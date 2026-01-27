Los bibliobuses de Soria cierran 2025 con 5.733 usuarios y 41.018 préstamos de publicaciones

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los dos bibliobuses de la Diputación de Soria prestaron el año pasado 41.018 publicaciones, poniendo a disposición de los 5.733 usuarios inscritos un amplio fondo bibliográfico y audiovisual que se ha ampliado, renovado y actualizado con un total de 745 libros.

Con motivo de la celebración mañana del Día del Bibliobús, la Diputación de Soria reconoce la labor tan importante que presta los dos bibliobuses que recorren la provincia prestando servicio en 120 localidades, a las que acuden de manera quincenal.

Para cumplir el objetivo de ofrecer al usuario un servicio bibliotecario adecuado es imprescindible poner a su disposición un fondo bibliográfico y audiovisual que consiga cubrir las necesidades de información, formación y ocio por lo que se incrementó el fondo bibliográfico con un total de 745 libros.

Los resultados de la actividad diaria de los Bibliobuses resumen un total de 19.195 visitantes. Este 2025 ha contado con 175 nuevos usuarios inscritos, 93 adultos y 102 infantiles. Recogiendo a 4.483 adultos, 1.196 infantiles y 54 colectivos, es decir, 5.733 usuarios totales inscritos al servicio de bibliobuses provinciales.

El total de préstamos del servicio de bibliotecas ambulantes en el año 2025, asciende a la cifra de 41.018 libros, 2.294 documentales audiovisuales y 2.618 publicaciones periódicas.

El diputado de Cultura, Enrique Rubio, subrayó que los bibliobuses de la Diputación celebrarán su día trabajando y acudiendo a las localidades previstas, cumpliendo con la obligación de garantizar el acceso al servicio a todas las comarcas y a muchos pueblos de la provincia.

A los a los 661 libros añadidos por compra con cargo a la cantidad destinada a dotación bibliográfica y audiovisual, 71 de la Diputación Provincial de Soria y 22 procedentes de donaciones, este año.

Por secciones, 435 libros se incorporaron a la colección de adultos, 352 ejemplares con cargo a cantidad destinada a dotación bibliográfica y audiovisual, 67 procedentes de la Diputación de Soria y 16 donaciones; en cuanto a la sección infantil fueron 319 libros, 309 con cargo a cantidad destinada a dotación bibliográfica y audiovisual, 4 procedentes de la Diputación de Soria y 4 donaciones.

Además, se incluyeron 173 ejemplares de publicaciones periódicas, de los que 20 son ejemplares comprados para la sección infantil y 153 ejemplares para la sección de adultos (146 compra y 7 donación). Procurando la diversificación de los fondos y soportes de información, se incrementó en 103 DVDs el fondo de documentos audiovisuales.

Los usuarios también pueden utilizar el servicio de préstamo de documentos electrónicos a través de Internet que la Red de Bibliotecas de Castilla y León pone a disposición de sus usuarios como sBiblio Castilla y León (Servicio de préstamo de libros, revistas y periódicos en formato electrónico y un amplio catálogo de música clásica) o CineCyL de visionado en línea de películas, series, documentales y programas de televisión.

Los bibliobuses han seguido colaborando en 2025 con asociaciones y organismos con préstamos. Se prestaron de forma colectiva un total de 3.704 documentos a escuelas y guarderías y 747 documentos a asociaciones, residencias…

En cuanto a las actividades que han formado parte del recorrido de las bibliotecas ambulantes de la Diputación, está el Club de lectura de Almajano, y también se ha continuado la colaboración con los clubes de lectura organizados por los Centros de Acción Social de la Diputación orientado en la sección de títulos y proporcionando los ejemplares de las lecturas seleccionadas e información complementaria para dinamizar los encuentros.