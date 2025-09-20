'Un soneto para Soria' publica sus bases para 2026

Un turista, ante la estatua de Gerardo Diego que se encuentra situada en el Collado. / ÚRSULA SIERRA-

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria

El Círculo Amistad Numancia de Soria, conocido popularmente como El Casino, convoca el XIV Certamen Literario 'Un Soneto para Soria' y ya ha publicado sus bases para la edición de 2026. Se seleccionará y premiará un único poema. En su última edición concurrieron una veintena de autores y resultó ganadora Silvia Asensio García con una obra inspirada en los Arcos de San Juan de Duero.

Las bases de la convocatoria son las siguientes: