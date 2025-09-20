'Un soneto para Soria' publica sus bases para 2026
El certamen literario del Casino alcanza su décimo cuarta edición con 20 participantes en la última convocatoria y los Arcos de San Juan de Duero como inspiración del poema ganador
El Círculo Amistad Numancia de Soria, conocido popularmente como El Casino, convoca el XIV Certamen Literario 'Un Soneto para Soria' y ya ha publicado sus bases para la edición de 2026. Se seleccionará y premiará un único poema. En su última edición concurrieron una veintena de autores y resultó ganadora Silvia Asensio García con una obra inspirada en los Arcos de San Juan de Duero.
Las bases de la convocatoria son las siguientes:
- PRIMERA. - Podrán concurrir a este Certamen todos los poetas que lo deseen, siempre que el Soneto con el que participen esté escrito en castellano, sea original e inédito, no haya sido premiado en otros certámenes y no se encuentre pendiente de fallo en otros Concursos Literarios.
- SEGUNDA. - El tema del Soneto girará necesariamente en torno a aspectos relacionados con la ciudad de Soria y su provincia.
- TERCERA. - El Soneto se presentará mecanografiado a doble espacio, en papel tamaño DIN-A4.
- CUARTA. - La obra, por quintuplicado, se presentará bajo el sistema de plica con título, sin la firma del autor, haciendo constar en el sobre: PARA EL XIV CERTAMEN POÉTICO “UN SONETO PARA SORIA”. En un sobre aparte y cerrado –que se adjuntará al Soneto- figurará: Nombre, apellidos, domicilio, D.N.I., teléfono, e-mail del autor, figurando en su exterior el título elegido. Los concursantes podrán participar con un máximo de tres Sonetos, siempre que cada uno de éstos vaya en distinto sobre y con un titulo diferente.
- QUINTA. - Se establece un único premio dotado con una Figura representativa de Soria y un libro de poesía, quedando el Soneto premiado en propiedad del autor, si bien el Círculo Amistad Numancia lo podrá publicar y exponer al público dónde y cuándo estime oportuno.
- SEXTA. - El plazo de presentación de los Sonetos, que habrán de ser remitidos a la Secretaría del Círculo Amistad Numancia, C/Collado, 23 Bajo, 42002 Soria, España, finalizará el día 23 de abril de 2026. Teléfono de información: 975-21-11-64.
- SÉPTIMA. - El jurado, cuya composición se hará pública en el momento de emitir el fallo, estará formado por personas de reconocido prestigio en el mundo de las letras. Su fallo será inapelable.
- OCTAVA. - El fallo se hará público con suficiente antelación, dándose a conocer a través de los distintos medios de comunicación provincial, regional y nacional.
- NOVENA. - La entrega del premio se hará en acto público. El ganador quedará obligado a acudir a dicho acto a primeros del mes de agosto, dando lectura a su Soneto
- DÉCINA. - Los trabajos que no sean premiados serán destruidos.
- UNDÉCIMA. - Se entiende que los concursantes, que remitan sus Sonetos, aceptan la totalidad de las bases. El incumplimiento de cualquiera de ellas dará lugar a la exclusión del Certamen.
- DÉCIMO SEGUNDA. - Los autores de los sonetos premiados en anteriores ediciones no podrán presentarse a esta nueva edición.