Heraldo-Diario de Soria

Los colores de Machado: pintura para homenajear al poeta. Acompáñanos en esta visita guiada

Últimos días para visitar la exposición de pintura colectiva 'Los colores de Machado' en el Centro Cultural Gaya Nuño, hoy lo visitamos en una ocasión especial, acompañados por algunos de los artistas que en ella participan

Mario Tejedor
Soria

Dentro de las actividades que conmemoran el 150 aniversario del nacimiento del poeta Antonio Machado, el taller de arte La casa de la Juana organiza esta exposición dedicada a 'Los colores de Machado'

La muestra artística reúne pinturas creadas bajo el amparo del legado machadiano de los siguientes artistas sorianos: Susana Gaitán Giménez, Vanessa Gallardo, Lola Gómez Redondo, Marta Lapeña, Ana Morales, Lidia Sancho, Carlos Sanz Aldea, S. Villar y el Colectivo La casa de la Juana compuesto por Isis Gayo, Azahara del Campo Granada, Miriam Tello y Cristina Ortega Blanco.

A los creadores locales les acompañan obras de diversos autores procedentes de las ciudades en las que Antonio Machado dejó huella: Manuel León Moreno de Sevilla, Maria Gimeno de Madrid, Gema Perales de Baeza, Santiago Ydáñez de Jaén, Carlos León de Segovia, Aneta Tarmokas de Rocafort, Clara S Prous de Barcelona y Felicity McCartan de Colliure.

