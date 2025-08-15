Soria Edita se zambulle en la historia de Tiermes - Caracena con 'Las calzas de Vizcaya y otras estampas de los siglos XVII y XVII'

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Soria Edita presenta su último libro, 'Las calzas de Vizcaya y otras estampas de los siglos XVII y XVII', de Paulino García de Andrés, en el salón Gerardo Diego del Casino. La cita tendrá lugar el martes 19 de agosto, a las 19.30 horas.

Esta obra etnológica presenta algunos hechos de la vida cotidiana en los pueblos de la comarca de Tiermes – Caracena a través de los legajos originales de esa época. Permite conocer mejor el mundo de arrieros, muleteros y ganaderos. La organización de la Mesta, los alcaldes de cuadrilla, los ganados mostrencos, las cañadas y la trashumancia. La intervención de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres en algunos trabajos y profesiones. Concordias entre pueblos por el aprovechamiento de leñas. Pleitos entre particulares por insultos y entre pueblos por la roturación de tierras y con el señor por cuestiones económicas y fiscales. El tratamiento de la justicia ante el desfloramiento de una mujer. La creación de cátedras y cofradías. Hasta el conflicto que surgió por la apropiación y ocultación del hallazgo de un tesoro.

Acompañarán al autor, además de Jesús de Lózar, secretario de Soria Edita, entidad que organiza el acto, Vicente Sánchez Moltó, cronista oficial de Alcalá de Henares, y el historiador Emilio Ruiz Sastre.

En este trabajo etnológico, a través de los legajos originales, y en técnica narrativa, se tratan unos temas que fueron trascendentes en épocas pretéritas y de los cuales se puede tomar nota para el presente: el transporte, fundamental en todas las épocas unido con la cultura del vino; la intervención en algunos trabajos y profesiones de las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres; la concordia y relaciones entre pueblos -incluso de distintas Comunidades- para beneficiarse de los productos de uno y otro; dadas las especiales características de esta comarca, se le concedían exenciones tributarias y otros beneficios; las roturaciones de los últimos siglos se han visto en parte recompensadas con la reforestación de la segunda mitad del siglo pasado.

Este libro descubre para la historia de esta comarca los nombres de dos nuevos y primeros excavadores de los lugares arqueológicos de Los Tolmos y de Tiermes; trata también de competencias resolutivas de los lugares de la Comarca de Tiermes en cualquiera de los problemas administrativos del lugar; se presentan igualmente otros temas sociales, como la mayoría de edad, los servicios médicos, la Mesta y sus problemas, y las relaciones sexuales ilícitas y sus soluciones.