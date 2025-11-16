‘Pálpito’ y ‘Una monedita’ se alzan con el triunfo en el Certamen de Cortos de Soria
‘Carmela’ gana en la categoría de animación, mientras ‘La conversación que nunca tuvimos’ lo hace en la documental y el premio del público va a parar a ‘A cenar’
El Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria llegó a su final con la gala de clausura y la entrega de premios, unos galardones que en sus máximas categorías fueron a parar a ‘Pálpito’ y ‘Una monedita’ (mejor pieza internacional). El Certamen reconoció con el Caballo de Honor a la actriz Belinda Washington. Previamente, por la mañana, la homenajeada protagonizó un encuentro en el Casino.
El palmarés del Certamen, que este año ha estado dedicado a India como país invitado, queda como sigue: Mejor corto de ficción (2.000 euros y Trofeo Caballo de Soria), ‘Pálpito’, de Marisa Crespo y Moisés Romera; mejor corto de animación (2.000 euros y Trofeo Caballo de Soria) ‘Carmela’, de Vicente Mayols; mejor corto documental (2.000 euros y Trofeo Caballo de Soria), ‘La conversación que nunca tuvimos’, de Cristina Urgel; mejor corto de ficción internacional (1.000 euros y Trofeo Caballo de Soria), ‘Una monedita’, de Manu Vázquez Santana (Argentina); y mejor corto de animación internacional (500 euros y Trofeo Caballo de Soria), ‘Detlev’, de Ferdinand Ehrhardt (Argentina). El premio al mejor corto documental internacional quedó desierto.
El Premio Torrezno de Soria a la mejor interpretación fue a parar a Luisa Gavasa, por ‘La mort’. Por su parte, el Premio Torrezno de Soria, al mejor corto de Castilla y León lo hizo en ‘La conversación que nunca tuvimos’.
Otros galardones: Compromiso Social y Medio Ambiente Ateneo Jesús Pereda, a ‘Medusas’; premio especial del jurado ‘Ángulo muerto’; premio mejor realización femenina, ex aequo entre ‘Agonía’ y ‘Un día perfecto’; Jurado AMAE mejor montaje, ‘Agonía’; Jurado PNR opera prima, mejor cortometraje ‘Lencería Milagros’; premio al mejor vestuario, ‘Lencería Milagros’; premio Ciudad de Soria al mejor joven realizador o realizadora, ‘Azkena’.
El palmarés de las secciones paralelas queda como sigue: En Precario, ‘Mounir’; Memoria Histórica, ‘La veu del silencio’; Valores y Derechos Humanos ‘Ginoide’; Cuestión de Sexo, ‘Sugard’; Con Perspectiva de Género, ‘Es normal’; Cazando Gamusinos, ‘Pobre marciano’.
Premios de los jurados especiales: Premios Jurado Mayor al mejor corto nacional, ‘Faustino’; Premio Jurado Mayor al mejor corto internacional, ‘La intérprete’, Premios Jurado Joven al mejor corto nacional e internacional, ‘Pálpito’ y ‘Fagnes 1986’, respectivamente; Premio Jurado Infantil de 4 a 8 años: ‘Estela’; Jurado Infantil de 9 a 12 años, ex aequo entre ‘¿Por qué lloran las niñas?’, ‘Gökotta’ y ‘La última campanada'.
Finalmente, Premio RC Service a la mejor dirección de fotografía, ‘Insalvable’; premio del público al mejor cortometraje, ‘A cenar’; premio Uno de los Nuestros, ‘Pálpito’; premio Jurado a la Sombra, ‘Faustino’.