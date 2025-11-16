‘Pálpito’ y ‘Una monedita’ se alzan con el triunfo en el Certamen de Cortos de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria llegó a su final con la gala de clausura y la entrega de premios, unos galardones que en sus máximas categorías fueron a parar a ‘Pálpito’ y ‘Una monedita’ (mejor pieza internacional). El Certamen reconoció con el Caballo de Honor a la actriz Belinda Washington. Previamente, por la mañana, la homenajeada protagonizó un encuentro en el Casino.

El palmarés del Certamen, que este año ha estado dedicado a India como país invitado, queda como sigue: Mejor corto de ficción (2.000 euros y Trofeo Caballo de Soria), ‘Pálpito’, de Marisa Crespo y Moisés Romera; mejor corto de animación (2.000 euros y Trofeo Caballo de Soria) ‘Carmela’, de Vicente Mayols; mejor corto documental (2.000 euros y Trofeo Caballo de Soria), ‘La conversación que nunca tuvimos’, de Cristina Urgel; mejor corto de ficción internacional (1.000 euros y Trofeo Caballo de Soria), ‘Una monedita’, de Manu Vázquez Santana (Argentina); y mejor corto de animación internacional (500 euros y Trofeo Caballo de Soria), ‘Detlev’, de Ferdinand Ehrhardt (Argentina). El premio al mejor corto documental internacional quedó desierto.

El Premio Torrezno de Soria a la mejor interpretación fue a parar a Luisa Gavasa, por ‘La mort’. Por su parte, el Premio Torrezno de Soria, al mejor corto de Castilla y León lo hizo en ‘La conversación que nunca tuvimos’.

Otros galardones: Compromiso Social y Medio Ambiente Ateneo Jesús Pereda, a ‘Medusas’; premio especial del jurado ‘Ángulo muerto’; premio mejor realización femenina, ex aequo entre ‘Agonía’ y ‘Un día perfecto’; Jurado AMAE mejor montaje, ‘Agonía’; Jurado PNR opera prima, mejor cortometraje ‘Lencería Milagros’; premio al mejor vestuario, ‘Lencería Milagros’; premio Ciudad de Soria al mejor joven realizador o realizadora, ‘Azkena’.

El palmarés de las secciones paralelas queda como sigue: En Precario, ‘Mounir’; Memoria Histórica, ‘La veu del silencio’; Valores y Derechos Humanos ‘Ginoide’; Cuestión de Sexo, ‘Sugard’; Con Perspectiva de Género, ‘Es normal’; Cazando Gamusinos, ‘Pobre marciano’.

Premios de los jurados especiales: Premios Jurado Mayor al mejor corto nacional, ‘Faustino’; Premio Jurado Mayor al mejor corto internacional, ‘La intérprete’, Premios Jurado Joven al mejor corto nacional e internacional, ‘Pálpito’ y ‘Fagnes 1986’, respectivamente; Premio Jurado Infantil de 4 a 8 años: ‘Estela’; Jurado Infantil de 9 a 12 años, ex aequo entre ‘¿Por qué lloran las niñas?’, ‘Gökotta’ y ‘La última campanada'.

Finalmente, Premio RC Service a la mejor dirección de fotografía, ‘Insalvable’; premio del público al mejor cortometraje, ‘A cenar’; premio Uno de los Nuestros, ‘Pálpito’; premio Jurado a la Sombra, ‘Faustino’.