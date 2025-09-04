‘Do de pecho’ del Otoño Musical

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El Otoño Musical Soriano alza el telón hoy en lo que es su 33 edición. Una apuesta que nació de la batuta del maestro Odón Alonso y cuyo testigo lleva José Manuel Aceña. La Orquesta Sinfónica de Euskadi abrirá un festival que este año reserva guiño para dos de las principales figuras de la cultura en Soria, el propio Alonso y Antonio Machado en el 150 aniversario de su nacimiento. Casi un centenar de abonos vendidos, muchos de los eventos con la práctica totalidad de las entradas vendidas auguran una edición de éxito asentada en la calidad de la propuesta y l respaldo del público.

Apenas quedan entradas para el estreno y en buena parte de los espectáculos programados ya luce el cartel de ‘no hay billetes’. En estos primeros días, además de la orquesta de Euskadi, hay propuestas muy interesantes con el aliciente añadido de la dificultad de ver en España formaciones como los Solistas de Zagreb –viernes– o Die Singphoniker –sábado– sin olvidar la cita ‘obliga’ de la matinal del domingo con la Joven Orquesta Sinfónica de Soria.

Tal y como está explicado, el festival arranca hoy a partir de las 20.00 horas con la Euskadiko Orkestra (Orquesta Sinfónica de Euskadi) y Vocalia Taldea con la interpretación de Sueño de una noche de verano, de Mendelssohn, dirigida por François López-Ferrer. La Euskadiko Orkestra regresa por cuarta al escenario del Auditorio Odón Alonso del Palacio de la Audiencia dentro de la programación del Otoño Musical Soriano. Desarrollada por el Departamento de Cultural del Gobierno Vasco, la orquesta pone especial énfasis en la expansión de la música vasca a través de sus giras internacionales, sus colaboraciones en importantes festivales nacionales y su bien estructurada temporada con cuatro ciclos de conciertos en Bilbao, Vitoria, San Sebastián y Pamplona, según recordó el Ayuntamiento de Soria.

En esta cuarta visita al festival soriano, la orquesta vasca une fuerzas a la formación femenina Vocalia Taldea para interpretar una de las grandes obras del repertorio sinfónico coral: Sueño de una noche de verano, de Mendelssohn. Con más de veinte galardones y creada en 2000 por su actual director, Basilio Astulez, Vocalia Taldea cuenta con cuarenta cantantes y una programación arriesgada de repertorio poco interpretado que la convierten en una formación coral de referencia en nuestro país. El elenco vocal para interpretar la partitura de Mendelssohn basada en la conocida comedia de Shakespeare se completa con las sopranos vascas Elena Sancho y Marifé Nogales. De padre español y madre cubana, el maestro François López-Ferrer dirigirá esta velada inaugural. Ganador de los premios Georg Solti y Neeme Järvi entre otros galardones, inició su trayectoria como director asociado de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. En su dilatada carrera ha dirigido orquestas como las filarmónicas de Los Ángeles y Hong Kong, las sinfónicas de Chicago y Galicia o las orquestas de la Ópera de Lausanne y el Festival de Verbier.

Además de las citas principales en La Audiencia, el festival guarda una ‘sorpresa’ en esta semana inaugural para la mañana del sábado y con el Casino Amistad Numancia como escenario. A partir de las 12.30 horas se producirá el concierto homenaje a Antonio Machado en el 150 aniversario de su nacimiento con además el estreno de Cantares de Machado de Jesús Torres en respuesta a un encargo del propio festival soriano. Además, se interpretará el Álbum de Leonor, una pieza creada por encargo en el segundo Otoño Musical con canciones sobre textos del genial poeta. La interpretación correrá a cargo de los ganadores del concurso internacional de canto Un futuro DeArte de Medinaceli.

El Festival está coorganizado por el Ayuntamiento y la Junta, pero que también cuenta con apoyo de otras administraciones como la Diputación. El Departamento de Cultura de la Diputación de Soria, a través de la Imprenta Provincial, ha realizado la impresión de 1.500 ejemplares del libro programa completo de la 33ª edición del Otoño Musical Soriano, así como de la cartelera y los folletos gratuitos que acompañarán al festival y que estarán disponibles en diferentes espacios públicos de la ciudad. «La Diputación de Soria refuerza su compromiso con la cultura y el patrimonio artístico de la provincia colaborando con la 33ª edición del Otoño Musical Soriano, uno de los festivales más emblemáticos de la ciudad y referencia en el panorama musical nacional», explican.