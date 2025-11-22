Nuevo festival en Soria: Sempere abre 'Aquí se Danza' (fotos)

Sempere abrió el ciclo con una espectacular puesta en escenaMARIO TEJEDOR

Publicado por Heraldo Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El espectáculo Sempere, de la compañía OtraDanza, dio por inaugurada la nueva apuesta cultural del Ayuntamiento de Soria, que quiere incorporar la danza en el calendario de sus campañas de Cultura. Sempere, en el Palacio de la Audiencia, fue una apuesta en firme pues se trata de una de las propuestas más destacadas del panorama actual, ya que acumula tres candidaturas a los Premios MAX –mejor coreografía, mejor intérprete femenina y mejor espectáculo– y recibió el premio a Mejor Espectáculo de Danza de las Artes Escénicas Valencianas. Una pieza de gran formato, bajo dirección y coreografía de Asun Noales, técnicamente exigente y con prestigio, para colocar en altura el nivel artístico de este nuevo ciclo cultural, como explicó la concejala Gloria Gonzalo en la presentación del festival Aquí se danza, que surge con el objetivo de reforzar la presencia de la danza contemporánea en la programación municipal.

La iniciativa se enmarca en el circuito Danza Escena, impulsado por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, INAEM, al que Soria se ha incorporado este año tras presentar un proyecto específico y superar el proceso de selección.

Para hoy están previstas otras dos sesiones, a las 13.00 y a las 19.00 horas. Se trata de Pies de gallina, que se pondrá en escena en el Patio de Columnas del Ayuntamiento en horario matutino, con dirección y coreografía de Ana F. Molero & Luna Sánchez. Bailaban las perolas, bajo dirección y coreografía de Laura López Muñoz y Pablo Pérez Alonso se llevará a cabo en la sala de exposiciones del Centro Cultural Gaya Nuño a las 19.00 horas Para ambas quedan entradas, al precio de tres euros.

Por último, mañana domingo será el turno de Trïade, de Colectivo Glovo, en esta ocasión en la sala Jesús Bárez del Palacio de la Audiencia. Será a las 13.00 horas, también por tres euros, y con estradas disponibles al cierre de esta edición. El festival incluye también dos talleres gratuitos, con inscripción previa, impartidos por las propias compañías. Hoy de 10.00 a 12.00 horas en el Palacio de la Audiencia, un taller basado en los procesos creativos de Pies de gallina, que propone herramientas de improvisación guiada y creación colectiva. Mañana, en el mismo horario, taller del Colectivo Glovo con Esther Latorre que trabaja el cuerpo como archivo emocional y vivencial.