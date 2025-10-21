Premios de Poesía en Soria: el Leonor viaja a Santander y el Gerardo Diego, a Colombia

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Javier Parra Artime con la obra 'El jardín de los quietos' se ha alzado con el XLIV Premio Leonor, dotado con 10.000 euros, y la obra 'En un punto final hasta el tiempo', de Diana Carolina Gómez, es la ganador del XLI Premio de Poesía Gerardo Diego, dotado con 5.000 euros.

Estas fueron las obras seleccionadas por el jurado entre las 15 finalistas que llegaron a la final y sobre las que se han elegido a las ganadoras de la convocatoria de este año que promueve la Diputación de Soria.

El ganador del Leonor, el escritor Javier Parra, es de Santander. Ha sido profesor de la Escuela de Arte de Soria y reconoció que ha escrito varias obras, pero la ganadora es las primeras que presenta a un concurso.

La ganadora del Gerardo Diego, Diana Carolina Gómez (1983) es natural de Bucaramanga (Colombia), psicóloga política y ha sido profesora universitaria regional durante 10 años, como así ha dado a conocer el diputado de Cultura de Soria, Enrique Rubio, que ha felicitado a los premiados y ha recordado que Diputación editará las publicaciones.

La Diputación de Soria ha registrado un récord de participación en la presente convocatoria de Premios de Poesía Gerardo Diego y Leonor, con 1.503 envíos recibidos, 485 envíos más que en la edición del año pasado que se recibieron 1.018.

Después de eliminar duplicaciones y errores los poemarios que entran en concurso son un total de 1.174 originales, 222 más que en la edición del año pasado que fueron 952 las obras presentadas.

Los premios tienen una gran acogida, atrayendo a escritores de 34 países, frente a los 28 países de la edición anterior. Concretamente en esta edición los países desde donde han llegado los poemarios son Alemania, Argentina, Bélgica, Bolivia, Australia, Brasil, Camerún, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, EE. UU., El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, India, Irlanda, Israel, Italia, Nicaragua, Marruecos, México, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Suecia, Suiza, Uruguay y Venezuela.