Soria estrena festival: ‘Aquí se danza’ arranca este viernes con ‘Sempere’ en la Audiencia

El Ayuntamiento de Soria presentó este miércoles la primera edición del festival ‘Aquí se danza’, un nuevo ciclo cultural dentro de la Campaña de Otoño que tendrá lugar del 21 al 23 de noviembre y que arranca con el espectáculo ‘Sempere’. Nace con el objetivo de reforzar la presencia de la danza contemporánea en la programación municipal. La iniciativa se enmarca en el circuito Danza Escena, impulsado por el Instituto Nacional de Artes Escénicas, al que Soria se ha incorporado este año tras presentar un proyecto específico y superar el proceso de selección.

La concejala de Cultura, Gloria Gonzalo, subrayó que este paso supone “una apuesta decidida por potenciar la danza en la ciudad, incorporándonos a un circuito estatal que nos permite seleccionar entre propuestas de primer nivel elegidas por especialistas”, informa Ical.

La responsable municipal explicó que la intención es romper la idea de que la danza contemporánea es difícil de entender. "Queremos que cada persona pueda acercarse a estos espectáculos desde su propia mirada, sin prejuicios, y permitir que el cuerpo, la luz y el movimiento interpelen directamente a quien los disfruta”, dijo.

El festival comenzará el viernes 21 en el Palacio de la Audiencia con Sempere, de la compañía OtraDanza, una de las propuestas más destacadas del panorama actual. La obra acumula tres candidaturas a los Premios Max -mejor coreografía, mejor intérprete femenina y mejor espectáculo- y recibió el premio a Mejor Espectáculo de Danza de las Artes Escénicas Valencianas.

“Queríamos inaugurar el festival con una pieza de gran formato, técnicamente exigente y con prestigio, que situara desde el inicio el nivel artístico de este nuevo ciclo cultural”, señaló la concejala para animar, después, al público a llenar la Audiencia y dejarse empapar por esta propuesta.

La programación del sábado y domingo explora otro eje clave del festival como es la la ocupación de espacios no convencionales para acercar la danza a nuevos contextos y públicos, con aforos muy reducidos —solo 35 personas por pase— que permiten una experiencia íntima y directa.

El sábado 22 a las 13.00 horas se ofrecerá en el patio de columnas del Ayuntamiento ‘Pies de Gallina’, una pieza de 15 minutos que investiga el vínculo entre dos mujeres desde el equilibrio entre sostener y ser sostenida, y que juega con la dualidad entre “piel de gallina” y “andar con pies de plomo”. La concejala indicó “la belleza de ver cómo se transforma el patio de columnas en un espacio artístico y sensorial único”.

A las 19.00 horas el centro cultural Gaya Nuño acogerá ‘Bailaban las Perolas’, una pieza de 20 minutos donde convergen danza contemporánea y tradición. Explora los legados transmitidos por generaciones pasadas desde el amor a la tierra y las raíces. Gonzalo ha destacado que “es un escenario privilegiado, en diálogo con la exposición que se inaugura estos días”.

El domingo 23 a las 13.00 llegará una propuesta gallego-portuguesa que aborda la genealogía femenina, la escucha y el cuidado desde la metáfora de la tríada lunar y el eterno retorno. “Son piezas muy cortas, pero tremendamente intensas y con un trabajo corporal impresionante”, agregó.

El festival incluye también dos talleres gratuitos, con inscripción previa, impartidos por las propias compañías Pies de Plomo que se desarrollará el sábado 22 de 10.00 a 12.00 horas en el Palacio de la Audiencia. Este taller está basado en los procesos creativos de ‘Pies de gallina’ y propone herramientas de improvisación guiada y creación colectiva.

El otro taller lo impartirá la compañía ‘Cuerpo Acumulado’ el domingo 23 a la misma hora y también en la Audiencia. El taller del Colectivo Glovo con Esther Latorre trabaja el cuerpo como archivo emocional y vivencial.

"Estos espacios de formación buscan abrir la puerta a que cualquier persona pueda experimentar con su propio cuerpo, sin necesidad de experiencia previa. No se trata de aprender pasos, sino de aprender a escuchar el cuerpo”, dijo.

El festival mantiene la política municipal de facilitar el acceso a la cultura, con entradas desde tres euros para las piezas de pequeño formato y diez euros para la obra inaugural. Además, se ofrece un abono conjunto por 15 euros para los cuatro espectáculos.