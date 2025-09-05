En imágenes: Arranca el Otoño Musical Soriano con la Orquesta Sinfónica de Euskadi

Publicado por
Mario Tejedor
Soria
Creado:
05.09.2025 | 11:00
Actualizado:
05.09.2025 | 11:00
La
33 edición del Otoño Musical Soriano arranca con la Orquesta Sinfónica de Euskadi (Euskadiko Orkestra) y Vocalia Taldea con la interpretación de Sueño de una noche de verano de Mendelssohn, dirigida por François López-Ferrer.
El festival se ve marcado por las efemérides de las
principales figuras de la cultura en Soria, el propio Odón Alonso y Antonio Machado en el 150 aniversario de su nacimiento.
Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025 MARIO TEJEDOR
Otoño Musical Soriano: Euskadiko Orkestra
Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025 MARIO TEJEDOR
Otoño Musical Soriano: Euskadiko Orkestra
Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025 MARIO TEJEDOR
Otoño Musical Soriano: Euskadiko Orkestra
Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025 MARIO TEJEDOR
Otoño Musical Soriano: Euskadiko Orkestra
Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025 MARIO TEJEDOR
Otoño Musical Soriano: Euskadiko Orkestra
Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025 MARIO TEJEDOR
Otoño Musical Soriano: Euskadiko Orkestra
Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025 MARIO TEJEDOR
Otoño Musical Soriano: Euskadiko Orkestra
Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025 MARIO TEJEDOR
Otoño Musical Soriano: Euskadiko Orkestra
Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025 MARIO TEJEDOR
Otoño Musical Soriano: Euskadiko Orkestra
Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025 MARIO TEJEDOR
Otoño Musical Soriano: Euskadiko Orkestra
Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025 MARIO TEJEDOR
Otoño Musical Soriano: Euskadiko Orkestra
Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025 MARIO TEJEDOR
Otoño Musical Soriano: Euskadiko Orkestra
Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025 MARIO TEJEDOR
Otoño Musical Soriano: Euskadiko Orkestra
Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025 MARIO TEJEDOR
Otoño Musical Soriano: Euskadiko Orkestra
Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025 MARIO TEJEDOR
Otoño Musical Soriano: Euskadiko Orkestra
Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025 MARIO TEJEDOR
Otoño Musical Soriano: Euskadiko Orkestra
Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025 MARIO TEJEDOR
Otoño Musical Soriano: Euskadiko Orkestra
Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025 MARIO TEJEDOR
Otoño Musical Soriano: Euskadiko Orkestra
Concierto de apertura del Otoño Musical Soriano 2025 MARIO TEJEDOR
Otoño Musical Soriano: Euskadiko Orkestra