año lleva por lema ‘Cultura de paz’,

«Estamos deseando que estas actividades sean elegidas para pasar el verano en Soria. Hemos pensado, como siempre, en intentar tener un amplio abanico de actividades que no solamente se adapten a las edades de cada persona, sino también a los gustos con diferentes disciplinas. Intentamos atender a las sugerencias y las demandas que nos hace llegar la ciudadanía en cualquier formato», expresó Gonzalo.

La campaña comienza con Carlos Talez y su Orquesta Afro dentro de las Jornadas Interculturales del 5 de julio. Una de las novedades de este año será la cita ‘Groove the park’ el 12 de julio con Celia Carrera, Samuel Espino y Nico Plaza, quienes deleitarán al público con un proyecto de música electrónica. El calendario incluirá, repartidos en distintas sesiones con oferta cultural prácticamente todos los días de la semana, los programas ‘El Piano en la calle’, la ‘Banda en los parques’, ‘Soria Clásica’, ‘Los Cortos van de barrio’, la comparsa de gigantes y cabezudos. ‘Futura Fest’, ‘Hagamos música’ y ‘Los peliculones de Cines Mercado’, entre otros.

Por otro lado, se ha programado un concierto de Marwán el 1 de agosto que será además uno de los eventos de apertura de Expoesía que este año desarrollará su propuesta literaria bajo el paraguas de ‘cultura de paz’ hasta el 8 de agosto. «Queremos empezar con un concierto en la Audiencia lleno de sensibilidad y de compromiso», indicó la concejala.

Junto a las grandes citas ya consolidadas y esperadas como Soria Rock, Enclave de Agua o el Congreso Internacional Antonio Machado, ya con más de 200 inscritos, la concejala apuntó a la propuesta de microteatro vinculada también a la efeméride del 150 aniversario del nacimiento de Machado, «con espectáculos muy cortitos, muy de cerca y que creemos que nos van a permitir, en este caso, acercar la vida, la memoria y la poesía de Antonio Machado de forma muy diferente. Son tres historias en tres días diferentes y también en varias sesiones y en diferentes sitios».

‘Juega a lo grande’ también se hace hueco en el calendario del verano permitiendo a los mayores recuperar ese espíritu lúdico y además compartirlo en una iniciativa intergeneracional.

«Es un regalo que podía aparecer solamente para los niños y niñas, pero creemos que nos va a gustar a todos y todas con juegos gigantes muchos de ellos tradicionales». Repite el Festival de Teatro de Calle con «tres actuaciones espectaculares con una más visual, otra más de circo y otra que tiene incluso danza». La propuesta 'Contando y Cantando’ visitará los barrios rurales de Soria con un recorrido musical y oral por la tradición soriana. A todo ello, hay que sumar las exposiciones que se pueden consultar en el programa y la formación y talleres.