Las mejores fotos de la Gala de Clausura del Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria

Soria

El Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria puso fin a su edición con la gala de clausura y la entrega de premios. Los máximos galardones recayeron en ‘Pálpito’ y la pieza internacional ‘Una monedita’. Además, la actriz Belinda Washington fue reconocida con el Caballo de Honor, después de haber protagonizado un encuentro matinal en el Casino.

La gala en el Palacio de la Audiencia reconoce el talento y consolida el Certamen.

La gala en el Palacio de la Audiencia reconoce el talento y consolida el Certamen.Mario Tejedor

Gala de Clausura Certamen Internacional de Cortos

