Heraldo-Diario de Soria

53 artistas crean sobre el concepto 'Tiempo' en la Escuela de arte de Soria

Fotógrafos, diseñadores y creadores de diversas artes vinculados con el centro educativo crean en torno a un concepto diferente cada año. 'Crear, fotografiar, diseñar' es una exposición colectiva de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Soria y que este año trabaja en torno a una temática tan plástica como el Tiempo

La Escuela de artes congrega obras de más de 50 artistas

La Escuela de artes congrega obras de más de 50 artistasMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

La sala de exposiciones del centro albergará las obras en las que han participado alumnos de todos los niveles educativos: Bachillerato de Arte, Ciclo Formativo de Grado Medio de Diseño del Producto Gráfico interactivo, Ciclo Formativo de Grado Superior de Fotografía y Grado en Diseño Gráfico, así como profesores, ex-alumnos y diversas personas vinculadas a la Escuela.

Un catálogo recoge las obras y puede encontrar aquí, aunque la muestra puede visitarse en horario de apertura del centro de lunes a viernes de 10.00h a 14.00h y el miércoles de 17.00h a 19.00h.

