Heraldo-Diario de Soria

En imágenes: Arranca el Otoño Musical Soriano con la Orquesta Sinfónica de Euskadi

El Festival abre con la Orquesta Sinfónica de Euskadi: Sueño de una noche de verano con Vocalia Taldea en un concierto que anticipa una serie de conciertos repleto de figuras nacionales e internacionales

Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025

Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025MARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

La 33 edición del Otoño Musical Soriano arranca con la Orquesta Sinfónica de Euskadi (Euskadiko Orkestra) y Vocalia Taldea con la interpretación de Sueño de una noche de verano de Mendelssohn, dirigida por François López-Ferrer.

El festival se ve marcado por las efemérides de las principales figuras de la cultura en Soria, el propio Odón Alonso y Antonio Machado en el 150 aniversario de su nacimiento.

Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025

Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025MARIO TEJEDOR

Otoño Musical Soriano: Euskadiko Orkestra

Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025

Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025MARIO TEJEDOR

Otoño Musical Soriano: Euskadiko Orkestra

Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025

Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025MARIO TEJEDOR

Otoño Musical Soriano: Euskadiko Orkestra

Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025

Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025MARIO TEJEDOR

Otoño Musical Soriano: Euskadiko Orkestra

Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025

Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025MARIO TEJEDOR

Otoño Musical Soriano: Euskadiko Orkestra

Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025

Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025MARIO TEJEDOR

Otoño Musical Soriano: Euskadiko Orkestra

Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025

Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025MARIO TEJEDOR

Otoño Musical Soriano: Euskadiko Orkestra

Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025

Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025MARIO TEJEDOR

Otoño Musical Soriano: Euskadiko Orkestra

Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025

Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025MARIO TEJEDOR

Otoño Musical Soriano: Euskadiko Orkestra

Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025

Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025MARIO TEJEDOR

Otoño Musical Soriano: Euskadiko Orkestra

Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025

Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025MARIO TEJEDOR

Otoño Musical Soriano: Euskadiko Orkestra

Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025

Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025MARIO TEJEDOR

Otoño Musical Soriano: Euskadiko Orkestra

Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025

Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025MARIO TEJEDOR

Otoño Musical Soriano: Euskadiko Orkestra

Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025

Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025MARIO TEJEDOR

Otoño Musical Soriano: Euskadiko Orkestra

Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025

Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025MARIO TEJEDOR

Otoño Musical Soriano: Euskadiko Orkestra

Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025

Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025MARIO TEJEDOR

Otoño Musical Soriano: Euskadiko Orkestra

Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025

Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025MARIO TEJEDOR

Otoño Musical Soriano: Euskadiko Orkestra

Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025

Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025MARIO TEJEDOR

Otoño Musical Soriano: Euskadiko Orkestra

Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025

Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025MARIO TEJEDOR

Otoño Musical Soriano: Euskadiko Orkestra

tracking