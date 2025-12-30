Heraldo-Diario de Soria

Así fue el estreno absoluto de la obra 'Un silencio lleno de rumores extraños' por la JOSS

Agotadas todas las entradas del Palacio de la Audiencia en el concierto de la JOSS, que interpretó el estreno mundial de una obra de Haimar Arribas, joven compositor soriano

Al principio del concierto se produjo el estreno de la obra compuesta por el soriano

Al principio del concierto se produjo el estreno de la obra compuesta por el sorianoMARIO TEJEDOR

Mario Tejedor
Soria

El Palacio de la Audiencia acogió el estreno mundial de la obra de Haimar Arribas 'Un silencio lleno de rumores extraños', una espectacular composición del joven autor soriano, quien fuera alumno de viola en el Conservatorio Profesional de Música de Soria. La obra fue interpretada por la Joven Orquesta Sinfónica de Soria en el concierto de Navidad, que además contó con la participación de Inés del Río.

El concierto continuó con el recital de solistas de la JOSS, interpretando obras de Strauss, Hummel, Borde, F.Hidas y Sershwin, bajo la batuta de Adrián Hernández.

