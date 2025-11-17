Las mejores fotos de la Gala de Clausura del Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria

La gala en el Palacio de la Audiencia reconoce el talento y consolida el Certamen.Mario Tejedor

El Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria puso fin a su edición con la gala de clausura y la entrega de premios. Los máximos galardones recayeron en ‘Pálpito’ y la pieza internacional ‘Una monedita’. Además, la actriz Belinda Washington fue reconocida con el Caballo de Honor, después de haber protagonizado un encuentro matinal en el Casino.