53 artistas crean sobre el concepto 'Tiempo' en la Escuela de arte de Soria

La Escuela de artes congrega obras de más de 50 artistasMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

La sala de exposiciones del centro albergará las obras en las que han participado alumnos de todos los niveles educativos: Bachillerato de Arte, Ciclo Formativo de Grado Medio de Diseño del Producto Gráfico interactivo, Ciclo Formativo de Grado Superior de Fotografía y Grado en Diseño Gráfico, así como profesores, ex-alumnos y diversas personas vinculadas a la Escuela.

Un catálogo recoge las obras y puede encontrar aquí, aunque la muestra puede visitarse en horario de apertura del centro de lunes a viernes de 10.00h a 14.00h y el miércoles de 17.00h a 19.00h.